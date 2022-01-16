Кому понадобится бустерная доза вакцины для посещения Мекки – новые требования

Согласно вероучению, каждый мусульманин должен хотя бы раз в жизни совершить хадж – паломничество к святыням ислама в Мекке.

Хадж можно совершить только в посвященный этому месяц зуль-хиджа ("месяц паломничества") по лунному календарю, в 2022 году – в июле.

Также верующие могут посетить Мекку в любое другое время года. Такое паломничество называется умра, но, с точки зрения ислама, оно не обязательно и не является заменой хаджу.