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https://uz.sputniknews.ru/20220118/v-uzbekistane-poyavilsya-novyy-telekanal--komu-on-dostupen-22255005.html
В Узбекистане появился новый телеканал – кому он доступен
В Узбекистане появился новый телеканал – кому он доступен
Трансляция уже запущена в тестовом режиме. Сигнал идет через Ташкентскую телебашню и радиотелевизионные станции в городах Ангрен, Шоугаз, Чарвак и Бекабад.
2022-01-18T14:39+0500
2022-01-18T14:39+0500
общество
ташкент
телеканал
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ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik. Стало известно о появлении в сетке вещания национального телевидения Узбекистана нового телеканала. Его передачи будут доступны только жителям Ташкента и Ташкентской области, сообщили в пресс-службе Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.Телеканал Nurafshon TV призван повысить осведомленность местного населения о проводимых реформах и возможностях в Ташкентской области.Трансляция уже запущена в тестовом режиме. Сигнал идет через Ташкентскую телебашню и радиотелевизионные станции в городах Ангрен, Шоугаз, Чарвак и Бекабад.Напомним, в середине прошлого года сообщалось, что в Узбекистане планируется создать круглосуточные телеканалы и радиоэфиры на иностранных языках.Читайте также:В Узбекистане презентован новый телеканал Renessans TV &gt;&gt;В Узбекистане запустят новый телеканал Foreign Languages &gt;&gt;
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В Узбекистане появился новый телеканал – кому он доступен

14:39 18.01.2022
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПульт от телевизора в руках девушки.
Пульт от телевизора в руках девушки. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.01.2022
© Sputnik / Валерий Мельников
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Трансляция уже запущена в тестовом режиме. Сигнал идет через Ташкентскую телебашню и радиотелевизионные станции в городах Ангрен, Шоугаз, Чарвак и Бекабад.
ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik. Стало известно о появлении в сетке вещания национального телевидения Узбекистана нового телеканала. Его передачи будут доступны только жителям Ташкента и Ташкентской области, сообщили в пресс-службе Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.
Телеканал Nurafshon TV призван повысить осведомленность местного населения о проводимых реформах и возможностях в Ташкентской области.
Трансляция уже запущена в тестовом режиме. Сигнал идет через Ташкентскую телебашню и радиотелевизионные станции в городах Ангрен, Шоугаз, Чарвак и Бекабад.
Напомним, в середине прошлого года сообщалось, что в Узбекистане планируется создать круглосуточные телеканалы и радиоэфиры на иностранных языках.

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