https://uz.sputniknews.ru/20220118/vostochnyy-goroskop-dlya-kozy-ovtsy---2022-samyy-podrobnyy-prognoz-22259109.html

Восточный гороскоп для Козы (Овцы) – 2022: самый подробный прогноз

Восточный гороскоп для Козы (Овцы) – 2022: самый подробный прогноз

Для Козы (Овцы) 2022 год станет периодом эпохальных перемен – даже те изменения, которые кажутся Козе незначительными, в будущем серьезно повлияют на ее судьбу.

2022-01-18T23:15+0500

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гороскоп

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Согласно китайскому гороскопу, 1 февраля в свои права вступает покровитель 2022 года – Черный Водяной Тигр. Что он подготовил для представителей знака Козы (Овцы)? О самых важных моментах, которые ждут Козу в новом году, читайте в нашем гороскопе.Рожденные в год Козы (Овцы) – описание знакаРодились: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015Хозяин 2022 года Тигр, несмотря на свою хищную натуру, весьма лоялен к Козе, ведь это один из самых безобидных знаков восточного гороскопа. Кроткая и мягкая Коза одним своим появлением создает атмосферу уюта. Она – хороший собеседник, не скупится на комплименты, причем искренние, умеет поддержать разговор.Ораторские способности часто помогают Козе достичь успеха в преподавании. Коза может состояться как профессионал и в сфере искусства – представители этого знака с детства любят музыку. Однако раскрыться на сцене Козе рискует помешать природная застенчивость.Вообще, неуверенность в себе (впрочем, Коза предпочитает называть это качество скромностью) часто идет Козе во вред и может перерасти в настоящее безволие. Поэтому важно, кто с малых лет окружает Козу – ее надо чаще хвалить, поскольку представители этого знака зависимы от чужого мнения и критика буквально убивает их самооценку.Из-за пассивности и нерешительности Коза не всегда может построить головокружительную карьеру, мешают эти черты характера ей и в личной жизни. Хорошо, если Коза выбирает партнера морально более сильного и независимого, чем она – невольно подражая второй половине, Коза может стать тверже и увереннее в себе. В этом случае она избавится от дурной привычки преувеличивать масштабы неудач (иногда Коза может быть настоящей королевой драмы).Однако все эти минусы компенсирует изобилие положительных качеств Козы – она умеет быть настоящим другом, верна близким, любит заботиться о семье, часто прекрасно готовит (независимо от пола), в быту практична, но для родных не жалеет и не считает денег.Благородный Черный Водяной Тигр, безусловно, уже оценил характер Козы по достоинству – и если она избавится от пессимизма, все перемены, уготованные ей в 2022 году, будут счастливыми.Общий гороскоп для Козы (Овцы) – 2022"Мысли материальны" - именно эту фразу, похоже, Черный Водяной Тигр сделал девизом для Козы на 2022 год. Потому что год богат на перемены, как деловые, так и сердечные. А уж какими они будут, зависит только от настроя Козы.Иными словами, если Коза будет излишне драматизировать проблемы, то она рискует погрязнуть в них и не увидеть возможности изменить ситуацию в лучшую сторону. Ну а если Коза сохранит спокойствие, будет надеяться на лучшее и с оптимизмом смотреть вперед, то столь достойная жизненная позиция привлечет и вызовет уважение многих перспективных людей, которые Козе помогут.Поэтому не нужно бояться перемен, не нужно бояться верить в себя и отстаивать свои границы. События, происходящие в 2022 году, повлияют на следующие пять лет жизни Козы - настало время меняться.Гороскоп карьеры для Козы (Овцы) – 2022В карьере все будет ровно так, как этого хочет Коза. Мечтает сменить работу? Черный Водяной Тигр даст такой шанс, важно только не думать слишком много, иначе можно его и упустить. Хочет развивать увлечение юности? И такая возможность есть – особенно повезет Козам, которые увлекаются написанием текстов или рисованием.Однако успех надо заслужить, считает Тигр, а для этого важно уметь с достоинством преодолевать препятствия. На работе Козу может ждать сложный период – начальство вдруг начнет делать токсичные заявления, в коллективе кто-то будет умышленно пытаться уменьшить авторитет Козы.И здесь вместо привычной стратегии "промолчать и сдаться" лучше пустить в ход новые инструменты – например, открыто и спокойно говорить о том, что вас не устраивает и защищать себя. Помните – должность и крутые проекты поручают только сильным людям, а сильные люди не пасуют.Любовный гороскоп для Козы (Овцы) – 2022Весь 2022 год сфера любви тоже предполагает, что Козе пора измениться. Свободные представители знака могут рассчитывать на лето – многие из них встретят любовь всей жизни при самых банальных обстоятельствах (к примеру, в супермаркете или на эскалаторе метро).Влюбленным и семейным Козам же не миновать кризиса – они столкнутся с ревностью, и не на пустом месте. Задумайтесь: возможно, вы действительно уделяете мало времени и внимания второй половине, а попытки партнера обсудить эту проблему просто-напросто игнорируете?С помощью напряженности в отношениях Тигр подталкивает Козу к осознанию: нельзя только требовать от партнера и ничего не давать ему взамен. Если вы внесете больше заботы и романтики в отношения, вам удастся их сохранить.Гороскоп здоровья для Козы (Овцы) – 2022Трансформации коснутся и области здоровья. Козу может подвести нервная система, причем так, что она дойдет до истощения. Поводов для радости, казалось бы, мало, но только так Коза может наконец-то наладить режим сна и начать регулярно заниматься спортом.Читайте также:Восточный гороскоп для Cобаки-2022: самый подробный прогноз >>Восточный гороскоп для Дракона-2022: самый подробный прогноз >>Восточный гороскоп для Петуха-2022: самый подробный прогноз >>

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