https://uz.sputniknews.ru/20220112/taliban-ozvuchil-pozitsiyu-po-ugnannym-za-granitsu-vozdushnym-sudam--video-22161953.html
Талибан* озвучил позицию по угнанным за границу воздушным судам – видео
Талибан* озвучил позицию по угнанным за границу воздушным судам – видео
Точное количество воздушных судов, оказавшихся в государствах Центральной Азии, неизвестно.
2022-01-12T15:08+0500
2022-01-12T15:08+0500
2022-01-12T15:12+0500
радикальное движение "талибан"
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
вертолет
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ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Глава министерства обороны правительства движения "Талибан"* мулла Мохаммад Якуб потребовал вернуть военные вертолеты, на которых бежали афганские пилоты после смены власти в стране в августе прошлого года. Он заявил, что воздушные суда были угнаны в Узбекистан и Таджикистан и должны быть доставлены назад, передает Sputnik Афганистан. При этом военный деятель сказал, что если требование не будет исполнено, то обе республики могут столкнуться с негативными последствиями.Представители "Талибана"* начали переговоры с соседними странами о возвращении в Афганистан воздушных судов в начале этого года.По данным талибов, в Узбекистан и Таджикистан было угнано более 40 вертолетов. Однако точное количество воздушных судов, оказавшихся в государствах Центральной Азии, неизвестно.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:Видео: когда и на каких условиях может быть признано правительство "Талибана"* >>Находившиеся в Узбекистане афганские военные вывезены в ОАЭ — источник >>
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радикальное движение "талибан", вертолет
Талибан* озвучил позицию по угнанным за границу воздушным судам – видео
15:08 12.01.2022 (обновлено: 15:12 12.01.2022)
Точное количество воздушных судов, оказавшихся в государствах Центральной Азии, неизвестно.
ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik.
Глава министерства обороны правительства движения "Талибан"* мулла Мохаммад Якуб потребовал вернуть военные вертолеты, на которых бежали афганские пилоты после смены власти в стране в августе прошлого года. Он заявил, что воздушные суда были угнаны в Узбекистан и Таджикистан и должны быть доставлены назад, передает Sputnik Афганистан
.
При этом военный деятель сказал, что если требование не будет исполнено, то обе республики могут столкнуться с негативными последствиями.
Представители "Талибана"* начали переговоры
с соседними странами о возвращении в Афганистан воздушных судов в начале этого года.
По данным талибов, в Узбекистан и Таджикистан было угнано более 40 вертолетов. Однако точное количество воздушных судов, оказавшихся в государствах Центральной Азии, неизвестно.
Захват талибами власти в Афганистане
В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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