https://uz.sputniknews.ru/20220110/v-uzbekneftegaze-otvetili-snizyat-li-na-zapravkax-tsenu-na-benzin-22118993.html

В "Узбекнефтегазе" ответили, снизятся ли цены на бензин

В "Узбекнефтегазе" ответили, снизятся ли цены на бензин

Ранее в соцсетях распространились слухи о снижении цен на бензин, что вызвало массовый отклик у потребителей.

2022-01-10T09:11+0500

2022-01-10T09:11+0500

2022-01-10T09:32+0500

общество

узбекнефтегаз

бензин

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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. "Узбекнефтегаз" опубликовал официальное заявление, касающееся бензина и его стоимости на заправках.Ранее в соцсетях распространились слухи о снижении цен на бензин, что вызвало массовый отклик у потребителей.Однако снижения цен ожидать пока не стоит. Сегодня бензин, реализуемый через биржевые торги, стоит 6,7 тысячи сумов: от покупки до доставки потребителю (налоги, рентабельность, транспортные расходы и другие расходы), подчеркнули в "Узбекнефтегазе". На всех заправках "Узбекнефтегаза" по территории республики бензин будут продавать по этой же фиксированной цене.Граждан призвали не верить слухам и следить за информацией только на официальных страницах компании. Ранее в Узбекистане подешевел бензин Аи-80. На днях стоимость топлива в ходе биржевых торгов снизилась на 6,3% до 5,7 тысячи сумов за литр.В середине ноября цены на бензин Аи-80 достигли максимума. Горючая смесь в среднем подорожала на 70% (около 7,3 тысячи сумов за 1 литр). Затем в дело вмешался Антимонопольный комитет, после чего цены стали снижаться.Читайте также:На некоторых автозаправках Узбекистана снижена цена бензина АИ-80 >>Как Узбекистану справиться с мировым ростом цен на бензин >>

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