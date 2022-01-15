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Как рис защищает нервную систему
Как рис защищает нервную систему
Употребление риса в пищу помогает избежать окислительного стресса благодаря содержащимся в нем антиоксидантам.
2022-01-15T22:00+0500
2022-01-15T22:19+0500
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стресс
рис
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Рис – одна из самых популярных круп, что неудивительно: блюда из риса разнообразны (от плова до роллов), к тому же надолго дарят ощущение сытости. Однако рис содержит и много полезных веществ: например, в его состав входит калий, полезный для сердечно-сосудистой системы. В связи с этим важно употреблять рис в пищу регулярно – так он способен нормализовать кровяное давление и укрепить сосуды. Также рис благодаря содержанию кальция может улучшить состояние костей и зубов. А калорийность риса помогает быстро восстановить силы. В Москве прошел фестиваль риса имени узбекистанского селекционера &gt;&gt;Полезен продукт и для стенок кишечника, поскольку обладает обволакивающим свойством – при нарушениях пищеварения именно рис помогает выводить из организма токсины. К слову, антиоксиданты, содержащиеся в рисе, защищают организм от окислительного стресса, сообщает РИА Новости. Кроме этого, в рисе содержатся витамины группы В, которые укрепляют нервную систему. Защищает ЦНС и другое полезное вещество в составе крупы – лецитин, он стимулирует мозговую деятельность. А регулярный прием в пищу красного риса нормализует сон благодаря содержащемуся в нему магнию. Но стоит помнить, что данный продукт очень калорийный и может спровоцировать лишний вес. Узбекский повар раскрыл, какой плов ел Тамерлан, чтобы оставаться в форме &gt;&gt;Особенно полезен рис для женщин в состоянии беременности – например, дикий рис богат фолиевой кислотой, необходимой организму при вынашивании ребенка, а также железом, повышающим гемоглобин. Не стоит есть рис лишь тем беременным женщинам, у которых возникают запоры. Противопоказан рис и в случае диабета, поскольку в крупе содержатся углеводы – из-за них в организме может произойти скачок уровня сахара в крови.Читайте также:Ученые вычислили продукт от ожирения – узбекистанцев это окрылит &gt;&gt;Рисовые риски: оставит ли засуха узбекистанцев без плова &gt;&gt;
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стресс, рис

Как рис защищает нервную систему

22:00 15.01.2022 (обновлено: 22:19 15.01.2022)
© Pexels/Vie StudioРис
Рис - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.01.2022
© Pexels/Vie Studio
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Употребление риса в пищу помогает избежать окислительного стресса благодаря содержащимся в нем антиоксидантам.
Рис – одна из самых популярных круп, что неудивительно: блюда из риса разнообразны (от плова до роллов), к тому же надолго дарят ощущение сытости. Однако рис содержит и много полезных веществ: например, в его состав входит калий, полезный для сердечно-сосудистой системы. В связи с этим важно употреблять рис в пищу регулярно – так он способен нормализовать кровяное давление и укрепить сосуды.
Также рис благодаря содержанию кальция может улучшить состояние костей и зубов. А калорийность риса помогает быстро восстановить силы.
В Москве прошел фестиваль риса имени узбекистанского селекционера >>
Полезен продукт и для стенок кишечника, поскольку обладает обволакивающим свойством – при нарушениях пищеварения именно рис помогает выводить из организма токсины. К слову, антиоксиданты, содержащиеся в рисе, защищают организм от окислительного стресса, сообщает РИА Новости.
Кроме этого, в рисе содержатся витамины группы В, которые укрепляют нервную систему. Защищает ЦНС и другое полезное вещество в составе крупы – лецитин, он стимулирует мозговую деятельность. А регулярный прием в пищу красного риса нормализует сон благодаря содержащемуся в нему магнию. Но стоит помнить, что данный продукт очень калорийный и может спровоцировать лишний вес.
Узбекский повар раскрыл, какой плов ел Тамерлан, чтобы оставаться в форме >>
Особенно полезен рис для женщин в состоянии беременности – например, дикий рис богат фолиевой кислотой, необходимой организму при вынашивании ребенка, а также железом, повышающим гемоглобин.
Не стоит есть рис лишь тем беременным женщинам, у которых возникают запоры.
Противопоказан рис и в случае диабета, поскольку в крупе содержатся углеводы – из-за них в организме может произойти скачок уровня сахара в крови.

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