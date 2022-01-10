https://uz.sputniknews.ru/20220110/lidery-stran-odkb-obsujdayut-situatsiyu-v-kazaxstane---live-22122713.html

ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Лидеры стран ОДКБ обсуждают ситуацию в Казахстане

ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Лидеры стран ОДКБ обсуждают ситуацию в Казахстане

Совещание созвано для обсуждения ситуации в Казахстане и "мер по ее нормализации".

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Президент России Владимир Путин принимает участие во внеочередном онлайн-заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в понедельник, 10 января.Как сообщает пресс-служба Кремля, совещание созвано для обсуждения ситуации в Казахстане и "мер по ее нормализации".В онлайн-встрече принимают участие президенты Казахстана, России, Беларуси и Таджикистана, а также премьер-министры Армении и Кыргызстана.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Протесты распространились и на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, поджигали автомобили, забирали оружие.В стране было введено чрезвычайное положение до 19 января, началась контртеррористическая операция.По данным МВД Казахстана, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности. Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Читайте также:Мирзиёев направил соболезнования народу и президенту Казахстана >>В Минобороны Казахстана рассказали, когда закончится спецоперация >>

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