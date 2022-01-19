https://uz.sputniknews.ru/20220119/chto-interesno-biznesu-uzbekistana--nekotorye-itogi-ryazanskogo-shouruma-22278324.html

Что интересно бизнесу Узбекистана – некоторые итоги рязанского шоурума

Что интересно бизнесу Узбекистана – некоторые итоги рязанского шоурума

В конце декабря 2021 года в Ташкенте завершил работу первый российский шоурум, который представил узбекистанским предпринимателям лучшие предприятия Рязанской области. О некоторых итогах проекта читайте в материале Sputnik.

2022-01-19T21:00+0500

2022-01-19T21:00+0500

2022-01-19T21:32+0500

экономика

узбекистан

бизнес

рязанская область

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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. По запросу Sputnik Узбекистан Рязанский центр экспорта подвел некоторые итоги выставки продукции российских предпринимателей, которая недавно завершилась в Ташкенте. Удалось ли достигнуть каких-то договоренностей и наметить планы для дальнейшего сотрудничества? Об этом корреспонденту Sputnik рассказал заместитель руководителя Рязанского центра экспорта Александр Лукин.По его словам, говорить о заключенных экспортных контрактах пока рано. Ведь проект, ориентированный на сегмент B2B (бизнес для бизнеса), только недавно завершился в Ташкенте. При этом специалист отметил, что представители бизнеса Узбекистана проявили интерес к пищевой и строительной отраслям, приборам и оборудованию, а также области IT. Кроме этого, особую заинтересованность у них вызвали компании, не имеющие представителя (дистрибьютора продукции) на территории Узбекистана, добавил он.Но если об экспортных контрактах говорить еще рано, то перспективы совместного бизнеса обозначились достаточно четко. Одним из направлений, например, может стать дистрибуция продукции в пищевой и строительной отраслях. Как рассказал Александр Лукин, ташкентских предпринимателей также заинтересовал рязанский индустриальный парк.Более того, одно из преимуществ его расположения – 45 млн потенциальных потребителей в радиусе 500 км. При этом Москва – один из главных рынков сбыта находится в 170 км.Напомним, в прошлом году в Узбекистане свою продукцию в формате шоурума представляли 56 рязанских компаний. Экспозицию организовал Рязанский центр экспорта при поддержке корпорации развития Рязанской области.Российские делегаты не только провели ряд презентаций и переговоров, но и ознакомили своих узбекистанских коллег с экономическим потенциалом области. Ведь товары под рязанской маркой сегодня экспортируются в 115 стран мира. А Узбекистан является одним из важнейших торговых партнеров Рязанской области.Читайте также: Рязанская делегация в Ташкенте: появится ли в Узбекистане совместное производство колясок >>Рязанский губернатор приехал в Ташкент >>

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

узбекистан, бизнес, рязанская область