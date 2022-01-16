https://uz.sputniknews.ru/20220116/esche-odin-igrok-sbornoy-uzbekistana-po-futbolu-zarazilsya-covid-22216898.html
Еще один игрок сборной Узбекистана по футболу заразился COVID
Еще один игрок сборной Узбекистана по футболу заразился COVID
Умиджон Эргашев стал вторым заболевшим игроком сборной после полузащитника Хожимата Эркинова, у которого был выявлен вирус сразу после прилета в Дубай.
2022-01-16T15:29+0500
2022-01-16T15:29+0500
2022-01-16T16:11+0500
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ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Сможет ли сборная Узбекистана по футболу продолжать тренировки на сборах в Дубаи? Этот вопрос взволновал болельщиков после сообщения Ассоциации футбола Узбекистана о том, что еще один игрок выбыл из команды из-за болезни. На этот раз положительный результат теста на COVID-19 выявили у вратаря Умиджона Эргашева. Несмотря на анализы, 22-летний голкипер чувствует себя хорошо. Через несколько дней он сдаст повторный тест на коронавирус, а пока ушел на самоизоляцию. Эргашев стал вторым заболевшим игроком сборной после полузащитника Хожимата Эркинова, у которого был выявлен вирус сразу после прилета в Дубай. Однако сейчас со спортсменом все в порядке – его тест уже отрицательный. Он приступил к тренировкам. Ранее мы сообщали, что у главного тренера сборной Узбекистана по футболу Сречко Катанеца также был выявлен коронавирус. Он должен был прилететь на сборы в Дубай, однако ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, который Катанец сделал перед вылетом, оказался положительным. Самоизоляцию он проходит у себя на родине в Словении.Читайте также: Ташкентский ФК "Пахтакор" сменил главного тренера >>Одил Ахмедов объявил о завершении карьеры >>
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узбекистан, футбол, коронавирус covid-19
Еще один игрок сборной Узбекистана по футболу заразился COVID
15:29 16.01.2022 (обновлено: 16:11 16.01.2022)
Умиджон Эргашев стал вторым заболевшим игроком сборной после полузащитника Хожимата Эркинова, у которого был выявлен вирус сразу после прилета в Дубай.
ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik.
Сможет ли сборная Узбекистана по футболу продолжать тренировки на сборах в Дубаи? Этот вопрос взволновал болельщиков после сообщения
Ассоциации футбола Узбекистана о том, что еще один игрок выбыл из команды из-за болезни.
На этот раз положительный результат теста на COVID-19 выявили у вратаря Умиджона Эргашева. Несмотря на анализы, 22-летний голкипер чувствует себя хорошо. Через несколько дней он сдаст повторный тест на коронавирус, а пока ушел на самоизоляцию.
Эргашев стал вторым заболевшим игроком сборной после полузащитника Хожимата Эркинова, у которого был выявлен вирус сразу после прилета в Дубай. Однако сейчас со спортсменом все в порядке – его тест уже отрицательный. Он приступил к тренировкам.
Ранее мы сообщали
, что у главного тренера сборной Узбекистана по футболу Сречко Катанеца также был выявлен коронавирус. Он должен был прилететь на сборы в Дубай, однако ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, который Катанец сделал перед вылетом, оказался положительным. Самоизоляцию он проходит у себя на родине в Словении.
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