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https://uz.sputniknews.ru/20220113/uzbekistan-sokratil-eksport-elektroenergii-v-afganistan-na-60-22172896.html
Узбекистан сократил экспорт электроэнергии в Афганистан на 60%
Узбекистан сократил экспорт электроэнергии в Афганистан на 60%
Что произошло и как скоро ситуация нормализуется, читайте в материале.
2022-01-13T08:30+0500
2022-01-13T08:56+0500
общество
электроэнергия
экспорт
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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Узбекистан сократил экспорт электроэнергии в Афганистан на 60%. Об этом сообщила местная энергетическая компания Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS).Причем, отмечается, что согласия на это узбекская сторона не получала. Как подчеркнули в компании, сокращение импорта электроэнергии из Узбекистана привело к нарушению электроснабжения 16 афганских провинций и длительным перебоям в подаче электроэнергии.Глава ассоциации промышленников Афганистана Джаббар Сафи заявил, что перебои в электроснабжении грозят привести к коллапсу в работе предприятий.Ранее DABS сообщила, что подписала соглашение с Узбекистаном об импорте электроэнергии на 2022 год. Согласно договору, афганская сторона будет получать два миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год.Общая стоимость сделки составила около 100 миллионов долларов.Половина поставок электроэнергии в Афганистан приходится на Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.Запад страны получает электроэнергию в том числе из Ирана.В Афганистане почти нет национальной энергетической системы, а местное производство электроэнергии, которое в основном происходит за счет гидроэлектростанции, в 2021-м пострадало из-за засухи.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:Почему электричество поступает в Афганистан с перебоями? Ответ Ташкента &gt;&gt;Афганистан продаст имущество беглых чиновников и погасит долги за электроэнергию &gt;&gt;
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электроэнергия, экспорт

Узбекистан сократил экспорт электроэнергии в Афганистан на 60%

08:30 13.01.2022 (обновлено: 08:56 13.01.2022)
© Sputnik / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкЛинии электропередач в мороз, архивное фото
Линии электропередач в мороз, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.01.2022
© Sputnik / Андрей Сорокин
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К чему это привело и как скоро ситуация нормализуется, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Узбекистан сократил экспорт электроэнергии в Афганистан на 60%.
Об этом сообщила местная энергетическая компания Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS).
Причем, отмечается, что согласия на это узбекская сторона не получала.

"Узбекистан сообщил нам, что <...> возникла техническая проблема, над которой работают, что привело к сокращению поставок экспортируемой электроэнергии в Афганистан. Они говорят, что проблема решится через два-три дня", — заявили в DABS.

Как подчеркнули в компании, сокращение импорта электроэнергии из Узбекистана привело к нарушению электроснабжения 16 афганских провинций и длительным перебоям в подаче электроэнергии.
Глава ассоциации промышленников Афганистана Джаббар Сафи заявил, что перебои в электроснабжении грозят привести к коллапсу в работе предприятий.
Ранее DABS сообщила, что подписала соглашение с Узбекистаном об импорте электроэнергии на 2022 год. Согласно договору, афганская сторона будет получать два миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год.
Общая стоимость сделки составила около 100 миллионов долларов.
Половина поставок электроэнергии в Афганистан приходится на Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.
Запад страны получает электроэнергию в том числе из Ирана.
В Афганистане почти нет национальной энергетической системы, а местное производство электроэнергии, которое в основном происходит за счет гидроэлектростанции, в 2021-м пострадало из-за засухи.

Захват талибами власти в Афганистане

В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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