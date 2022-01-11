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Установлены новые правила для въезда в Узбекистан
Установлены новые правила для въезда в Узбекистан
Согласно решению Республиканской специальной комиссии с 15 января 2022 года власти вводят новые правила для въезда в Узбекистан
2022-01-11T13:10+0500
2022-01-11T13:12+0500
общество
узбекистан
въезд
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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. По решению Республиканской специальной комиссии с 15 января 2022 года вводятся новые правила для въезда в Узбекистан, сообщает пресс-служба UzAirways.Согласно данным авиакомпании, прибывающие из-за рубежа пассажиры должны предоставить ПЦР-тест об отсутствии у них коронавирусной инфекции. Отмечается, что с момента взятия пробы и до пересечения границы должно пройти не более 48 часов. Число "коронавирусных" медучреждений в Узбекистане могут увеличить &gt;&gt;Отмечается, что в ином случае экспресс-тест на COVID придется сдать в аэропортах и в пунктах пропуска через границу. Ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что на территорию Узбекистана проник штамм "омикрон". Вирус был обнаружен у человека, прибывшего в Ташкент из Дубая. Отмечалось, что заболевший имел при себе сертификат о вакцинации. Предположительно, он успел заразиться коронавирусом до получения прививки. Однако пока в стране не планируют ужесточать карантинные ограничения.Читайте также:В Узбекистане выявили "омикрон" &gt;&gt;COVID наращивает обороты: в Узбекистане — очередной антирекорд &gt;&gt;
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узбекистан, въезд

Установлены новые правила для въезда в Узбекистан

13:10 11.01.2022 (обновлено: 13:12 11.01.2022)
© МВД УзбекистанаОсвобожденные из мест заключения в республике Туркменистан граждане Узбекистана проходят проверку на границе
Освобожденные из мест заключения в республике Туркменистан граждане Узбекистана проходят проверку на границе - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.01.2022
© МВД Узбекистана
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По данным национального авиаперевозчика, прибывающие из-за рубежа пассажиры должны предоставить ПЦР-тест об отсутствии у них коронавирусной инфекции.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. По решению Республиканской специальной комиссии с 15 января 2022 года вводятся новые правила для въезда в Узбекистан, сообщает пресс-служба UzAirways.
Согласно данным авиакомпании, прибывающие из-за рубежа пассажиры должны предоставить ПЦР-тест об отсутствии у них коронавирусной инфекции. Отмечается, что с момента взятия пробы и до пересечения границы должно пройти не более 48 часов.
Число "коронавирусных" медучреждений в Узбекистане могут увеличить >>
Отмечается, что в ином случае экспресс-тест на COVID придется сдать в аэропортах и в пунктах пропуска через границу.
Ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что на территорию Узбекистана проник штамм "омикрон". Вирус был обнаружен у человека, прибывшего в Ташкент из Дубая. Отмечалось, что заболевший имел при себе сертификат о вакцинации. Предположительно, он успел заразиться коронавирусом до получения прививки. Однако пока в стране не планируют ужесточать карантинные ограничения.
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