https://uz.sputniknews.ru/20220111/tokaev-obyavil-o-zavershenii-mirotvorcheskoy-missii-odkb-v-kazaxstane-22137870.html

Токаев объявил о завершении миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане

Токаев объявил о завершении миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане

Президент Казахстана объявил о завершении миротворческой миссии ОДКБ в стране. Что еще сказал Токаев — в материале.

2022-01-11T10:42+0500

2022-01-11T10:42+0500

2022-01-11T11:00+0500

беспорядки в казахстане

касым-жомарт токаев

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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил об успешном завершении миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОКДБ) в стране.Глава государства отметил, что поэтапный вывод миротворческих сил начнется с 13 января, передает Sputnik Казахстан.Весь процесс займет не более 10 дней.Он также дал оценку произошедшим событиям. Над подготовкой захвата власти в Казахстане работали профессионалы, считает Токаев.Сплоченность общества методично расшатывали, согласно профессионально разработанным сценариям.Как миротворцы ОДКБ помогают Казахстану — видео >>На первом витке произошли митинги в ряде регионов, в частности, в Жанаозене. На втором — подключились бандиты и мародеры. Далее последовала горячая фаза уже с участием вооруженных террористов, в том числе зарубежных боевиков.Токаев подчеркнул, что их цель была — дезорганизовать институты госуправления, подорвать конституционный строй и, в конечном итоге, захватить власть.В ближайшее время Токаев проведет заседание Совета безопасности. Кроме того, в Казахстане также увеличат количественный состав спецподразделений МВД и Национальной гвардии.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.Мирзиёев направил соболезнования народу и президенту Казахстана >>По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.На первом заседании он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".События в Казахстане не пошли по сценарию "цветных революций" — Путин >>Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие.Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Читайте также:Видео: в Минобороны Казахстана рассказали, когда закончится спецоперация >>Эксперт оценил слова Лукашенко про Узбекистан и "казахстанский" сценарий >>

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касым-жомарт токаев