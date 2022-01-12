Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220112/v-tashoblasti-proydet-biznes-forum-delovyx-krugov-uzbekistana-i-tatarstana-22154369.html
В Ташобласти пройдет бизнес-форум деловых кругов Узбекистана и Татарстана
В Ташобласти пройдет бизнес-форум деловых кругов Узбекистана и Татарстана
Ожидается, что мероприятие пройдет на площадке создаваемого индустриального парка "Химград Узбекистан" в Чирчике. 12.01.2022, Sputnik Узбекистан
2022-01-12T09:59+0500
2022-01-12T09:59+0500
общество
узбекистан
татарстан
чирчик
бизнес-форум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0c/22154338_133:11:1473:765_1920x0_80_0_0_0c27f696dbb484b64833558f773d218e.jpg
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Власти намерены провести в Ташобласти бизнес-форум деловых кругов Узбекистана и Татарстана. Об этом стало известно во время видеосвязи лидера Татарстана Рустама Минниханова с министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым. Ожидается, что мероприятие пройдет на площадке создаваемого индустриального парка "Химград Узбекистан" в Чирчике.Узбекистан и Татарстан договорились сотрудничать в области инноваций &gt;&gt;Как сообщил Сардор Умурзаков, в бизнес-форуме может принять участие и глава государства Шавкат Мирзиеев. Министр отметил, что Татарстан занимает особое место в рамках взаимодействия Узбекистана с Россией.В ходе онлайн-переговоров стороны также рассмотрели реализацию совместных инвестпроектов и сроки их исполнения.Читайте также:Делегация "Узбекнефтегаза" рассказала о развитии отрасли на форуме в Татарстане &gt;&gt;Татарстан заинтересовался изучением опыта Узбекистана в развитии туризма &gt;&gt;
узбекистан
татарстан
чирчик
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0c/22154338_227:0:1427:900_1920x0_80_0_0_5ee8169648df2f7b7954f86acf23d642.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, татарстан, чирчик, бизнес-форум

В Ташобласти пройдет бизнес-форум деловых кругов Узбекистана и Татарстана

09:59 12.01.2022
© Пресс-служба лидера ТатарстанаОнлайн-переговоры лидера Татарстана с министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым
Онлайн-переговоры лидера Татарстана с министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.01.2022
© Пресс-служба лидера Татарстана
Подписаться на
Ожидается, что мероприятие пройдет на площадке создаваемого индустриального парка "Химград Узбекистан" в Чирчике.
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Власти намерены провести в Ташобласти бизнес-форум деловых кругов Узбекистана и Татарстана. Об этом стало известно во время видеосвязи лидера Татарстана Рустама Минниханова с министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым.
Ожидается, что мероприятие пройдет на площадке создаваемого индустриального парка "Химград Узбекистан" в Чирчике.
Узбекистан и Татарстан договорились сотрудничать в области инноваций >>
Как сообщил Сардор Умурзаков, в бизнес-форуме может принять участие и глава государства Шавкат Мирзиеев. Министр отметил, что Татарстан занимает особое место в рамках взаимодействия Узбекистана с Россией.
В ходе онлайн-переговоров стороны также рассмотрели реализацию совместных инвестпроектов и сроки их исполнения.
Читайте также:
Делегация "Узбекнефтегаза" рассказала о развитии отрасли на форуме в Татарстане >>
Татарстан заинтересовался изучением опыта Узбекистана в развитии туризма >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:59В Ташобласти пройдет бизнес-форум деловых кругов Узбекистана и Татарстана
09:35Россия стала лидером по продаже сахара Узбекистану
09:25Скончался телеведущий Михаил Зеленский
08:59Почему об "омикроне" стало известно спустя два дня после его выявления
08:53Революцию "орков" силовики Казахстана "проспали" неслучайно: что дальше?
08:30В детских садах отменили праздники: с чем это связано
07:00Диетолог рассказала, как правильно принимать витамины
ВчераКак коронавирус влияет на сердце – мнение кардиолога
ВчераНовый премьер Казахстана созвонился с Ариповым и Мишустиным
ВчераВрач объяснила, какая ходьба снизит риск возникновения инсульта у мужчин
ВчераОчередной сердечный приступ произошел на футбольном поле — видео
ВчераДелегация Татарстана готовит визит в Узбекистан: что запланировано
ВчераЧто сделали с резиденцией президента Казахстана — видео
ВчераРоссия готова драться за Казахстан. Что будет с Узбекистаном – видео
ВчераТашкентский ФК "Пахтакор" сменил главного тренера
ВчераКак звучат по-узбекски "Смуглянка" и другие русские мелодии — видео
ВчераРоссийская компания отправит в Узбекистан партию экзоскелетов
ВчераВ регионах Узбекистана появятся центры криминалистической экспертизы ДНК
ВчераВынесен приговор женщине за жестокое убийство невестки
ВчераГлава НОК раскритиковал подготовку пловцов в Узбекистане