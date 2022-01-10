https://uz.sputniknews.ru/20220110/covid-naraschivaet-oboroty-v-uzbekistane--ocherednoy-antirekord-22118196.html

COVID наращивает обороты: в Узбекистане — очередной антирекорд

COVID наращивает обороты: в Узбекистане — очередной антирекорд

Эпидемиологическая ситуация резко ухудшилась. Что будет дальше — читайте в обзоре.

2022-01-10T08:30+0500

2022-01-10T08:30+0500

2022-01-10T08:50+0500

общество

узбекистан

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1e/21582008_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_49d92a2982f230301ce1cb8d7eb25e88.jpg

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Число выявленных случаев COVID-19 в Узбекистане за прошедший день увеличилось еще на 369 — это новый максимум с октября прошлого года, когда количество заболевших начало существенно снижаться.По данным ведомства, ранее подобный высокий показатель был зафиксирован 4 октября 2021 года — 304 заболевших.Общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 197 073. В субботу из больниц был выписаны 121 человек. Сейчас на лечении находятся 1774 пациента с COVID-19.Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 в Узбекистане наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021 года держалось на уровне до 50 за день. Весной-летом число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре количество заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022 года упало до 60-70.В пограничных пунктах Узбекистана проверили на COVID почти 1,4 млн человек >>Накануне в Узбекистане выявили первого пациента с штаммом "омикрон". Из-за него власти решили ускорить вакцинацию населения и усилить меры противодействия распространению инфекции.Так, ужесточится контроль за ношением масок и соблюдением социальной дистанции в общественных местах. В здания организаций, предприятий и учреждений, в торговые и развлекательные центры можно будет войти только в медицинской маске и после измерения температуры.Кроме того, власти ужесточили правила въезда в страну — с 15 января все въезжающие в страну должны сделать ПЦР-тест за 48 часов до вылета вместо прежнего срока в 72 часа. Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике в том числе начали прививать "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.Читайте также:Почему переболевшим COVID-19 опасно идти в спортзал >>В Узбекистане зафиксирован резкий рост числа заболевших коронавирусом >>

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, коронавирус covid-19