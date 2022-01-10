https://uz.sputniknews.ru/20220110/kamaz-obyavil-o-konkurse-dlya-rabochix-iz-uzbekistana-22123212.html

КамАЗ объявил о конкурсе для рабочих из Узбекистана

КамАЗ объявил о конкурсе для рабочих из Узбекистана

Когда будет проходить отбор и какую работу смогут получить соотечественники — в материале.

2022-01-10T13:03+0500

2022-01-10T13:03+0500

2022-01-10T13:05+0500

общество

узбекистан

конкурс

пао камаз

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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Российский завод "КамАЗ" намерен привлечь еще больше трудовых мигрантов из Узбекистана на работу на своих предприятиях.По итогам отбора, работу смогут получить электро- и газосварщики, штамповщики, грузчики, упаковщики, специалисты по сборке светопрозрачных систем и стеклопакетов.Конкурсы пройдут в региональных отделениях агентства.Российская сторона обеспечит работников жильем и питанием, возьмет на себя расходы по трансферу из Узбекистана до Набережных Челнов, а также получение полисов добровольного медицинского страхования.Что показала проверка Агентства внешней миграции на КамАЗе — фото >>В декабре гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин сообщил, что компания в 2021 году впервые привлекла на свои предприятия трудовых мигрантов из-за рубежа — среди них 450 человек из Узбекистана. В целом предприятие в Набережных Челнах нуждается в четырех тысячах рабочих и сейчас рассматривает возможность трудоустройства заключенных на фоне дефицита рабочей силы.КамАЗ — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия в Азербайджане, Вьетнаме, Казахстане, Литве, Индии и Узбекистане.Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%). В 2020 году продажи компании на российском рынке выросли на 7,1% — до 32,7 тысячи грузовиков.Читайте также:Первые 150 граждан Узбекистана отправились работать на предприятия "Камаза" >>КамАЗ примет на работу 400 трудовых мигрантов из Узбекистана >>

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