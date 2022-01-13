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Россельхознадзор одобрил поставки "чистых" узбекских томатов и перцев
Россельхознадзор одобрил поставки "чистых" узбекских томатов и перцев
Каким предприятиям разрешили поставлять продукцию и с какого числа — читайте в обзоре.
2022-01-13T08:59+0500
2022-01-13T09:23+0500
общество
россельхознадзор
предприятия
продукция
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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Россельхознадзор разрешил десяти узбекским предприятиям поставлять в страну томаты и перцы."Зеленый свет" дали поставщикам из Бухарской и Ферганской области: Ввозить в Россию овощную продукцию можно, начиная с 13 января. Решение было принято по результатам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов томатов, отобранных с узбекских предприятий в ходе видеоинспекций, а также под гарантии иностранного компетентного органа.Между тем Узбекистан активно ужесточает контроль качества отправляемых в Россию овощей. В частности, томатов.В республике обследуют теплицы на наличие вируса коричневой морщинистости (ToBRFV), проводят ПЦР-анализы всех партий томатов. Узбекистан составит список фирм, готовых поставлять в ЕАЭС "чистые" томаты &gt;&gt;Кроме того, госинспекторы будут присутствовать при отгрузке продукции с предприятий и выдавать акт досмотра, подтверждающий ее безопасность.В будущем на основании этих актив начнут оформлять карантинные фитосанитарные сертификаты.В российском ведомстве поприветствовали принимаемые Узбекистаном меры. Однако в Россельхознадзоре отметили, что они стали бы эффективнее при условии скорейшей интеграции информационных систем двух стран в области фитосанитарии.Читайте также:В Узбекистане резко выросла цена на томаты &gt;&gt;Что "Агроэкспресс" везет из Москвы в Ташкент и с чем приедет обратно &gt;&gt;
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россельхознадзор, предприятия, продукция

Россельхознадзор одобрил поставки "чистых" узбекских томатов и перцев

08:59 13.01.2022 (обновлено: 09:23 13.01.2022)
© СС0 / Unsplash / Ivan TimovТоматы
Томаты - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.01.2022
© СС0 / Unsplash / Ivan Timov
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Каким предприятиям разрешили поставлять продукцию и с какого числа — читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Россельхознадзор разрешил десяти узбекским предприятиям поставлять в страну томаты и перцы.
"Зеленый свет" дали поставщикам из Бухарской и Ферганской области:
Agg Agro- Greenhouse Group;
Jo`shqin Zamin Kelajagi;
Inshoot Turxol Agro;
Agro Trade;
Azizbek Begim Saxovat;
Ruxshobod Agro Saxovat;
Qorovulbozor Saxovat;
Djafar Jasur Bek;
Grand Hayr Baraka;
Qo‘shtepa Meva Sabzavot.
Ввозить в Россию овощную продукцию можно, начиная с 13 января.

"Россельхознадзор с 13 января 2022 года разрешает ввоз в Россию томатов и перцев с 10 предприятий Узбекистана", — говорится в сообщении.

Решение было принято по результатам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов томатов, отобранных с узбекских предприятий в ходе видеоинспекций, а также под гарантии иностранного компетентного органа.
Между тем Узбекистан активно ужесточает контроль качества отправляемых в Россию овощей. В частности, томатов.
В республике обследуют теплицы на наличие вируса коричневой морщинистости (ToBRFV), проводят ПЦР-анализы всех партий томатов.
Узбекистан составит список фирм, готовых поставлять в ЕАЭС "чистые" томаты >>
Кроме того, госинспекторы будут присутствовать при отгрузке продукции с предприятий и выдавать акт досмотра, подтверждающий ее безопасность.
В будущем на основании этих актив начнут оформлять карантинные фитосанитарные сертификаты.
В российском ведомстве поприветствовали принимаемые Узбекистаном меры.
Однако в Россельхознадзоре отметили, что они стали бы эффективнее при условии скорейшей интеграции информационных систем двух стран в области фитосанитарии.
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