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Еще один игрок сборной Узбекистана по футболу заразился COVID
Еще один игрок сборной Узбекистана по футболу заразился COVID
Умиджон Эргашев стал вторым заболевшим игроком сборной после полузащитника Хожимата Эркинова, у которого был выявлен вирус сразу после прилета в Дубай.
2022-01-16T15:29+0500
2022-01-16T16:11+0500
спорт
узбекистан
футбол
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Сможет ли сборная Узбекистана по футболу продолжать тренировки на сборах в Дубаи? Этот вопрос взволновал болельщиков после сообщения Ассоциации футбола Узбекистана о том, что еще один игрок выбыл из команды из-за болезни. На этот раз положительный результат теста на COVID-19 выявили у вратаря Умиджона Эргашева. Несмотря на анализы, 22-летний голкипер чувствует себя хорошо. Через несколько дней он сдаст повторный тест на коронавирус, а пока ушел на самоизоляцию. Эргашев стал вторым заболевшим игроком сборной после полузащитника Хожимата Эркинова, у которого был выявлен вирус сразу после прилета в Дубай. Однако сейчас со спортсменом все в порядке – его тест уже отрицательный. Он приступил к тренировкам. Ранее мы сообщали, что у главного тренера сборной Узбекистана по футболу Сречко Катанеца также был выявлен коронавирус. Он должен был прилететь на сборы в Дубай, однако ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, который Катанец сделал перед вылетом, оказался положительным. Самоизоляцию он проходит у себя на родине в Словении.Читайте также: Ташкентский ФК "Пахтакор" сменил главного тренера &gt;&gt;Одил Ахмедов объявил о завершении карьеры &gt;&gt;
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узбекистан, футбол, коронавирус covid-19

Еще один игрок сборной Узбекистана по футболу заразился COVID

15:29 16.01.2022 (обновлено: 16:11 16.01.2022)
© Unsplash / Md Mahdi Футбольный мяч
Футбольный мяч - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.01.2022
© Unsplash / Md Mahdi
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Умиджон Эргашев стал вторым заболевшим игроком сборной после полузащитника Хожимата Эркинова, у которого был выявлен вирус сразу после прилета в Дубай.
ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Сможет ли сборная Узбекистана по футболу продолжать тренировки на сборах в Дубаи? Этот вопрос взволновал болельщиков после сообщения Ассоциации футбола Узбекистана о том, что еще один игрок выбыл из команды из-за болезни.
Вратарь сборной Узбекистана по футболу Умиджон Эргашев (слева)
Вратарь сборной Узбекистана по футболу Умиджон Эргашев (слева) - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.01.2022
Вратарь сборной Узбекистана по футболу Умиджон Эргашев (слева)
На этот раз положительный результат теста на COVID-19 выявили у вратаря Умиджона Эргашева. Несмотря на анализы, 22-летний голкипер чувствует себя хорошо. Через несколько дней он сдаст повторный тест на коронавирус, а пока ушел на самоизоляцию.
Эргашев стал вторым заболевшим игроком сборной после полузащитника Хожимата Эркинова, у которого был выявлен вирус сразу после прилета в Дубай. Однако сейчас со спортсменом все в порядке – его тест уже отрицательный. Он приступил к тренировкам.
Ранее мы сообщали, что у главного тренера сборной Узбекистана по футболу Сречко Катанеца также был выявлен коронавирус. Он должен был прилететь на сборы в Дубай, однако ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, который Катанец сделал перед вылетом, оказался положительным. Самоизоляцию он проходит у себя на родине в Словении.

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