Кому понадобится бустерная доза вакцины для посещения Мекки – новые требования

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Узбекистанцы, вакцинированные российским "Спутником V", смогут отправиться в Мекку в Саудовской Аравии только при наличии бустерной дозы препаратами, одобренными ВОЗ. Об этом сообщили в пресс-служба Управления мусульман республики(УМУ).Паломники должны быть вакцинированы препаратами, одобренными ВОЗ. Тем же, кто получил "Спутник V" или ZF-UZ-VAC2001, нужно будет сделать еще одну дозу вакцины — Astra-Zeneca, Moderna, Pfizer или Johnson & Johnson.Напомним, с октября прошлого года Саудовская Аравия разрешила въезд в страну для малого хаджа только привитым иностранцев, а с начала 2022 года посещать страну могут и паломники, вакцинированные двумя дозами "Спутника V".Первые рейсы отправятся из Узбекистана в Саудовскую Аравию 22, 25 и 28 января. В первую очередь, в умру (малый хадж – ред.) отправятся те, кто не смог совершить его во время пандемии, если поездка уже была оплачена в марте 2020 года, когда ввели ограничения на паломничество.Однако нужно будет дополнительно заплатить еще 4 770 000 сумов (около 450 долларов). Эти расходы связаны с сокращением на 50% мест в гостиницах, автобусах, упаковкой продуктов питания, обеспечением других карантинных правил и 15 процентным НДС, который надо заплатить в Саудовской Аравии.Читайте также:Полностью привитые смогут побывать в малом хадже >>Привитых узбекско-китайской вакциной не пустят в малый хадж >>
Паломники должны быть вакцинированы препаратами, одобренными ВОЗ. Как быть тем же, кто получил "Спутник V" или ZF-UZ-VAC2001?
ТАШКЕНТ, 16 янв— Sputnik. Узбекистанцы, вакцинированные российским "Спутником V", смогут отправиться в Мекку в Саудовской Аравии только при наличии бустерной дозы препаратами, одобренными ВОЗ. Об этом сообщили в пресс-служба Управления мусульман республики(УМУ).
Паломники должны быть вакцинированы препаратами, одобренными ВОЗ. Тем же, кто получил "Спутник V" или ZF-UZ-VAC2001, нужно будет сделать еще одну дозу вакцины — Astra-Zeneca, Moderna, Pfizer или Johnson & Johnson.
Напомним, с октября прошлого года Саудовская Аравия разрешила въезд в страну для малого хаджа только привитым иностранцев, а с начала 2022 года посещать страну могут и паломники, вакцинированные двумя дозами "Спутника V".
Первые рейсы отправятся из Узбекистана в Саудовскую Аравию 22, 25 и 28 января. В первую очередь, в умру (малый хадж – ред.) отправятся те, кто не смог совершить его во время пандемии, если поездка уже была оплачена в марте 2020 года, когда ввели ограничения на паломничество.
Однако нужно будет дополнительно заплатить еще 4 770 000 сумов (около 450 долларов). Эти расходы связаны с сокращением на 50% мест в гостиницах, автобусах, упаковкой продуктов питания, обеспечением других карантинных правил и 15 процентным НДС, который надо заплатить в Саудовской Аравии.
Хадж и умра
Согласно вероучению, каждый мусульманин должен хотя бы раз в жизни совершить хадж – паломничество к святыням ислама в Мекке.
Хадж можно совершить только в посвященный этому месяц зуль-хиджа ("месяц паломничества") по лунному календарю, в 2022 году – в июле.
Также верующие могут посетить Мекку в любое другое время года. Такое паломничество называется умра, но, с точки зрения ислама, оно не обязательно и не является заменой хаджу.