Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220116/komu-ponadobitsya-busternaya-doza-vaktsiny-dlya-posescheniya-mekki--novye-trebovaniya-22213070.html
Кому понадобится бустерная доза вакцины для посещения Мекки – новые требования
Кому понадобится бустерная доза вакцины для посещения Мекки – новые требования
Паломники должны быть вакцинированы препаратами, одобренными ВОЗ. Как быть тем же, кто получил "Спутник V" или ZF-UZ-VAC2001?
2022-01-16T10:46+0500
2022-01-16T10:51+0500
общество
хадж
мекка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/08/01/14680780_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d5085b980285cf436d96970967358088.jpg
ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Узбекистанцы, вакцинированные российским "Спутником V", смогут отправиться в Мекку в Саудовской Аравии только при наличии бустерной дозы препаратами, одобренными ВОЗ. Об этом сообщили в пресс-служба Управления мусульман республики(УМУ).Паломники должны быть вакцинированы препаратами, одобренными ВОЗ. Тем же, кто получил "Спутник V" или ZF-UZ-VAC2001, нужно будет сделать еще одну дозу вакцины — Astra-Zeneca, Moderna, Pfizer или Johnson &amp; Johnson.Напомним, с октября прошлого года Саудовская Аравия разрешила въезд в страну для малого хаджа только привитым иностранцев, а с начала 2022 года посещать страну могут и паломники, вакцинированные двумя дозами "Спутника V".Первые рейсы отправятся из Узбекистана в Саудовскую Аравию 22, 25 и 28 января. В первую очередь, в умру (малый хадж – ред.) отправятся те, кто не смог совершить его во время пандемии, если поездка уже была оплачена в марте 2020 года, когда ввели ограничения на паломничество.Однако нужно будет дополнительно заплатить еще 4 770 000 сумов (около 450 долларов). Эти расходы связаны с сокращением на 50% мест в гостиницах, автобусах, упаковкой продуктов питания, обеспечением других карантинных правил и 15 процентным НДС, который надо заплатить в Саудовской Аравии.Читайте также:Полностью привитые смогут побывать в малом хадже &gt;&gt;Привитых узбекско-китайской вакциной не пустят в малый хадж &gt;&gt;
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/08/01/14680780_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d0c40b3d590ad332e076635f327ef50a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
хадж, мекка

Кому понадобится бустерная доза вакцины для посещения Мекки – новые требования

10:46 16.01.2022 (обновлено: 10:51 16.01.2022)
© REUTERS / SAUDI MINISTRY OF MEDIAМусульманин в защитной маске молится во время хаджа
Мусульманин в защитной маске молится во время хаджа - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.01.2022
© REUTERS / SAUDI MINISTRY OF MEDIA
Подписаться на
Паломники должны быть вакцинированы препаратами, одобренными ВОЗ. Как быть тем же, кто получил "Спутник V" или ZF-UZ-VAC2001?
ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Узбекистанцы, вакцинированные российским "Спутником V", смогут отправиться в Мекку в Саудовской Аравии только при наличии бустерной дозы препаратами, одобренными ВОЗ. Об этом сообщили в пресс-служба Управления мусульман республики(УМУ).
Паломники должны быть вакцинированы препаратами, одобренными ВОЗ. Тем же, кто получил "Спутник V" или ZF-UZ-VAC2001, нужно будет сделать еще одну дозу вакцины — Astra-Zeneca, Moderna, Pfizer или Johnson & Johnson.
Напомним, с октября прошлого года Саудовская Аравия разрешила въезд в страну для малого хаджа только привитым иностранцев, а с начала 2022 года посещать страну могут и паломники, вакцинированные двумя дозами "Спутника V".
Первые рейсы отправятся из Узбекистана в Саудовскую Аравию 22, 25 и 28 января. В первую очередь, в умру (малый хадж – ред.) отправятся те, кто не смог совершить его во время пандемии, если поездка уже была оплачена в марте 2020 года, когда ввели ограничения на паломничество.
Однако нужно будет дополнительно заплатить еще 4 770 000 сумов (около 450 долларов). Эти расходы связаны с сокращением на 50% мест в гостиницах, автобусах, упаковкой продуктов питания, обеспечением других карантинных правил и 15 процентным НДС, который надо заплатить в Саудовской Аравии.
Хадж и умра

Согласно вероучению, каждый мусульманин должен хотя бы раз в жизни совершить хадж – паломничество к святыням ислама в Мекке.

Хадж можно совершить только в посвященный этому месяц зуль-хиджа ("месяц паломничества") по лунному календарю, в 2022 году – в июле.

Также верующие могут посетить Мекку в любое другое время года. Такое паломничество называется умра, но, с точки зрения ислама, оно не обязательно и не является заменой хаджу.

Читайте также:

Полностью привитые смогут побывать в малом хадже >>
Привитых узбекско-китайской вакциной не пустят в малый хадж >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:11Эксперт рассказал, каким будет новый мировой порядок — видео
13:57Китай украл у Америки самое ценное
13:34Внучка Ислама Каримова впервые навестила его могилу – фото
13:06Сильный ветер едва не снес фуру на трассе близ Нур-Султана — видео
12:36От геноцида до "адских санкций": Запад верен себе
12:25Стало известно, кто представит Узбекистан на кубке мира по фехтованию — фото
11:49Нокаут "по-узбекски": боец ММА из Узбекистана "вырубил" соперника – видео
11:10Абсолютный максимум близко: в Минздраве озвучили данные по COVID-19
10:46Кому понадобится бустерная доза вакцины для посещения Мекки – новые требования
09:00Опасно для здоровья: эти популярные продукты могут развить деменцию
08:00Эндокринолог рассказала, как можно продлить молодость
ВчераЖенский гороскоп-2022: какой знак создаст семью, а кто получит повышение?
ВчераКак рис защищает нервную систему
Вчера"Адски болит горло": певица Лола заразилась коронавирусом — фото
ВчераОбнародован список специальных COVID-поликлиник в Ташкенте
ВчераПрезидент уверен, что граждане должны знать свое место
ВчераПринц и несовершеннолетняя: сын королевы идет под суд за изнасилование
ВчераПутин объявил войну Европе — еще не поздно сдаться
ВчераНа одной из станций метро задымились вагоны поезда — видео
ВчераУ аэропорта Ташкента "бомбила" и его подельник напали на пассажира