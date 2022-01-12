https://uz.sputniknews.ru/20220112/v-tashoblasti-proydet-biznes-forum-delovyx-krugov-uzbekistana-i-tatarstana-22154369.html
В Ташобласти пройдет бизнес-форум деловых кругов Узбекистана и Татарстана
В Ташобласти пройдет бизнес-форум деловых кругов Узбекистана и Татарстана
Ожидается, что мероприятие пройдет на площадке создаваемого индустриального парка "Химград Узбекистан" в Чирчике. 12.01.2022, Sputnik Узбекистан
2022-01-12T09:59+0500
2022-01-12T09:59+0500
2022-01-12T09:59+0500
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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Власти намерены провести в Ташобласти бизнес-форум деловых кругов Узбекистана и Татарстана. Об этом стало известно во время видеосвязи лидера Татарстана Рустама Минниханова с министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым. Ожидается, что мероприятие пройдет на площадке создаваемого индустриального парка "Химград Узбекистан" в Чирчике.Узбекистан и Татарстан договорились сотрудничать в области инноваций >>Как сообщил Сардор Умурзаков, в бизнес-форуме может принять участие и глава государства Шавкат Мирзиеев. Министр отметил, что Татарстан занимает особое место в рамках взаимодействия Узбекистана с Россией.В ходе онлайн-переговоров стороны также рассмотрели реализацию совместных инвестпроектов и сроки их исполнения.Читайте также:Делегация "Узбекнефтегаза" рассказала о развитии отрасли на форуме в Татарстане >>Татарстан заинтересовался изучением опыта Узбекистана в развитии туризма >>
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В Ташобласти пройдет бизнес-форум деловых кругов Узбекистана и Татарстана
Ожидается, что мероприятие пройдет на площадке создаваемого индустриального парка "Химград Узбекистан" в Чирчике.
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik.
Власти намерены провести в Ташобласти бизнес-форум деловых кругов Узбекистана и Татарстана. Об этом стало известно
во время видеосвязи лидера Татарстана Рустама Минниханова с министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым.
Ожидается, что мероприятие пройдет на площадке создаваемого индустриального парка "Химград Узбекистан" в Чирчике.
Как сообщил Сардор Умурзаков, в бизнес-форуме может принять участие и глава государства Шавкат Мирзиеев. Министр отметил, что Татарстан занимает особое место в рамках взаимодействия Узбекистана с Россией.
В ходе онлайн-переговоров стороны также рассмотрели реализацию совместных инвестпроектов и сроки их исполнения.