Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20220119/jiteli-tbilisi-daryat-zveryam-zooparka-chichilaki--foto-22265318.html
Жители Тбилиси дарят зверям зоопарка чичилаки — фото
Жители Тбилиси дарят зверям зоопарка чичилаки — фото
Инициативу администрации зоопарка поддержали многие пользователи, которые оставили неравнодушные комментарии.
2022-01-19T10:02+0500
2022-01-19T10:27+0500
в мире
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/01/22049493_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_6cb419402e6e2f292f4fa8eebfe6d99c.jpg
ТАШКЕНТ 18 янв — Sputnik. По установленной традиции тбилисский зоопарк обратился к жителям города и попросил принести в зверинец грузинские новогодние елки - чичилаки, передают наши коллеги из Sputnik Грузия. Администрация зоопарка опубликовала соответствующий пост в Facebook, где объяснила, зачем им нужны чичилаки."Если вы сомневаетесь, думаете, зачем им этот "чичилаки", то посмотрите на фотографии, прикрепленные к посту", - информируется в релизе.По фото видно, как обитатели зоопарка радуются грузинским новогодним ёлкам.Инициативу зоопарка поддержали многие пользователи, которые оставили неравнодушные комментарии.Что такое чичилаки?Чичилаки — это традиционный новогодний символ и украшение в Грузии. Национальную ёлку создают из прямой ветви орехового дерева. Ее предварительно обстругивают с одного конца, оставляя тонкие стружки держаться на другом конце. В итоге получается палка с пышной кроной из стружек, именно ее грузины и называют чичилаки.Как правило, чичилаки устанавливают на праздничный стол рядом с тарелкой со сладостями - чурчхелой, гозинаки, сухофруктами. После праздников деревце обычно сжигают, а пепел развеивают по ветру. Местные жители верят в то, что это поможет оградить дом от бед и невзгод ушедшего года.Читайте также:День Судьбы — особый праздник в Грузии: видео &gt;&gt;Видео: Новогодние елки в столицах бывшего СССР &gt;&gt;
грузия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/01/22049493_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_6949bb085a993e3ab9ecf38b26059a58.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия

Жители Тбилиси дарят зверям зоопарка чичилаки — фото

10:02 19.01.2022 (обновлено: 10:27 19.01.2022)
© SputnikГрузинские новогодние символы — чичилаки
Грузинские новогодние символы — чичилаки - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.01.2022
© Sputnik
Подписаться на
Администрация зоопарка опубликовала соответствующий пост в Facebook, где объяснила, зачем им нужны чичилаки.
ТАШКЕНТ 18 янв — Sputnik. По установленной традиции тбилисский зоопарк обратился к жителям города и попросил принести в зверинец грузинские новогодние елки - чичилаки, передают наши коллеги из Sputnik Грузия.
Администрация зоопарка опубликовала соответствующий пост в Facebook, где объяснила, зачем им нужны чичилаки.
"Если вы сомневаетесь, думаете, зачем им этот "чичилаки", то посмотрите на фотографии, прикрепленные к посту", - информируется в релизе.
По фото видно, как обитатели зоопарка радуются грузинским новогодним ёлкам.
Инициативу зоопарка поддержали многие пользователи, которые оставили неравнодушные комментарии.

Что такое чичилаки?

Чичилаки — это традиционный новогодний символ и украшение в Грузии. Национальную ёлку создают из прямой ветви орехового дерева. Ее предварительно обстругивают с одного конца, оставляя тонкие стружки держаться на другом конце. В итоге получается палка с пышной кроной из стружек, именно ее грузины и называют чичилаки.
Как правило, чичилаки устанавливают на праздничный стол рядом с тарелкой со сладостями - чурчхелой, гозинаки, сухофруктами. После праздников деревце обычно сжигают, а пепел развеивают по ветру. Местные жители верят в то, что это поможет оградить дом от бед и невзгод ушедшего года.
Читайте также:
День Судьбы — особый праздник в Грузии: видео >>
Видео: Новогодние елки в столицах бывшего СССР >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:43Запад — Украине: "Я тебя породил, я тебя и убью"
11:35Перевал снова открыт
11:16В Казахстане отменен режим ЧП: страна возвращается к нормальной жизни
11:06Видео: как ЕАЭС повысит продажи узбекских авто - мнение экономиста
11:00Снежная буря "накрыла" перевал Камчик — видео
10:35Почему контент телеканала Sevimli взяли под строгий контроль — видео
10:30Узбекистан и Таджикистан снимут совместный фильм об Алишере Навои
10:02Жители Тбилиси дарят зверям зоопарка чичилаки — фото
10:00В Узбекистане продолжается строительный бум
09:30Перевал Тахтакарача временно закрыли для движения
09:28В Ташкенте невакцинированных сотрудников отстранили от работы
08:59Задержаны 12 женщин по подозрению в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
08:50Белорусский посол госпитализирован в Москве
08:30Почему российские рейсы не смогли вылететь в аэропорт Ургенча
08:20Экс-сотрудник спецслужб рассказал, где "рванёт" после Донбасса — видео
07:30Ученые смогли измерить удовлетворенность жизнью
07:00Чем кофе полезен для мужчин и женщин
ВчераВосточный гороскоп для Козы (Овцы) – 2022: самый подробный прогноз
ВчераВолчья Луна: как выглядит самое необычное полнолуние года - фото
ВчераЧем россиян восхищает Ташкент – видео