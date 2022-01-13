https://uz.sputniknews.ru/20220113/uzbekistan-sokratil-eksport-elektroenergii-v-afganistan-na-60-22172896.html

Узбекистан сократил экспорт электроэнергии в Афганистан на 60%

Узбекистан сократил экспорт электроэнергии в Афганистан на 60%

Что произошло и как скоро ситуация нормализуется, читайте в материале.

2022-01-13T08:30+0500

2022-01-13T08:30+0500

2022-01-13T08:56+0500

общество

электроэнергия

экспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/1e/22012857_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ba7d1a06d56cebe4892b4ae25580f6db.jpg

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Узбекистан сократил экспорт электроэнергии в Афганистан на 60%. Об этом сообщила местная энергетическая компания Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS).Причем, отмечается, что согласия на это узбекская сторона не получала. Как подчеркнули в компании, сокращение импорта электроэнергии из Узбекистана привело к нарушению электроснабжения 16 афганских провинций и длительным перебоям в подаче электроэнергии.Глава ассоциации промышленников Афганистана Джаббар Сафи заявил, что перебои в электроснабжении грозят привести к коллапсу в работе предприятий.Ранее DABS сообщила, что подписала соглашение с Узбекистаном об импорте электроэнергии на 2022 год. Согласно договору, афганская сторона будет получать два миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год.Общая стоимость сделки составила около 100 миллионов долларов.Половина поставок электроэнергии в Афганистан приходится на Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.Запад страны получает электроэнергию в том числе из Ирана.В Афганистане почти нет национальной энергетической системы, а местное производство электроэнергии, которое в основном происходит за счет гидроэлектростанции, в 2021-м пострадало из-за засухи.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:Почему электричество поступает в Афганистан с перебоями? Ответ Ташкента >>Афганистан продаст имущество беглых чиновников и погасит долги за электроэнергию >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

электроэнергия, экспорт