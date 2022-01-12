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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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На певицу Канизу обрушилась волна хейта из-за танца — видео
На певицу Канизу обрушилась волна хейта из-за танца — видео
Артистка обычно выключает комментарии к публикациям. Но в этот раз этого не сделала и "поплатилась".
2022-01-12T15:56+0500
2022-01-12T16:00+0500
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танец
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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Узбекская певица Каниза исполнила откровенный танец и вызвала возмущение у аудитории.Как и ожидалось, пользователи раскритиковали ролик и попросили певицу больше не танцевать.Многие комментаторы отметили, что Каниза лишь опозорила себя.Каниза не впервые сталкивается с негативом в соцсетях. Ранее певица специально посвятила откровенный танец своим хейтерам. И этим еще больше разозлила фанатов.Читайте также:"Он материл меня": Каниза о скандале с пьяным мужчиной на свадьбе — видео &gt;&gt;Муниса Ризаева рассказала, какие женщины нравятся мужчинам — фото &gt;&gt;
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танец, комментарий, публикации

На певицу Канизу обрушилась волна хейта из-за танца — видео

15:56 12.01.2022 (обновлено: 16:00 12.01.2022)
© Instagram / kaniza_shahrizodaПевица Каниза
Певица Каниза - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.01.2022
© Instagram / kaniza_shahrizoda
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Артистка часто отключает комментарии к публикациям, но в этот раз не стала этого делать.
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Узбекская певица Каниза исполнила откровенный танец и вызвала возмущение у аудитории.
"Мои негативные комментаторы, наверное вы уже заскучали. Можете писать гадости, я их все равно не прочитаю", — написала артистка.
Как и ожидалось, пользователи раскритиковали ролик и попросили певицу больше не танцевать.
Многие комментаторы отметили, что Каниза лишь опозорила себя.

"Вам кажется, что это красиво? Похожа на страуса", — написал один из хейтеров.

Каниза не впервые сталкивается с негативом в соцсетях. Ранее певица специально посвятила откровенный танец своим хейтерам. И этим еще больше разозлила фанатов.
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