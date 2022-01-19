https://uz.sputniknews.ru/20220119/eks-sotrudnik-spetsslujb-rasskazal-gde-rvanyot-posle-donbassa--video-22257049.html
Экс-сотрудник спецслужб рассказал, где "рванёт" после Донбасса — видео
Экс-сотрудник спецслужб рассказал, где "рванёт" после Донбасса — видео
Три сценария уничтожения Донбасса за 100 дней: правда или диверсия? Зачем Украина стягивает войска к границе с Беларусью? Ответы — в видео.
2022-01-19T08:20+0500
2022-01-19T08:20+0500
2022-01-19T08:20+0500
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Где на пространстве бывшего СССР ожидать новых военных провокаций и куда могут ввести войска Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)? Кто на самом деле сеет вражду между русскими и украинцами?Об этом подробно в интервью Sputnik рассказал руководитель Союза Добровольцев Донбасса, экс-глава Министерства государственной безопасности ДНР, полковник, военный пенсионер ФСБ Андрей Пинчук.Читайте также:Украинская армия стягивает войска к школе в Донбассе — ЛНР >>Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе — Захарова >>
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донбасс, видео, беларусь, украина
Экс-сотрудник спецслужб рассказал, где "рванёт" после Донбасса — видео
Три сценария уничтожения Донбасса за 100 дней: правда или диверсия? Зачем Украина стягивает войска к границе с Беларусью?
Где на пространстве бывшего СССР ожидать новых военных провокаций и куда могут ввести войска Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)?
Кто на самом деле сеет вражду между русскими и украинцами?
Об этом подробно в интервью Sputnik рассказал руководитель Союза Добровольцев Донбасса, экс-глава Министерства государственной безопасности ДНР, полковник, военный пенсионер ФСБ Андрей Пинчук.