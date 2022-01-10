Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20220110/lidery-stran-odkb-obsujdayut-situatsiyu-v-kazaxstane---live-22122713.html
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Лидеры стран ОДКБ обсуждают ситуацию в Казахстане
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Лидеры стран ОДКБ обсуждают ситуацию в Казахстане
Совещание созвано для обсуждения ситуации в Казахстане и "мер по ее нормализации".
2022-01-10T12:38+0500
2022-01-10T13:48+0500
видео
мультимедиа
казахстан
одкб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/10/20527519_0:80:3140:1846_1920x0_80_0_0_7b23d746f57d30ab71f2dac79eaf7ff1.jpg
Президент России Владимир Путин принимает участие во внеочередном онлайн-заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в понедельник, 10 января.Как сообщает пресс-служба Кремля, совещание созвано для обсуждения ситуации в Казахстане и "мер по ее нормализации".В онлайн-встрече принимают участие президенты Казахстана, России, Беларуси и Таджикистана, а также премьер-министры Армении и Кыргызстана.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Протесты распространились и на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, поджигали автомобили, забирали оружие.В стране было введено чрезвычайное положение до 19 января, началась контртеррористическая операция.По данным МВД Казахстана, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности. Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Читайте также:Мирзиёев направил соболезнования народу и президенту Казахстана &gt;&gt;В Минобороны Казахстана рассказали, когда закончится спецоперация &gt;&gt;
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/10/20527519_258:0:2987:2047_1920x0_80_0_0_4085844b4a4def00dbe919c196d6c7eb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа , казахстан, одкб, видео

ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Лидеры стран ОДКБ обсуждают ситуацию в Казахстане

12:38 10.01.2022 (обновлено: 13:48 10.01.2022)
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Совещание созвано для обсуждения ситуации в Казахстане и "мер по ее нормализации".
Президент России Владимир Путин принимает участие во внеочередном онлайн-заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в понедельник, 10 января.

Как сообщает пресс-служба Кремля, совещание созвано для обсуждения ситуации в Казахстане и "мер по ее нормализации".

В онлайн-встрече принимают участие президенты Казахстана, России, Беларуси и Таджикистана, а также премьер-министры Армении и Кыргызстана.

Беспорядки в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
Протесты распространились и на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, поджигали автомобили, забирали оружие.
В стране было введено чрезвычайное положение до 19 января, началась контртеррористическая операция.
По данным МВД Казахстана, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности. Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.

Читайте также:

Мирзиёев направил соболезнования народу и президенту Казахстана >>
В Минобороны Казахстана рассказали, когда закончится спецоперация >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:31События в Казахстане не пошли по сценарию "цветных революций" — видео
15:29Эксперт оценил слова Лукашенко про Узбекистан и "казахстанский" сценарий
14:52Через границу без теста: как Кыргызстан поддержал Казахстан
14:00НАТО встает плечом к плечу против "русской геополитической экспансии"
13:33Лукашенко призвал Узбекистан извлечь уроки из ситуации в Казахстане
13:17Токаев назвал произошедшее в стране Алматинской трагедией
13:03КамАЗ объявил о конкурсе для рабочих из Узбекистана
12:43Почему "Конгресс интеллигенции" всегда против России
12:38ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Лидеры стран ОДКБ обсуждают ситуацию в Казахстане
11:56В Узбекистан стали больше везти мясных продуктов — данные статистики
11:31"Узбекнефтегаз" привлек Россию к масштабному проекту: что известно
11:00Пистолеты, ружья, алкоголь: что нашли у террористов в Казахстане — видео
10:40Мирзиёев направил соболезнования народу и президенту Казахстана
10:30Туман, дожди и -8: какую погоду ждать на неделе
10:00Видео: в Минобороны Казахстана рассказали, когда закончится спецоперация
09:31Жители двух районов Ташкента до вечера останутся без газа
09:11В "Узбекнефтегазе" ответили, снизятся ли цены на бензин
08:43Россияне благодарят миротворцев, которые помогли им покинуть Казахстан — видео
08:30COVID наращивает обороты: в Узбекистане — очередной антирекорд
07:30Согреться в морозы: топ-5 рецептов глинтвейна