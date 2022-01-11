https://uz.sputniknews.ru/20220111/ustanovleny-novye-pravila-dlya-vezda-v-uzbekistan-22142656.html

Установлены новые правила для въезда в Узбекистан

Установлены новые правила для въезда в Узбекистан

Согласно решению Республиканской специальной комиссии с 15 января 2022 года власти вводят новые правила для въезда в Узбекистан

2022-01-11T13:10+0500

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общество

узбекистан

въезд

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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. По решению Республиканской специальной комиссии с 15 января 2022 года вводятся новые правила для въезда в Узбекистан, сообщает пресс-служба UzAirways.Согласно данным авиакомпании, прибывающие из-за рубежа пассажиры должны предоставить ПЦР-тест об отсутствии у них коронавирусной инфекции. Отмечается, что с момента взятия пробы и до пересечения границы должно пройти не более 48 часов. Число "коронавирусных" медучреждений в Узбекистане могут увеличить >>Отмечается, что в ином случае экспресс-тест на COVID придется сдать в аэропортах и в пунктах пропуска через границу. Ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что на территорию Узбекистана проник штамм "омикрон". Вирус был обнаружен у человека, прибывшего в Ташкент из Дубая. Отмечалось, что заболевший имел при себе сертификат о вакцинации. Предположительно, он успел заразиться коронавирусом до получения прививки. Однако пока в стране не планируют ужесточать карантинные ограничения.Читайте также:В Узбекистане выявили "омикрон" >>COVID наращивает обороты: в Узбекистане — очередной антирекорд >>

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