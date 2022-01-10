https://uz.sputniknews.ru/20220110/v-uzbekneftegaze-otvetili-snizyat-li-na-zapravkax-tsenu-na-benzin-22118993.html
В "Узбекнефтегазе" ответили, снизятся ли цены на бензин
В "Узбекнефтегазе" ответили, снизятся ли цены на бензин
Ранее в соцсетях распространились слухи о снижении цен на бензин, что вызвало массовый отклик у потребителей.
2022-01-10T09:11+0500
2022-01-10T09:11+0500
2022-01-10T09:32+0500
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бензин
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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. "Узбекнефтегаз" опубликовал официальное заявление, касающееся бензина и его стоимости на заправках.Ранее в соцсетях распространились слухи о снижении цен на бензин, что вызвало массовый отклик у потребителей.Однако снижения цен ожидать пока не стоит. Сегодня бензин, реализуемый через биржевые торги, стоит 6,7 тысячи сумов: от покупки до доставки потребителю (налоги, рентабельность, транспортные расходы и другие расходы), подчеркнули в "Узбекнефтегазе". На всех заправках "Узбекнефтегаза" по территории республики бензин будут продавать по этой же фиксированной цене.Граждан призвали не верить слухам и следить за информацией только на официальных страницах компании. Ранее в Узбекистане подешевел бензин Аи-80. На днях стоимость топлива в ходе биржевых торгов снизилась на 6,3% до 5,7 тысячи сумов за литр.В середине ноября цены на бензин Аи-80 достигли максимума. Горючая смесь в среднем подорожала на 70% (около 7,3 тысячи сумов за 1 литр). Затем в дело вмешался Антимонопольный комитет, после чего цены стали снижаться.Читайте также:На некоторых автозаправках Узбекистана снижена цена бензина АИ-80 >>Как Узбекистану справиться с мировым ростом цен на бензин >>
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узбекнефтегаз, бензин
В "Узбекнефтегазе" ответили, снизятся ли цены на бензин
09:11 10.01.2022 (обновлено: 09:32 10.01.2022)
Ранее в соцсетях распространились слухи о снижении цен на бензин, что вызвало массовый отклик у потребителей.
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. "Узбекнефтегаз" опубликовал официальное заявление, касающееся бензина и его стоимости на заправках.
Ранее в соцсетях распространились слухи о снижении цен на бензин, что вызвало массовый отклик у потребителей.
Однако снижения цен ожидать пока не стоит.
Сегодня бензин, реализуемый через биржевые торги, стоит 6,7 тысячи сумов: от покупки до доставки потребителю (налоги, рентабельность, транспортные расходы и другие расходы), подчеркнули в "Узбекнефтегазе".
"В результате проводимой работы по снижению затрат, на АЗС предприятия "UNG Petro", принадлежащее АО "Узбекнефтегаз", бензин реализуется по 6,5 тысячи сумов", — говорится в сообщении.
На всех заправках "Узбекнефтегаза" по территории республики бензин будут продавать по этой же фиксированной цене.
Граждан призвали не верить слухам и следить за информацией только на официальных страницах компании.
Ранее в Узбекистане подешевел бензин Аи-80. На днях стоимость топлива в ходе биржевых торгов снизилась на 6,3% до 5,7 тысячи сумов за литр.
В середине ноября цены на бензин Аи-80 достигли
максимума. Горючая смесь в среднем подорожала на 70% (около 7,3 тысячи сумов за 1 литр). Затем в дело вмешался
Антимонопольный комитет, после чего цены стали снижаться.