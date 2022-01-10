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КамАЗ объявил о конкурсе для рабочих из Узбекистана
КамАЗ объявил о конкурсе для рабочих из Узбекистана
Когда будет проходить отбор и какую работу смогут получить соотечественники — в материале.
2022-01-10T13:03+0500
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общество
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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Российский завод "КамАЗ" намерен привлечь еще больше трудовых мигрантов из Узбекистана на работу на своих предприятиях.По итогам отбора, работу смогут получить электро- и газосварщики, штамповщики, грузчики, упаковщики, специалисты по сборке светопрозрачных систем и стеклопакетов.Конкурсы пройдут в региональных отделениях агентства.Российская сторона обеспечит работников жильем и питанием, возьмет на себя расходы по трансферу из Узбекистана до Набережных Челнов, а также получение полисов добровольного медицинского страхования.Что показала проверка Агентства внешней миграции на КамАЗе — фото &gt;&gt;В декабре гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин сообщил, что компания в 2021 году впервые привлекла на свои предприятия трудовых мигрантов из-за рубежа — среди них 450 человек из Узбекистана. В целом предприятие в Набережных Челнах нуждается в четырех тысячах рабочих и сейчас рассматривает возможность трудоустройства заключенных на фоне дефицита рабочей силы.КамАЗ — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия в Азербайджане, Вьетнаме, Казахстане, Литве, Индии и Узбекистане.Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%). В 2020 году продажи компании на российском рынке выросли на 7,1% — до 32,7 тысячи грузовиков.Читайте также:Первые 150 граждан Узбекистана отправились работать на предприятия "Камаза" &gt;&gt;КамАЗ примет на работу 400 трудовых мигрантов из Узбекистана &gt;&gt;
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узбекистан, конкурс, пао камаз

КамАЗ объявил о конкурсе для рабочих из Узбекистана

13:03 10.01.2022 (обновлено: 13:05 10.01.2022)
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТест-драйв новой серии автомобилей КАМАЗ-54901
Тест-драйв новой серии автомобилей КАМАЗ-54901 - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.01.2022
© Sputnik / Максим Богодвид
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Когда будет проходить отбор и какую работу смогут получить соотечественники — в материале.
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Российский завод "КамАЗ" намерен привлечь еще больше трудовых мигрантов из Узбекистана на работу на своих предприятиях.

"Конкурс на вакансии для работы на заводе "КамАЗ" состоится 11-19 января в формате онлайн", — сообщили в Агентстве внешней миграции.

По итогам отбора, работу смогут получить электро- и газосварщики, штамповщики, грузчики, упаковщики, специалисты по сборке светопрозрачных систем и стеклопакетов.
Конкурсы пройдут в региональных отделениях агентства.
Российская сторона обеспечит работников жильем и питанием, возьмет на себя расходы по трансферу из Узбекистана до Набережных Челнов, а также получение полисов добровольного медицинского страхования.
Что показала проверка Агентства внешней миграции на КамАЗе — фото >>
В декабре гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин сообщил, что компания в 2021 году впервые привлекла на свои предприятия трудовых мигрантов из-за рубежа — среди них 450 человек из Узбекистана.
В целом предприятие в Набережных Челнах нуждается в четырех тысячах рабочих и сейчас рассматривает возможность трудоустройства заключенных на фоне дефицита рабочей силы.
КамАЗ — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия в Азербайджане, Вьетнаме, Казахстане, Литве, Индии и Узбекистане.
Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%). В 2020 году продажи компании на российском рынке выросли на 7,1% — до 32,7 тысячи грузовиков.
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