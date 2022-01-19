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https://uz.sputniknews.ru/20220119/chto-interesno-biznesu-uzbekistana--nekotorye-itogi-ryazanskogo-shouruma-22278324.html
Что интересно бизнесу Узбекистана – некоторые итоги рязанского шоурума
Что интересно бизнесу Узбекистана – некоторые итоги рязанского шоурума
В конце декабря 2021 года в Ташкенте завершил работу первый российский шоурум, который представил узбекистанским предпринимателям лучшие предприятия Рязанской области. О некоторых итогах проекта читайте в материале Sputnik.
2022-01-19T21:00+0500
2022-01-19T21:32+0500
экономика
узбекистан
бизнес
рязанская область
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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. По запросу Sputnik Узбекистан Рязанский центр экспорта подвел некоторые итоги выставки продукции российских предпринимателей, которая недавно завершилась в Ташкенте. Удалось ли достигнуть каких-то договоренностей и наметить планы для дальнейшего сотрудничества? Об этом корреспонденту Sputnik рассказал заместитель руководителя Рязанского центра экспорта Александр Лукин.По его словам, говорить о заключенных экспортных контрактах пока рано. Ведь проект, ориентированный на сегмент B2B (бизнес для бизнеса), только недавно завершился в Ташкенте. При этом специалист отметил, что представители бизнеса Узбекистана проявили интерес к пищевой и строительной отраслям, приборам и оборудованию, а также области IT. Кроме этого, особую заинтересованность у них вызвали компании, не имеющие представителя (дистрибьютора продукции) на территории Узбекистана, добавил он.Но если об экспортных контрактах говорить еще рано, то перспективы совместного бизнеса обозначились достаточно четко. Одним из направлений, например, может стать дистрибуция продукции в пищевой и строительной отраслях. Как рассказал Александр Лукин, ташкентских предпринимателей также заинтересовал рязанский индустриальный парк.Более того, одно из преимуществ его расположения – 45 млн потенциальных потребителей в радиусе 500 км. При этом Москва – один из главных рынков сбыта находится в 170 км.Напомним, в прошлом году в Узбекистане свою продукцию в формате шоурума представляли 56 рязанских компаний. Экспозицию организовал Рязанский центр экспорта при поддержке корпорации развития Рязанской области.Российские делегаты не только провели ряд презентаций и переговоров, но и ознакомили своих узбекистанских коллег с экономическим потенциалом области. Ведь товары под рязанской маркой сегодня экспортируются в 115 стран мира. А Узбекистан является одним из важнейших торговых партнеров Рязанской области.Читайте также: Рязанская делегация в Ташкенте: появится ли в Узбекистане совместное производство колясок &gt;&gt;Рязанский губернатор приехал в Ташкент &gt;&gt;
узбекистан
рязанская область
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252
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узбекистан, бизнес, рязанская область

Что интересно бизнесу Узбекистана – некоторые итоги рязанского шоурума

21:00 19.01.2022 (обновлено: 21:32 19.01.2022)
© Sputnik / Рамиз БахтияровВ Ташкенте открылся двухэтажный мобильный шоурум Рязанской области.
В Ташкенте открылся двухэтажный мобильный шоурум Рязанской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.01.2022
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Анна Желиховская
Все материалы
В конце декабря 2021 года в Ташкенте завершил работу первый российский шоурум, который представил узбекистанским предпринимателям лучшие предприятия Рязанской области. О некоторых итогах проекта читайте в материале Sputnik.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. По запросу Sputnik Узбекистан Рязанский центр экспорта подвел некоторые итоги выставки продукции российских предпринимателей, которая недавно завершилась в Ташкенте.
Удалось ли достигнуть каких-то договоренностей и наметить планы для дальнейшего сотрудничества? Об этом корреспонденту Sputnik рассказал заместитель руководителя Рязанского центра экспорта Александр Лукин.
По его словам, говорить о заключенных экспортных контрактах пока рано. Ведь проект, ориентированный на сегмент B2B (бизнес для бизнеса), только недавно завершился в Ташкенте.

"Обсуждение и заключение экспортного контракта (даже на пробную партию продукции) – достаточно долгий процесс, занимающий, по нашим наблюдениям, как минимум 1-2 месяца".

Александр Лукин
Заместитель руководителя Рязанского центра экспорта
При этом специалист отметил, что представители бизнеса Узбекистана проявили интерес к пищевой и строительной отраслям, приборам и оборудованию, а также области IT. Кроме этого, особую заинтересованность у них вызвали компании, не имеющие представителя (дистрибьютора продукции) на территории Узбекистана, добавил он.
Но если об экспортных контрактах говорить еще рано, то перспективы совместного бизнеса обозначились достаточно четко. Одним из направлений, например, может стать дистрибуция продукции в пищевой и строительной отраслях. Как рассказал Александр Лукин, ташкентских предпринимателей также заинтересовал рязанский индустриальный парк.

"Для резидентов там разработаны преференции: снижение налога на прибыль с 20% до 15,5%, снижение налога на имущество с 2,2% до 0%, снижение арендной платы со 100% до 1%, освобождение от транспортного налога, предоставление субсидий".

Александр Лукин
Заместитель руководителя Рязанского центра экспорта
Более того, одно из преимуществ его расположения – 45 млн потенциальных потребителей в радиусе 500 км. При этом Москва – один из главных рынков сбыта находится в 170 км.
Напомним, в прошлом году в Узбекистане свою продукцию в формате шоурума представляли 56 рязанских компаний. Экспозицию организовал Рязанский центр экспорта при поддержке корпорации развития Рязанской области.
Российские делегаты не только провели ряд презентаций и переговоров, но и ознакомили своих узбекистанских коллег с экономическим потенциалом области. Ведь товары под рязанской маркой сегодня экспортируются в 115 стран мира. А Узбекистан является одним из важнейших торговых партнеров Рязанской области.

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