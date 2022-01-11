https://uz.sputniknews.ru/20220111/posol-kazaxstana-oproverg-soobscheniya-o-zakrytii-granitsy-s-uzbekistanom--video-22140921.html

Посол Казахстана опроверг сообщения о закрытии границы с Узбекистаном — видео

Посол Казахстана опроверг сообщения о закрытии границы с Узбекистаном — видео

Транзит и перевозки грузов между Узбекистаном и Казахстаном не прерывались ни во время пандемии, ни во время недавней террористической атаки на Алматы.

2022-01-11T12:27+0500

2022-01-11T12:27+0500

2022-01-11T12:48+0500

беспорядки в казахстане

казахстан

видеоролик

граница

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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Посол Казахстана в Узбекистане Дархан Сатыбалды опроверг сообщения о приостановлении транспортного сообщения между республиками. В ответ на вопрос корреспондента Sputnik Узбекистан, присутствовавшем на брифинге в посольстве в Ташкенте, он назвал эти сообщения фейковыми.По словам руководителя дипмиссии, транзит и перевозки грузов между двумя странами также не прерывались. "Ситуация в Казахстане стабилизирована. Угрозы для безопасности страны предотвращены. В рамках антитеррористической операции ведется работа по выявлению лиц, участвовавших в преступлениях", – добавил он.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в самом начале 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там начались беспорядки. По всей стране до 19 января было введено чрезвычайное положение, началась контртеррористическая операция.По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Читайте также:События в Казахстане не пошли по сценарию "цветных революций" — Путин >>Токаев объявил о завершении миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане >>

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казахстан, видеоролик, граница