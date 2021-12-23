https://uz.sputniknews.ru/20211223/dve-versii-odnogo-chp-stali-izvestny-podrobnosti-vozgoraniya-v-metro-21915024.html

Две версии одного ЧП: стали известны подробности возгорания в метро

Две версии одного ЧП: стали известны подробности возгорания в метро

На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные бригады МЧС.

2021-12-23T14:32+0500

2021-12-23T14:32+0500

2021-12-23T14:33+0500

происшествия

метро

ташкентский метрополитен

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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В столичном метро на станции "Космонавтлар" ("Космонавты") произошло возгорание в третьем вагоне состава, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Узбекистана. Осторожно, двери не закрываются: в метро случился новый инцидент >>По данным МЧС, инцидент случился в 12.15 дня по местному времени. Отмечается, что небольшое задымление не привело к пожару. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные бригады. Пострадавших среди пассажиров не было. Эксперты выдвинули две версии возгорания: первая - вышла из строя тормозная колодка, вторая - перегорел предохранитель. ЧП в метро Ташкента: студенты устроили "привал" на краю платформы — видео >>Как заявили в МЧС, вышедший из строя вагон был отправлен в ДЕПО. По данному факту проводится расследование. В настоящее время станция метро работает в штатном режиме.Читайте также:Работу столичного метро усовершенствуют — какие меры решено предпринять >>ЧП в метро Ташкента: пассажиры шли по тоннелю пешком до станции — видео >>

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метро, ташкентский метрополитен