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https://uz.sputniknews.ru/20220113/kak-razreshilas-situatsiya-s-uzbekskim-elektrichestvom-v-afganistane-22181387.html
Как разрешилась ситуация с узбекским электричеством в Афганистане
Как разрешилась ситуация с узбекским электричеством в Афганистане
Накануне афганцы пожаловались, что Узбекистан резко "урезал" поставки электроэнергии. Чем все закончилось — читайте в материале.
2022-01-13T14:53+0500
2022-01-13T14:53+0500
общество
афганистан
электричество
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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Подача электроэнергии из Узбекистана в Афганистан возобновилась на обычном уровне.Об этом проинформировала местная энергетическая компания Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS).Накануне в DABS сообщали, что узбекская сторона сократила поставки электричества после технической проблемы. В результате было нарушено электроснабжение ряда афганских провинций.Ранее стороны подписали соглашение об импорте электроэнергии на 2022 год. Согласно договору, афганская сторона будет получать два миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год.Общая стоимость сделки составила около 100 миллионов долларов.Половина поставок электроэнергии в Афганистан приходится на Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.Запад страны получает электроэнергию в том числе из Ирана.В Афганистане почти нет национальной энергетической системы, а местное производство электроэнергии, которое в основном происходит за счет гидроэлектростанции, в 2021-м пострадало из-за засухи.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:Почему электричество поступает в Афганистан с перебоями? Ответ Ташкента &gt;&gt;Афганистан продаст имущество беглых чиновников и погасит долги за электроэнергию &gt;&gt;
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афганистан, электричество

Как разрешилась ситуация с узбекским электричеством в Афганистане

14:53 13.01.2022
© Pixabay / Myriams-FotosЛампочка, иллюстративное фото
Лампочка, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.01.2022
© Pixabay / Myriams-Fotos
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Ранее афганская сторона заявила, что Узбекистан сократил экспорт электроэнергии на 60%.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Подача электроэнергии из Узбекистана в Афганистан возобновилась на обычном уровне.
Об этом проинформировала местная энергетическая компания Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS).
Накануне в DABS сообщали, что узбекская сторона сократила поставки электричества после технической проблемы. В результате было нарушено электроснабжение ряда афганских провинций.
"К счастью, около семи утра сегодня утром импорт электроэнергии из Узбекистана восстановился до нормальных значений", — говорится в заявлении DABS.
Ранее стороны подписали соглашение об импорте электроэнергии на 2022 год. Согласно договору, афганская сторона будет получать два миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год.
Общая стоимость сделки составила около 100 миллионов долларов.
Половина поставок электроэнергии в Афганистан приходится на Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.
Запад страны получает электроэнергию в том числе из Ирана.
В Афганистане почти нет национальной энергетической системы, а местное производство электроэнергии, которое в основном происходит за счет гидроэлектростанции, в 2021-м пострадало из-за засухи.

Захват талибами власти в Афганистане

В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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