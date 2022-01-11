https://uz.sputniknews.ru/20220111/naskolko-uzbekistantsy-obespecheny-mobilnym-internetom-22135734.html
Насколько узбекистанцы обеспечены мобильным интернетом
Насколько узбекистанцы обеспечены мобильным интернетом
В последние годы число интернет-пользователей растет, однако до сих пор существует разрыв между городом и селом. Что с этим делать — читайте в обзоре.
2022-01-11T09:49+0500
2022-01-11T09:49+0500
2022-01-11T09:50+0500
общество
интернет
узбекистанцы
город
село
пользователь
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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В Узбекистане число интернет-пользователей превысило 27,2 миллиона человек. Мобильной сетью при этом пользуются 25,3 миллиона сограждан.Об этом на брифинге рассказал руководитель пресс-службы Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Ахматов.Как развивается телекоммуникационная инфраструктураЗа год проложено 50 тысяч километров оптоволоконных линий. Таким образом, сейчас их общая протяженность составляет 118 тысяч километров, около 67% населенных пунктов получили доступ к высокоскоростной связи.Сейчас общая пропускная способность международных каналов связи составляет 1,8 тысячи Гбит/с. К концу 2022 года власти доведут этот показатель до 3,2 тысячи Гбит/с.Кроме того, снижен тариф для операторов и провайдеров за интернет-услуги на 42,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и сегодня составляет 30,0 тысяч сумов за 1 Мбит/с.В Узбекистане ускорился Интернет >>В настоящее время мобильным интернетом охвачены 95% населенных пунктов. Около 54% домохозяйств подключены к высокоскоростному интернету.В 1,5 раза была повышена скорость мобильного интернета, в 2021-м году было установлено 14 150 станций. Теперь их 45 890.Однако между городами и селами до сих пор существует "цифровой" разрыв.Как преодолеть цифровой разрыв между городом и селомВ Бухарской, Ферганской и Ташкентской области власти построят центры по хранению и переработке данных.Также телекоммуникационное оборудование, ноутбуки освободят от таможенных платежей, чтобы поддержать развитие цифровой инфраструктуры телекоммуникационных операторов.По зарубежным кредитам будет выдана государственная гарантия.С 1 января 2022 года операторами и провайдеры при проектировании и строительстве интернет-сетей будут обеспечивать пропускную способность в административных зданиях и многоквартирных домах не менее 1 Гбит/с, в образовательных организациях, учреждениях здравоохранения и других государственных организациях — не менее 100 Мбит/с.Читайте также:Терроризму в Сети — нет: Узбекистан "возьмет под контроль" Интернет >>В Узбекистане 68% девушек никогда не пользовались Интернетом >>
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интернет, узбекистанцы, город, село, пользователь
Насколько узбекистанцы обеспечены мобильным интернетом
09:49 11.01.2022 (обновлено: 09:50 11.01.2022)
В последние годы число интернет-пользователей растет, однако до сих пор существует разрыв между городом и селом. Что с этим делать — читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В Узбекистане число интернет-пользователей превысило 27,2 миллиона человек. Мобильной сетью при этом пользуются 25,3 миллиона сограждан.
Об этом на брифинге рассказал руководитель пресс-службы Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Ахматов.
Как развивается телекоммуникационная инфраструктура
За год проложено 50 тысяч километров оптоволоконных линий. Таким образом, сейчас их общая протяженность составляет 118 тысяч километров, около 67% населенных пунктов получили доступ к высокоскоростной связи.
Сейчас общая пропускная способность международных каналов связи составляет 1,8 тысячи Гбит/с. К концу 2022 года власти доведут этот показатель до 3,2 тысячи Гбит/с.
Кроме того, снижен тариф для операторов и провайдеров за интернет-услуги на 42,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и сегодня составляет 30,0 тысяч сумов за 1 Мбит/с.
В настоящее время мобильным интернетом охвачены 95% населенных пунктов. Около 54% домохозяйств подключены к высокоскоростному интернету.
В 1,5 раза была повышена скорость мобильного интернета, в 2021-м году было установлено 14 150 станций. Теперь их 45 890.
Однако между городами и селами до сих пор существует "цифровой" разрыв.
Как преодолеть цифровой разрыв между городом и селом
В Бухарской, Ферганской и Ташкентской области власти построят центры по хранению и переработке данных.
Также телекоммуникационное оборудование, ноутбуки освободят от таможенных платежей, чтобы поддержать развитие цифровой инфраструктуры телекоммуникационных операторов.
По зарубежным кредитам будет выдана государственная гарантия.
С 1 января 2022 года операторами и провайдеры при проектировании и строительстве интернет-сетей будут обеспечивать пропускную способность в административных зданиях и многоквартирных домах не менее 1 Гбит/с, в образовательных организациях, учреждениях здравоохранения и других государственных организациях — не менее 100 Мбит/с.