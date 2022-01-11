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Митингующие в Алматы нападают на полицейский автомобиль - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.01.2022
Беспорядки в Казахстане
С начала года в Казахстане начались несанкционированные митинги, которые позже переросли в беспорядки по всей стране. Люди протестуют против роста цен на сжиженный нефтяной газ.
https://uz.sputniknews.ru/20220111/posol-kazaxstana-oproverg-soobscheniya-o-zakrytii-granitsy-s-uzbekistanom--video-22140921.html
Посол Казахстана опроверг сообщения о закрытии границы с Узбекистаном — видео
Посол Казахстана опроверг сообщения о закрытии границы с Узбекистаном — видео
Транзит и перевозки грузов между Узбекистаном и Казахстаном не прерывались ни во время пандемии, ни во время недавней террористической атаки на Алматы.
2022-01-11T12:27+0500
2022-01-11T12:48+0500
беспорядки в казахстане
казахстан
видеоролик
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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Посол Казахстана в Узбекистане Дархан Сатыбалды опроверг сообщения о приостановлении транспортного сообщения между республиками. В ответ на вопрос корреспондента Sputnik Узбекистан, присутствовавшем на брифинге в посольстве в Ташкенте, он назвал эти сообщения фейковыми.По словам руководителя дипмиссии, транзит и перевозки грузов между двумя странами также не прерывались. "Ситуация в Казахстане стабилизирована. Угрозы для безопасности страны предотвращены. В рамках антитеррористической операции ведется работа по выявлению лиц, участвовавших в преступлениях", – добавил он.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в самом начале 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там начались беспорядки. По всей стране до 19 января было введено чрезвычайное положение, началась контртеррористическая операция.По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Читайте также:События в Казахстане не пошли по сценарию "цветных революций" — Путин &gt;&gt;Токаев объявил о завершении миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане &gt;&gt;
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казахстан, видеоролик, граница

Посол Казахстана опроверг сообщения о закрытии границы с Узбекистаном — видео

12:27 11.01.2022 (обновлено: 12:48 11.01.2022)
© Unsplash / AnirudhТоварный поезд
Товарный поезд - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.01.2022
© Unsplash / Anirudh
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Транзит и перевозки грузов между Узбекистаном и Казахстаном не прерывались ни во время пандемии, ни во время недавней террористической атаки на Алматы.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Посол Казахстана в Узбекистане Дархан Сатыбалды опроверг сообщения о приостановлении транспортного сообщения между республиками. В ответ на вопрос корреспондента Sputnik Узбекистан, присутствовавшем на брифинге в посольстве в Ташкенте, он назвал эти сообщения фейковыми.
Хотел бы опровергнуть имевшие место фейковые сообщения от имени Посольства Казахстана в Ташкенте относительно закрытия казахстанско-узбекской границы. Пункты пропуска работали и работают в штатном режиме. Восстанавливается авиасообщение.
Дархан Сатыбалды
Посол Казахстана в Узбекистане
По словам руководителя дипмиссии, транзит и перевозки грузов между двумя странами также не прерывались.
"Ситуация в Казахстане стабилизирована. Угрозы для безопасности страны предотвращены. В рамках антитеррористической операции ведется работа по выявлению лиц, участвовавших в преступлениях", – добавил он.

Беспорядки в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане начались в самом начале 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
Протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там начались беспорядки. По всей стране до 19 января было введено чрезвычайное положение, началась контртеррористическая операция.
По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.

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