https://uz.sputniknews.ru/20220110/video-v-minoborony-kazaxstana-rasskazali-kogda-zakonchitsya-spetsoperatsiya-22119687.html

Видео: в Минобороны Казахстана рассказали, когда закончится спецоперация

Видео: в Минобороны Казахстана рассказали, когда закончится спецоперация

Как в Минобороны Казахстана и ОДКБ оценивают обстановку в стране — в видео.

2022-01-10T10:00+0500

2022-01-10T10:00+0500

2022-01-10T11:04+0500

казахстан

беспорядки в казахстане

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Об этом рассказали на совместном брифинге командующий коллективными миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в республике генерал-полковник Андрей Сердюков и замминистра обороны Казахстана генерал-лейтенант Султан Гамалетдинов. Полное заявление — в видео.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.Россияне благодарят миротворцев, которые помогли им покинуть Казахстан — видео >>По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие.Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Читайте также:Миротворцы ОДКБ охраняют важные объекты в Казахстане — видео >>Есть ли угроза для всего региона? Эксперты о ситуации в Казахстане >>

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казахстан, видео