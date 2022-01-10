https://uz.sputniknews.ru/20220110/mirziyoev-napravil-soboleznovaniya-narodu-i-prezidentu-kazaxstana-22120670.html

Мирзиёев направил соболезнования народу и президенту Казахстана

Мирзиёев направил соболезнования народу и президенту Казахстана

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года и стали большим испытанием для страны.

2022-01-10T10:40+0500

2022-01-10T10:40+0500

2022-01-10T10:43+0500

беспорядки в казахстане

шавкат мирзиёев

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/09/20430088_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fd6463be4317fc8aa05d317908bfecc7.jpg

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования народу Казахстана и главе соседней республики Касым-Жомарту Токаеву. Мирзиёев выразил "искренние соболезнования родным и близким самоотверженных сынов, погибших, защищая спокойствие Родины и народ страны" и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.Мирзиёев по телефону обсудил с Эмомали Рахмоном ситуацию в Казахстане >>По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.На первом заседании он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Видео: в Минобороны Казахстана рассказали, когда закончится спецоперация >>Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие.Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Читайте также:UzAirways отменяет перелеты в несколько городов Казахстана >>Миротворцы ОДКБ охраняют важные объекты в Казахстане — видео >>

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шавкат мирзиёев, казахстан