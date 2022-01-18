https://uz.sputniknews.ru/20220118/lavrov-i-berbok-obsudili-usloviya-raboty-rossiyskix-smi-v-germanii--video-22260660.html

Лавров и Бербок обсудили условия работы российских СМИ в Германии — видео

Лавров и Бербок обсудили условия работы российских СМИ в Германии — видео

Если условия в отношении работы российских СМИ в Германии не будут выполнены, Россия будет вынуждена принимать соответствующие меры по отношению к немецким СМИ.

2022-01-18T18:26+0500

2022-01-18T18:26+0500

2022-01-18T18:27+0500

в мире

сергей лавров

сми

германия

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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Ситуацию касательно приостановки вещания телеканала RT DE в Германии обсудили на встрече в Москве главы министерств иностарнных дел России и Германии — Сергей Лавров и Анналена Бербок, передает РИА Новости. Российский министр заявил, что немецкие и российские СМИ должны работать в равных, не дискриминационных условиях.Глава внешнеполитического ведомства РФ подчеркнул, что в противном случае Россия будет вынуждена принимать соответствующие меры по отношению к немецким СМИ. Хотя этого не хотелось бы.Ранее телеканал сообщил, что Russia Today запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке - RT DE. Новостные студии телеканала находятся в Москве и в Берлине, RT DE будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы. В день запуска телевещания YouTube заблокировал новый канал.В августе 2021 года RT DE получил официальный отказ в лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В скором времени YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, по данным Tubular Labs.Читайте также:Лицензия на вещание для RT DE в Сербии выдана законно – глава медиарегулятора >>Симоньян высказалась о блокировке канала RT DE на YouTube >>

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сергей лавров, сми, германия