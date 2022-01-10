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Митингующие в Алматы нападают на полицейский автомобиль - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.01.2022
Беспорядки в Казахстане
С начала года в Казахстане начались несанкционированные митинги, которые позже переросли в беспорядки по всей стране. Люди протестуют против роста цен на сжиженный нефтяной газ.
https://uz.sputniknews.ru/20220110/mirziyoev-napravil-soboleznovaniya-narodu-i-prezidentu-kazaxstana-22120670.html
Мирзиёев направил соболезнования народу и президенту Казахстана
Мирзиёев направил соболезнования народу и президенту Казахстана
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года и стали большим испытанием для страны.
2022-01-10T10:40+0500
2022-01-10T10:43+0500
беспорядки в казахстане
шавкат мирзиёев
казахстан
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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования народу Казахстана и главе соседней республики Касым-Жомарту Токаеву. Мирзиёев выразил "искренние соболезнования родным и близким самоотверженных сынов, погибших, защищая спокойствие Родины и народ страны" и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.Мирзиёев по телефону обсудил с Эмомали Рахмоном ситуацию в Казахстане &gt;&gt;По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.На первом заседании он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Видео: в Минобороны Казахстана рассказали, когда закончится спецоперация &gt;&gt;Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие.Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Читайте также:UzAirways отменяет перелеты в несколько городов Казахстана &gt;&gt;Миротворцы ОДКБ охраняют важные объекты в Казахстане — видео &gt;&gt;
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шавкат мирзиёев, казахстан

Мирзиёев направил соболезнования народу и президенту Казахстана

10:40 10.01.2022 (обновлено: 10:43 10.01.2022)
© Мухиддин АлиШавкат Мирзиеев, архивное фото
Шавкат Мирзиеев, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.01.2022
© Мухиддин Али
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Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года и стали большим испытанием для страны.
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования народу Казахстана и главе соседней республики Касым-Жомарту Токаеву.
"В письме выражаются глубокие соболезнования <...> в связи с многочисленными жертвами и тяжело пострадавшими среди военнослужащих и населения, а также значительным ущербом в результате трагических событий в этой соседней братской стране", — сообщил пресс-секретарь узбекского лидера Шерзод Асадов.
Мирзиёев выразил "искренние соболезнования родным и близким самоотверженных сынов, погибших, защищая спокойствие Родины и народ страны" и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Беспорядки в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Мирзиёев по телефону обсудил с Эмомали Рахмоном ситуацию в Казахстане >>
По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.
На первом заседании он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
Видео: в Минобороны Казахстана рассказали, когда закончится спецоперация >>
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.
Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие.
Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
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