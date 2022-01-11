https://uz.sputniknews.ru/20220111/chto-stalo-s-aralom-rossiyskiy-kosmonavt-opublikoval-eksklyuzivnoe-foto-22144123.html

Что стало с Аралом: российский космонавт опубликовал эксклюзивное фото

Что стало с Аралом: российский космонавт опубликовал эксклюзивное фото

Масштабы экологической трагедии, связанной с высыханием Аральского моря, видны на снимке, сделанном с борта Международной космической станции.

2022-01-11T14:15+0500

2022-01-11T14:15+0500

2022-01-11T14:15+0500

трагедия

аральское море

космос

мкс

общество

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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал снимок Аральского моря, сделанный с борта Международной космической станции.На нем видны масштабы экологической трагедии, произошедшей с некогда одним из самых больших озер на планете.Расположенное на границе Казахстана и Узбекистана Аральское море до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером в мире. Шкаплеров напоминает, что в 1989 году оно разделилось на два изолированных водоема — Северное и Южное. Второй вскоре распался еще на две части — Восточное и Западное. В 2014 году Восточное море высохло.Таким образом, за последние 55 лет площадь Арала сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды уменьшился в 15 раз, увеличилась засоленность, исчезла рыба.Ветер поднимает песчаную пыль с засоленной территории высоко в атмосферу и переносит ее на большие расстояния.Страдает и Узбекистан. В ноябре 2021 года территорию республики накрыла сильнейшая пыльно-песчаная буря. Концентрация пыли и песка в воздухе в первые дни превышала норму в 30 раз. В некоторых регионах видимость на дорогах ухудшилась до 500-1000 метров.Непогода совпала с инаугурацией Шавката Мирзиёева, победившего на президентских выборах 24 октября. В своей речи по случаю вступления в должность 6 ноября он связал случившееся с высыханием Аральского моря.Позже в рамках выступления на климатическом саммите ООН в Глазго вице-премьер Узбекистана Азиз Абдухакимов отметил, что из-за Аральской катастрофы в Центральной Азии климатические изменения происходят в два раза интенсивнее, чем в среднем в мире — увеличилась частота и география пыльных бурь усугублена деградация земель и сокращены водные ресурсы.По данным ООН, население региона Приаралья на территории Узбекистана за последние 50 лет выросло в 3,6 раза — почти до двух миллионов человек.В то же время средний показатель целого ряда заболеваний (органов дыхания, урологических и офтальмологических) почти в два раза превышает средние показатели по стране.В данное время Узбекистан осуществляет беспрецедентные меры по высадке пустынно устойчивых растений на высохшем дне Арала. Работы не имеют аналогов в мире.Ожидается, что насаждения смягчат климат, будут сдерживать движение пыли и песка, создадут микроклимат и обеспечат биоразнообразие.Помимо этого Приаралье имеет статус зоны экологических инноваций и технологий. Главная цель — разрабатывать и внедрять экологически чистые технологии в этом регионе, чтобы максимально стабилизировать экосистемы.На заседании Высшего Евразийского экономического совета, прошедшем в октябре прошлого года, президент Мирзиёев пригласил партнеров по ЕАЭС, где Узбекистан имеет статус государства-наблюдателя, к участию в совместных проектах на этой территории.Читайте также:Как наука и технологии помогут спасти Приаралье>>В Узбекистане подсчитали ущерб от ежегодных природных катаклизмов>>Алиханов о том, на что нужно пойти, чтобы полностью восстановить Аральское море>>

аральское море

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трагедия, аральское море, космос, мкс