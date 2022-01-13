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Стало известно, кого могут принять в вузы без экзаменов
Стало известно, кого могут принять в вузы без экзаменов
Новый порядок вступает в силу с 2021/2022 учебного года и действует в течение двух лет после окончания техникума.
2022-01-13T11:08+0500
2022-01-13T11:20+0500
общество
вузы
поступление
вступительные экзамены
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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Успешных выпускников техникумов примут на второй курс вуза без экзаменов через собеседование. Это положение утверждено соответствующим постановлением Кабинета Министров. К 2026 году в вузах будет учиться половина молодежи Узбекистана &gt;&gt;Согласно документу, успешно закончившими техникум считаются выпускники, которые в течение всего периода обучения в конце семестра имели успеваемость "5 (отлично)" и "4 (хорошо)", при этом не менее 50% от успеваемости (от 85% для медицинских вузов) составляет оценка "5 (отлично)".Для участия в отборе выпускникам техникумов нужно зарегистрироваться онлайн через официальный сайт Минвуза с 5 по 25 июля каждого года. Какие документы необходимо предоставить Документы рассматриваются приемной комиссией высших учебных заведений до 5 августа. Результаты будут объявлены абитуриентам через личный кабинет.Этот порядок вступает в силу с 2021/2022 учебного года и действует в течение двух лет после окончания техникума.Как получить еще одно высшее образование в Узбекистане &gt;&gt;Учеба в вузе осуществляется на платно-контрактной основе.В Узбекистане для поощрения одаренных выпускников, а также в целях оказания помощи молодежи, находящейся на госпопечении, создан список абитуриентов, имеющих приоритет при поступлении в вузы.Кто имеет привилегии при поступлении в вузДанное положение не распространяется на действующие в Узбекистане высшие военные, высшие военизированные учебные заведения, Ташкентский государственный юридический университет, иностранные и негосударственные высшие учебные заведения и их филиалы.Читайте также:Студентов из Узбекистана пригласят на обучение в ведущие российские вузы &gt;&gt;Обучение в России: больше квот и система грантов — на что рассчитывать узбекистанцам &gt;&gt;
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вузы, поступление, вступительные экзамены

Стало известно, кого могут принять в вузы без экзаменов

11:08 13.01.2022 (обновлено: 11:20 13.01.2022)
© Sputnik / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСтуденты в аудитории
Студенты в аудитории - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.01.2022
© Sputnik / Владимир Федоренко
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Для участия в отборе выпускникам техникумов нужно зарегистрироваться онлайн через официальный сайт Минвуза с 5 по 25 июля каждого года.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Успешных выпускников техникумов примут на второй курс вуза без экзаменов через собеседование. Это положение утверждено соответствующим постановлением Кабинета Министров.
К 2026 году в вузах будет учиться половина молодежи Узбекистана >>
Согласно документу, успешно закончившими техникум считаются выпускники, которые в течение всего периода обучения в конце семестра имели успеваемость "5 (отлично)" и "4 (хорошо)", при этом не менее 50% от успеваемости (от 85% для медицинских вузов) составляет оценка "5 (отлично)".
Для участия в отборе выпускникам техникумов нужно зарегистрироваться онлайн через официальный сайт Минвуза с 5 по 25 июля каждого года.

Какие документы необходимо предоставить

заявление;
копия паспорта или удостоверение личности;
аттестат об окончании техникума.
Документы рассматриваются приемной комиссией высших учебных заведений до 5 августа. Результаты будут объявлены абитуриентам через личный кабинет.
Этот порядок вступает в силу с 2021/2022 учебного года и действует в течение двух лет после окончания техникума.
Как получить еще одно высшее образование в Узбекистане >>
Учеба в вузе осуществляется на платно-контрактной основе.
В Узбекистане для поощрения одаренных выпускников, а также в целях оказания помощи молодежи, находящейся на госпопечении, создан список абитуриентов, имеющих приоритет при поступлении в вузы.

Кто имеет привилегии при поступлении в вуз

лауреаты Государственной премии имени Зульфии, "Мард ўғлон", премии "Нихол";
активные члены Союза молодежи Узбекистана;
ученики с ограниченными возможностями;
воспитанники детских домов;
победители научных олимпиад;
кандидаты с сертификатами национальных и международных систем оценки на иностранном языке;
выпускники "Темурбекской школы";
женщины по рекомендации Министерства по поддержке махалли и семьи.
спортсмены - победители и призеры (1–3-е места) Олимпийских и Паралимпийских, Азиатских и Параазиатских игр, чемпионатов мира, Азии, республики по олимпийским и паралимпийским видам спорта.
Данное положение не распространяется на действующие в Узбекистане высшие военные, высшие военизированные учебные заведения, Ташкентский государственный юридический университет, иностранные и негосударственные высшие учебные заведения и их филиалы.
Читайте также:
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