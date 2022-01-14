https://uz.sputniknews.ru/20220114/v-tashkente-pokazali-premeru-filma-o-sidnee-djaksone-22197112.html

В Ташкенте показали премьеру докфильма о Сиднее Джаксоне

В Ташкенте показали премьеру докфильма о Сиднее Джаксоне

Мероприятие открыл первый замминистра туризма и спорта Улугбек Азамов. В формате видеообращения также выступил посол США в Узбекистане Даниэль Розенблюм.

2022-01-14T14:57+0500

2022-01-14T14:57+0500

2022-01-14T15:48+0500

спорт

премьера

бокс

документальный фильм

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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В малом зале Дворца кино имени Алишера Навои Cinema Palace (бывший кинотеатр "Панорама") состоялась премьера документального фильма об основателе узбекской школы бокса Сиднее Джаксоне, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета. Мероприятие открыл первый замминистра туризма и спорта Улугбек Азамов. В формате видеообращения также выступил посол США в Узбекистане Даниэль Розенблюм. В Ташкенте покажут фильм об американце — основателе узбекского бокса >>Отмечается, что документальный фильм "Феномен Сиднея Джаксона" снят киностудией "Шайхонтохур-фильм" совместно с Министерством Туризма и спорта на основе предоставления авторских прав Orient Finance Bank и Golden House. В роли автора сценария и продюсера фильма выступил Борис Бабаев, режиссером стала Навруза Бийназова.Фильм рассказывает о судьбе Сиднея Джаксона, его большом вкладе в развитие узбекского бокса и спорта в целом.Дочь Сиднея Джаксона: я удивлялась, почему отец выбрал бокс — его ответ запомнила навсегда >>В основу киносюжета легли воспоминания дочери знаменитого боксера Паины Сиднеевны Джаксон-Кац, а также министра туризма и спорта Узбекистана Азиза Абдухакимова, главного тренера сборной Узбекистана по боксу Марата Курбанова, легенды бокса Руфата Рискиева и ветерана спорта Мирсолиха Сагатова, Рината Юсупова.Читайте также:Как американец Сидней Джаксон сделал Узбекистан боксерской державой >>

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премьера, бокс, документальный фильм