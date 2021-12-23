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Две версии одного ЧП: стали известны подробности возгорания в метро
Две версии одного ЧП: стали известны подробности возгорания в метро
На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные бригады МЧС.
2021-12-23T14:32+0500
2021-12-23T14:33+0500
происшествия
метро
ташкентский метрополитен
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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В столичном метро на станции "Космонавтлар" ("Космонавты") произошло возгорание в третьем вагоне состава, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Узбекистана. Осторожно, двери не закрываются: в метро случился новый инцидент &gt;&gt;По данным МЧС, инцидент случился в 12.15 дня по местному времени. Отмечается, что небольшое задымление не привело к пожару. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные бригады. Пострадавших среди пассажиров не было. Эксперты выдвинули две версии возгорания: первая - вышла из строя тормозная колодка, вторая - перегорел предохранитель. ЧП в метро Ташкента: студенты устроили "привал" на краю платформы — видео &gt;&gt;Как заявили в МЧС, вышедший из строя вагон был отправлен в ДЕПО. По данному факту проводится расследование. В настоящее время станция метро работает в штатном режиме.Читайте также:Работу столичного метро усовершенствуют — какие меры решено предпринять &gt;&gt;ЧП в метро Ташкента: пассажиры шли по тоннелю пешком до станции — видео &gt;&gt;
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метро, ташкентский метрополитен

Две версии одного ЧП: стали известны подробности возгорания в метро

14:32 23.12.2021 (обновлено: 14:33 23.12.2021)
© Sputnik / Рамиз БахтияровПанно с портретом первой женщины-космонавта Валентины Терешковой на станции "Космонавты"
Панно с портретом первой женщины-космонавта Валентины Терешковой на станции Космонавты - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.12.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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По данным МЧС, инцидент случился на станции метро "Космонавты" в 12.15 дня по ташкентскому времени. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные бригады.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В столичном метро на станции "Космонавтлар" ("Космонавты") произошло возгорание в третьем вагоне состава, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Узбекистана.
Осторожно, двери не закрываются: в метро случился новый инцидент >>
По данным МЧС, инцидент случился в 12.15 дня по местному времени. Отмечается, что небольшое задымление не привело к пожару. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные бригады. Пострадавших среди пассажиров не было.
Эксперты выдвинули две версии возгорания: первая - вышла из строя тормозная колодка, вторая - перегорел предохранитель.
ЧП в метро Ташкента: студенты устроили "привал" на краю платформы — видео >>
Как заявили в МЧС, вышедший из строя вагон был отправлен в ДЕПО. По данному факту проводится расследование.
В настоящее время станция метро работает в штатном режиме.
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Работу столичного метро усовершенствуют — какие меры решено предпринять >>
ЧП в метро Ташкента: пассажиры шли по тоннелю пешком до станции — видео >>
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