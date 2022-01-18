https://uz.sputniknews.ru/20220118/v-uzbekistane-poyavilsya-novyy-telekanal--komu-on-dostupen-22255005.html
В Узбекистане появился новый телеканал – кому он доступен
В Узбекистане появился новый телеканал – кому он доступен
Трансляция уже запущена в тестовом режиме. Сигнал идет через Ташкентскую телебашню и радиотелевизионные станции в городах Ангрен, Шоугаз, Чарвак и Бекабад.
2022-01-18T14:39+0500
2022-01-18T14:39+0500
2022-01-18T14:39+0500
общество
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телеканал
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ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik. Стало известно о появлении в сетке вещания национального телевидения Узбекистана нового телеканала. Его передачи будут доступны только жителям Ташкента и Ташкентской области, сообщили в пресс-службе Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.Телеканал Nurafshon TV призван повысить осведомленность местного населения о проводимых реформах и возможностях в Ташкентской области.Трансляция уже запущена в тестовом режиме. Сигнал идет через Ташкентскую телебашню и радиотелевизионные станции в городах Ангрен, Шоугаз, Чарвак и Бекабад.Напомним, в середине прошлого года сообщалось, что в Узбекистане планируется создать круглосуточные телеканалы и радиоэфиры на иностранных языках.Читайте также:В Узбекистане презентован новый телеканал Renessans TV >>В Узбекистане запустят новый телеканал Foreign Languages >>
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ташкент, телеканал
В Узбекистане появился новый телеканал – кому он доступен
Трансляция уже запущена в тестовом режиме. Сигнал идет через Ташкентскую телебашню и радиотелевизионные станции в городах Ангрен, Шоугаз, Чарвак и Бекабад.
ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik.
Стало известно о появлении в сетке вещания национального телевидения Узбекистана нового телеканала. Его передачи будут доступны только жителям Ташкента и Ташкентской области, сообщили
в пресс-службе Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.
Телеканал Nurafshon TV призван повысить осведомленность местного населения о проводимых реформах и возможностях в Ташкентской области.
Трансляция уже запущена в тестовом режиме. Сигнал идет через Ташкентскую телебашню и радиотелевизионные станции в городах Ангрен, Шоугаз, Чарвак и Бекабад.
Напомним, в середине прошлого года сообщалось, что в Узбекистане планируется
создать круглосуточные телеканалы и радиоэфиры на иностранных языках.
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