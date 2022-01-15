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На одной из станций метро Ташкента задымились вагоны поезда — видео
На одной из станций метро Ташкента задымились вагоны поезда — видео
По данным МЧС, происшествие случилось14 января примерно в 18.12 по местному времени. Правоохранители приняли все необходимые меры.
2022-01-15T15:26+0500
2022-01-15T15:26+0500
происшествия
поезд
метро
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ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. На станции "Туркистон" столичного метрополитена произошло задымление. В сети "Интернет" распространился видеоролик с пожарной машиной, которая двигалась в сторону метро. Инцидент прокомментировали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Узбекистана.По данным МЧС, происшествие случилось14 января примерно в 18.12 по местному времени. На станции "Туркистон" произошло короткое замыкание электропроводов, что привело к задымлению в нескольких вагонах, пояснили в госоргане.ЧП в метро Ташкента: машинисту пришлось высадить пассажиров — видео &gt;&gt;Правоохранители приняли все необходимые меры. В ходе инцидента никто не пострадал. Метрополитен продолжил работу в плановом режиме.Читайте также:Две версии одного ЧП: стали известны подробности возгорания в метро &gt;&gt;ЧП в метро Ташкента: пассажиры шли по тоннелю пешком до станции — видео &gt;&gt;
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поезд, метро

На одной из станций метро Ташкента задымились вагоны поезда — видео

15:26 15.01.2022
© Ўзбекистон темир йўллар Новая станция "Туркистан" ташкентского метро
Новая станция Туркистан ташкентского метро - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.01.2022
© Ўзбекистон темир йўллар
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Правоохранители приняли все необходимые меры. Во время инцидента никто не пострадал. Метрополитен продолжил свою работу в плановом режиме.
ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. На станции "Туркистон" столичного метрополитена произошло задымление. В сети "Интернет" распространился видеоролик с пожарной машиной, которая двигалась в сторону метро. Инцидент прокомментировали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Узбекистана.
По данным МЧС, происшествие случилось14 января примерно в 18.12 по местному времени. На станции "Туркистон" произошло короткое замыкание электропроводов, что привело к задымлению в нескольких вагонах, пояснили в госоргане.
ЧП в метро Ташкента: машинисту пришлось высадить пассажиров — видео >>
Правоохранители приняли все необходимые меры. В ходе инцидента никто не пострадал. Метрополитен продолжил работу в плановом режиме.
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