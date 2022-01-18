https://uz.sputniknews.ru/20220118/22252007.html
В Таджикистане начались военные учения
В Таджикистане начались военные учения
Солдаты потренируют навыки стрельбы из всех видов стрелкового оружия и гранатометов, а также из машин по технике и живой силе условного противника.
2022-01-18T13:32+0500
2022-01-18T13:32+0500
2022-01-18T13:33+0500
в мире
таджикистан
военные учения
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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. На горных полигонах 201-й российской военной базы в Таджикистане стартовали учения с участием нескольких тысяч солдат, передает Sputnik соседней республики со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).Военнослужащие мотострелковых подразделений отправились на полигоны Ляур и Самбули. Здесь они проведут отработку обороны и наступления с применением разведывательно-ударных и огневых комплексов при поддержке артиллерии и авиации.Помимо этого, солдаты потренируют навыки стрельбы из всех видов стрелкового оружия и гранатометов, а также из машин по технике и живой силе условного противника.По данным ЦВО, на полигонах задействованы статические и динамические мишени различного типа для создания обстановки, максимально приближенной к боевой.Основной целью действий стала проверка готовности мотострелковых подразделений, их слаженности при выполнении учебно-боевых задач.Россия укрепила базу в Таджикистане 30 новыми танками — видео >>В 2021 году Россия провела рекордное число военных учений в Таджикистане из-за неспокойной обстановки в Афганистане. Военнослужащие приняли участие в более чем 300 тренировках.В 2022-м российские военнослужащие планируют организовать учения не только с Таджикистаном, но и с Кыргызстаном, Пакистаном, Индией, Египтом, Лаосом, Монголией, Шри-Ланкой и Алжиром. Расположенная в Таджикистане 201-я военная база является крупным военным объектом Российской Федерации за ее пределами. Она расположена в двух городах - Душанбе и Бохтаре.В состав 201-й РВБ входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, а также подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.Читайте также:Главные военно-политические события 2021 года для России и СНГ >>Почему Москва и Ташкент активизировали военные контакты – ответ посла России >>
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таджикистан, военные учения
В Таджикистане начались военные учения
13:32 18.01.2022 (обновлено: 13:33 18.01.2022)
Для отработки боевых действий против условного противника военнослужащие вышли на полигоны Ляур и Самбули.
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik.
На горных полигонах 201-й российской военной базы в Таджикистане стартовали учения с участием нескольких тысяч солдат, передает Sputnik
соседней республики со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).
Военнослужащие мотострелковых подразделений отправились на полигоны Ляур и Самбули. Здесь они проведут отработку обороны и наступления с применением разведывательно-ударных и огневых комплексов при поддержке артиллерии и авиации.
Помимо этого, солдаты потренируют навыки стрельбы из всех видов стрелкового оружия и гранатометов, а также из машин по технике и живой силе условного противника.
По данным ЦВО, на полигонах задействованы статические и динамические мишени различного типа для создания обстановки, максимально приближенной к боевой.
Основной целью действий стала проверка готовности мотострелковых подразделений, их слаженности при выполнении учебно-боевых задач.
В 2021 году Россия провела рекордное число военных учений в Таджикистане из-за неспокойной обстановки в Афганистане. Военнослужащие приняли участие в более чем 300 тренировках.
В 2022-м российские военнослужащие планируют организовать учения не только с Таджикистаном, но и с Кыргызстаном, Пакистаном, Индией, Египтом, Лаосом, Монголией, Шри-Ланкой и Алжиром.
Расположенная в Таджикистане 201-я военная база является крупным военным объектом Российской Федерации за ее пределами. Она расположена в двух городах - Душанбе и Бохтаре.
В состав 201-й РВБ входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, а также подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.