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В Таджикистане начались военные учения
В Таджикистане начались военные учения
Солдаты потренируют навыки стрельбы из всех видов стрелкового оружия и гранатометов, а также из машин по технике и живой силе условного противника.
2022-01-18T13:32+0500
2022-01-18T13:33+0500
в мире
таджикистан
военные учения
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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. На горных полигонах 201-й российской военной базы в Таджикистане стартовали учения с участием нескольких тысяч солдат, передает Sputnik соседней республики со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).Военнослужащие мотострелковых подразделений отправились на полигоны Ляур и Самбули. Здесь они проведут отработку обороны и наступления с применением разведывательно-ударных и огневых комплексов при поддержке артиллерии и авиации.Помимо этого, солдаты потренируют навыки стрельбы из всех видов стрелкового оружия и гранатометов, а также из машин по технике и живой силе условного противника.По данным ЦВО, на полигонах задействованы статические и динамические мишени различного типа для создания обстановки, максимально приближенной к боевой.Основной целью действий стала проверка готовности мотострелковых подразделений, их слаженности при выполнении учебно-боевых задач.Россия укрепила базу в Таджикистане 30 новыми танками — видео &gt;&gt;В 2021 году Россия провела рекордное число военных учений в Таджикистане из-за неспокойной обстановки в Афганистане. Военнослужащие приняли участие в более чем 300 тренировках.В 2022-м российские военнослужащие планируют организовать учения не только с Таджикистаном, но и с Кыргызстаном, Пакистаном, Индией, Египтом, Лаосом, Монголией, Шри-Ланкой и Алжиром. Расположенная в Таджикистане 201-я военная база является крупным военным объектом Российской Федерации за ее пределами. Она расположена в двух городах - Душанбе и Бохтаре.В состав 201-й РВБ входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, а также подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.Читайте также:Главные военно-политические события 2021 года для России и СНГ &gt;&gt;Почему Москва и Ташкент активизировали военные контакты – ответ посла России &gt;&gt;
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таджикистан, военные учения

В Таджикистане начались военные учения

13:32 18.01.2022 (обновлено: 13:33 18.01.2022)
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на оперативно-стратегических учениях коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Военнослужащие на оперативно-стратегических учениях коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.01.2022
© Sputnik / Павел Бедняков
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Для отработки боевых действий против условного противника военнослужащие вышли на полигоны Ляур и Самбули.
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. На горных полигонах 201-й российской военной базы в Таджикистане стартовали учения с участием нескольких тысяч солдат, передает Sputnik соседней республики со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).
Военнослужащие мотострелковых подразделений отправились на полигоны Ляур и Самбули. Здесь они проведут отработку обороны и наступления с применением разведывательно-ударных и огневых комплексов при поддержке артиллерии и авиации.
Помимо этого, солдаты потренируют навыки стрельбы из всех видов стрелкового оружия и гранатометов, а также из машин по технике и живой силе условного противника.
По данным ЦВО, на полигонах задействованы статические и динамические мишени различного типа для создания обстановки, максимально приближенной к боевой.
Основной целью действий стала проверка готовности мотострелковых подразделений, их слаженности при выполнении учебно-боевых задач.
Россия укрепила базу в Таджикистане 30 новыми танками — видео >>
В 2021 году Россия провела рекордное число военных учений в Таджикистане из-за неспокойной обстановки в Афганистане. Военнослужащие приняли участие в более чем 300 тренировках.
В 2022-м российские военнослужащие планируют организовать учения не только с Таджикистаном, но и с Кыргызстаном, Пакистаном, Индией, Египтом, Лаосом, Монголией, Шри-Ланкой и Алжиром.
Расположенная в Таджикистане 201-я военная база является крупным военным объектом Российской Федерации за ее пределами. Она расположена в двух городах - Душанбе и Бохтаре.
В состав 201-й РВБ входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, а также подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.
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