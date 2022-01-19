https://uz.sputniknews.ru/20220119/jiteli-tbilisi-daryat-zveryam-zooparka-chichilaki--foto-22265318.html

Жители Тбилиси дарят зверям зоопарка чичилаки — фото

Жители Тбилиси дарят зверям зоопарка чичилаки — фото

Инициативу администрации зоопарка поддержали многие пользователи, которые оставили неравнодушные комментарии.

2022-01-19T10:02+0500

2022-01-19T10:02+0500

2022-01-19T10:27+0500

в мире

грузия

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ТАШКЕНТ 18 янв — Sputnik. По установленной традиции тбилисский зоопарк обратился к жителям города и попросил принести в зверинец грузинские новогодние елки - чичилаки, передают наши коллеги из Sputnik Грузия. Администрация зоопарка опубликовала соответствующий пост в Facebook, где объяснила, зачем им нужны чичилаки."Если вы сомневаетесь, думаете, зачем им этот "чичилаки", то посмотрите на фотографии, прикрепленные к посту", - информируется в релизе.По фото видно, как обитатели зоопарка радуются грузинским новогодним ёлкам.Инициативу зоопарка поддержали многие пользователи, которые оставили неравнодушные комментарии.Что такое чичилаки?Чичилаки — это традиционный новогодний символ и украшение в Грузии. Национальную ёлку создают из прямой ветви орехового дерева. Ее предварительно обстругивают с одного конца, оставляя тонкие стружки держаться на другом конце. В итоге получается палка с пышной кроной из стружек, именно ее грузины и называют чичилаки.Как правило, чичилаки устанавливают на праздничный стол рядом с тарелкой со сладостями - чурчхелой, гозинаки, сухофруктами. После праздников деревце обычно сжигают, а пепел развеивают по ветру. Местные жители верят в то, что это поможет оградить дом от бед и невзгод ушедшего года.Читайте также:День Судьбы — особый праздник в Грузии: видео >>Видео: Новогодние елки в столицах бывшего СССР >>

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