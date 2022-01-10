https://uz.sputniknews.ru/20220110/video-v-minoborony-kazaxstana-rasskazali-kogda-zakonchitsya-spetsoperatsiya-22119687.html
Видео: в Минобороны Казахстана рассказали, когда закончится спецоперация
Видео: в Минобороны Казахстана рассказали, когда закончится спецоперация
Как в Минобороны Казахстана и ОДКБ оценивают обстановку в стране — в видео.
2022-01-10T10:00+0500
2022-01-10T10:00+0500
2022-01-10T11:04+0500
казахстан
беспорядки в казахстане
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Об этом рассказали на совместном брифинге командующий коллективными миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в республике генерал-полковник Андрей Сердюков и замминистра обороны Казахстана генерал-лейтенант Султан Гамалетдинов. Полное заявление — в видео.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.Россияне благодарят миротворцев, которые помогли им покинуть Казахстан — видео >>По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие.Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Читайте также:Миротворцы ОДКБ охраняют важные объекты в Казахстане — видео >>Есть ли угроза для всего региона? Эксперты о ситуации в Казахстане >>
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казахстан, видео
Видео: в Минобороны Казахстана рассказали, когда закончится спецоперация
10:00 10.01.2022 (обновлено: 11:04 10.01.2022)
Обстановка в Казахстане стабилизируется и находится под контролем властей.
Об этом рассказали на совместном брифинге командующий коллективными миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в республике генерал-полковник Андрей Сердюков и замминистра обороны Казахстана генерал-лейтенант Султан Гамалетдинов.
Полное заявление — в видео.
Беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.
На первом заседании он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.
Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие.
Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.