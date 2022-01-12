https://uz.sputniknews.ru/20220112/sredi-vaktsinirovannyx-ot-covid-19-uzbekistantsev-razygrayut-prizy-22170804.html
Среди вакцинированных от COVID-19 узбекистанцев разыграют призы
Среди вакцинированных от COVID-19 узбекистанцев разыграют призы
В Узбекистане, кажется, нашли способ повысить интерес узбекистанцев к получению прививки от коронавируса.
2022-01-12T20:08+0500
2022-01-12T20:08+0500
2022-01-12T20:08+0500
общество
узбекистанцы
вакцинация
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В Узбекистане разрабатывают механизмы поощрения для желающих вакцинироваться. Среди наиболее действенных, по мнению Министерства инновационного развития, призовые викторины.Таким образом намерены повысить интерес узбекистанцев к получению прививки.Инициатива была озвучена в ходе заседания в Кабинете министров с участием вице-премьера, министра туризма и спорта Узбекистана Азиза Абдухакимова.На прошлой неделе в республике был выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон". В этой связи есть вероятность усиления мер противодействия распространению инфекции. В частности, власти планируют ускорить вакцинацию от коронавируса.Ранее в министерстве здравоохранения Узбекистана сообщили об очередном антирекорде по количеству новых заболевших коронавирусом в стране. Цифра возросла еще на 179 и составила 604 – это новый максимум с сентября прошлого года.Напомним, прививочная кампания началась в Узбекистане 1 апреля. Граждан прививают китайскими препаратами Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и CoronaVac, российскими "Спутником V" и "Спутником Лайт", шведско-британской вакциной AstraZeneca, американской Moderna и американо-немецкой Pfizer/BioNTech.C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.Читайте также:В Минздраве рассказали, как штамм "омикрон" проник в Узбекистан >>Установлены новые правила для въезда в Узбекистан >>
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узбекистанцы, вакцинация, коронавирус covid-19
Среди вакцинированных от COVID-19 узбекистанцев разыграют призы
В Узбекистане, кажется, нашли способ повысить интерес узбекистанцев к получению прививки от коронавируса.
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В Узбекистане разрабатывают механизмы поощрения для желающих вакцинироваться. Среди наиболее действенных, по мнению Министерства инновационного развития, призовые викторины.
Таким образом намерены повысить интерес узбекистанцев к получению прививки.
Инициатива была озвучена в ходе заседания в Кабинете министров с участием вице-премьера, министра туризма и спорта Узбекистана Азиза Абдухакимова.
На прошлой неделе в республике был выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон". В этой связи есть вероятность усиления мер противодействия распространению инфекции. В частности, власти планируют ускорить вакцинацию от коронавируса.
Ранее в министерстве здравоохранения Узбекистана сообщили
об очередном антирекорде по количеству новых заболевших коронавирусом в стране. Цифра возросла еще на 179 и составила 604 – это новый максимум с сентября прошлого года.
Напомним, прививочная кампания началась в Узбекистане 1 апреля. Граждан прививают китайскими препаратами Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и CoronaVac, российскими "Спутником V" и "Спутником Лайт", шведско-британской вакциной AstraZeneca, американской Moderna и американо-немецкой Pfizer/BioNTech.
C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.
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