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COVID наращивает обороты: в Узбекистане — очередной антирекорд
COVID наращивает обороты: в Узбекистане — очередной антирекорд
Эпидемиологическая ситуация резко ухудшилась. Что будет дальше — читайте в обзоре.
2022-01-10T08:30+0500
2022-01-10T08:50+0500
общество
узбекистан
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Число выявленных случаев COVID-19 в Узбекистане за прошедший день увеличилось еще на 369 — это новый максимум с октября прошлого года, когда количество заболевших начало существенно снижаться.По данным ведомства, ранее подобный высокий показатель был зафиксирован 4 октября 2021 года — 304 заболевших.Общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 197 073. В субботу из больниц был выписаны 121 человек. Сейчас на лечении находятся 1774 пациента с COVID-19.Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 в Узбекистане наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021 года держалось на уровне до 50 за день. Весной-летом число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре количество заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022 года упало до 60-70.В пограничных пунктах Узбекистана проверили на COVID почти 1,4 млн человек &gt;&gt;Накануне в Узбекистане выявили первого пациента с штаммом "омикрон". Из-за него власти решили ускорить вакцинацию населения и усилить меры противодействия распространению инфекции.Так, ужесточится контроль за ношением масок и соблюдением социальной дистанции в общественных местах. В здания организаций, предприятий и учреждений, в торговые и развлекательные центры можно будет войти только в медицинской маске и после измерения температуры.Кроме того, власти ужесточили правила въезда в страну — с 15 января все въезжающие в страну должны сделать ПЦР-тест за 48 часов до вылета вместо прежнего срока в 72 часа. Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике в том числе начали прививать "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.Читайте также:Почему переболевшим COVID-19 опасно идти в спортзал &gt;&gt;В Узбекистане зафиксирован резкий рост числа заболевших коронавирусом &gt;&gt;
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узбекистан, коронавирус covid-19

COVID наращивает обороты: в Узбекистане — очередной антирекорд

08:30 10.01.2022 (обновлено: 08:50 10.01.2022)
© Pixabay / geraltКоронавирус
Коронавирус - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.01.2022
© Pixabay / geralt
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Эпидемиологическая ситуация в стране осложняется. Накануне в Узбекистане зафиксировали первый случай заболевания "омикроном".
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Число выявленных случаев COVID-19 в Узбекистане за прошедший день увеличилось еще на 369 — это новый максимум с октября прошлого года, когда количество заболевших начало существенно снижаться.
"Ситуация осложняется: вчера в нашей стране коронавирусная инфекция была диагностирована у 369 человек, общее число заболевших с начала пандемии составило 200 341", — сообщили в Министерстве здравоохранения.
По данным ведомства, ранее подобный высокий показатель был зафиксирован 4 октября 2021 года — 304 заболевших.
Общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 197 073. В субботу из больниц был выписаны 121 человек. Сейчас на лечении находятся 1774 пациента с COVID-19.
Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 в Узбекистане наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021 года держалось на уровне до 50 за день. Весной-летом число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре количество заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022 года упало до 60-70.
В пограничных пунктах Узбекистана проверили на COVID почти 1,4 млн человек >>
Накануне в Узбекистане выявили первого пациента с штаммом "омикрон". Из-за него власти решили ускорить вакцинацию населения и усилить меры противодействия распространению инфекции.
Так, ужесточится контроль за ношением масок и соблюдением социальной дистанции в общественных местах. В здания организаций, предприятий и учреждений, в торговые и развлекательные центры можно будет войти только в медицинской маске и после измерения температуры.
Кроме того, власти ужесточили правила въезда в страну — с 15 января все въезжающие в страну должны сделать ПЦР-тест за 48 часов до вылета вместо прежнего срока в 72 часа.

Прививочная кампания в Узбекистане

С 1 апреля в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американской Moderna;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
китайской CoronaVac.
В республике в том числе начали прививать "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.
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