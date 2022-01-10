https://uz.sputniknews.ru/20220110/sobytiya-v-kazaxstane-ne-poshli-po-stsenariyu-tsvetnyx-revolyutsiy--video-22126979.html

События в Казахстане не пошли по сценарию "цветных революций" — Путин

События в Казахстане не пошли по сценарию "цветных революций" — Путин

По словам президента России, в Казахстане произошел всплеск агрессии международного терроризма, боевики проходили обучение и успели побывать в горячих точках.

2022-01-10T15:31+0500

2022-01-10T15:31+0500

2022-01-10T18:33+0500

беспорядки в казахстане

владимир путин

казахстан

одкб

беспорядки

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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Казахстан столкнулся с угрозой государственности, во время беспорядков в стране использовались майданные технологии. Об этом заявил Владимир Путин выступая в рамках онлайн-саммита ОДКБ.Президент России подчеркнул, что ОДКБ удалось своевременно принять решения и не допустить деградации ситуации в Казахстане по примеру сценариев цветных революций. События, произошедшие в Казахстане — не первая и не последняя попытка вмешательства извне. При этом Путин подчеркнул, что миротворческий контингент будет выведен с территории Казахстана.В Казахстане произошел всплеск агрессии международного терроризма, боевики проходили обучение и успели побывать в горячих точках. При этом глава России выразил уверенность, что в самое ближайшее время положение в Казахстане стабилизируется.Необходимо поручить секретарям совбезов стран ОДКБ выработать меры по совместному противодействию попыткам внешнего вмешательства, заключил президент.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Протесты распространились и на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, поджигали автомобили, забирали оружие.В стране было введено чрезвычайное положение до 19 января, началась контртеррористическая операция.По данным МВД Казахстана, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности. Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Читайте также:Токаев назвал произошедшее в стране Алматинской трагедией >>Лукашенко призвал Узбекистан извлечь уроки из ситуации в Казахстане >>

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владимир путин, казахстан, одкб, беспорядки