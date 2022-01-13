https://uz.sputniknews.ru/20220113/rosselxoznadzor-odobril-postavki-chistyx-uzbekskix-tomatov-i-pertsev-22173117.html

Россельхознадзор одобрил поставки "чистых" узбекских томатов и перцев

Россельхознадзор одобрил поставки "чистых" узбекских томатов и перцев

Каким предприятиям разрешили поставлять продукцию и с какого числа — читайте в обзоре.

2022-01-13T08:59+0500

2022-01-13T08:59+0500

2022-01-13T09:23+0500

общество

россельхознадзор

предприятия

продукция

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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Россельхознадзор разрешил десяти узбекским предприятиям поставлять в страну томаты и перцы."Зеленый свет" дали поставщикам из Бухарской и Ферганской области: Ввозить в Россию овощную продукцию можно, начиная с 13 января. Решение было принято по результатам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов томатов, отобранных с узбекских предприятий в ходе видеоинспекций, а также под гарантии иностранного компетентного органа.Между тем Узбекистан активно ужесточает контроль качества отправляемых в Россию овощей. В частности, томатов.В республике обследуют теплицы на наличие вируса коричневой морщинистости (ToBRFV), проводят ПЦР-анализы всех партий томатов. Узбекистан составит список фирм, готовых поставлять в ЕАЭС "чистые" томаты >>Кроме того, госинспекторы будут присутствовать при отгрузке продукции с предприятий и выдавать акт досмотра, подтверждающий ее безопасность.В будущем на основании этих актив начнут оформлять карантинные фитосанитарные сертификаты.В российском ведомстве поприветствовали принимаемые Узбекистаном меры. Однако в Россельхознадзоре отметили, что они стали бы эффективнее при условии скорейшей интеграции информационных систем двух стран в области фитосанитарии.Читайте также:В Узбекистане резко выросла цена на томаты >>Что "Агроэкспресс" везет из Москвы в Ташкент и с чем приедет обратно >>

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россельхознадзор, предприятия, продукция