https://uz.sputniknews.ru/20220112/snova-maksimum-po-covid-trevojnaya-statistika-ot-minzdrava-22158956.html

Снова максимум по COVID: тревожная статистика от Минздрава

Снова максимум по COVID: тревожная статистика от Минздрава

Во вторник от коронавируса скончались четыре пациента, общее число умерших составляет 1505.

2022-01-12T12:57+0500

2022-01-12T12:57+0500

2022-01-12T12:58+0500

общество

минздрав узбекистана

статистика

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. В министерстве здравоохранения Узбекистана сообщили об очередном антирекорде по количеству новых заболевших коронавирусом в стране. Цифра возросла еще на 179 и составила 604 – это новый максимум с сентября прошлого года. При этом, в ведомстве ситуацию назвали тревожной, отметив стремительный рост числа заразившихся опасным вирусом третий день подряд.Ранее глава управления Министерства здравоохранения Умидулла Рискиев заявил, что количество учреждений, специализирующихся на лечении пациентов с диагнозом COVID может быть увеличено, если того потребует ситуация. Сейчас в республике 16 специальных больниц, в случае необходимости это число может быть увеличено до 132. Тогда количество коек достигнет 32 тысяч.С 15 января 2022 года все иностранцы, въезжающие в республику, обязаны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сданный не менее чем за 48 часов до прибытия в страну. При отсутствии ПЦР-теста, приезжающим придется сдать экспресс-тест в аэропорту, на вокзале или в пункте пропуска через границу.Прививочная кампания началась в Узбекистане 1 апреля. Граждан прививают китайскими препаратами Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и CoronaVac, российскими "Спутником V" и "Спутником Лайт", шведско-британской вакциной AstraZeneca, американской Moderna и американо-немецкой Pfizer/BioNTech.C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.Читайте также:Будет ли в Узбекистане введен жесткий карантин — Минздрав >>В Минздраве рассказали, как штамм "омикрон" проник в Узбекистан >>

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минздрав узбекистана, статистика, коронавирус covid-19