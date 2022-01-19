Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20220119/kreschenskie-kupaniya-kazaxi-musulmane-okunulis-v-prorub--video-22267755.html
Крещенские купания: казахи-мусульмане окунулись в прорубь — видео
Крещенские купания: казахи-мусульмане окунулись в прорубь — видео
В настоящее время массовые купания во многих регионах Казахстана запрещены из-за вспышки коронавирусной инфекции
2022-01-19T11:54+0500
2022-01-19T11:59+0500
в мире
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/13/22267724_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_837f24b2935f03ee17f11fe0164dbb53.jpg
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В Казахстане проходят Крещенские купания. В них поучаствовали не только православные, но и мусульмане, передает Telegram-канал Sputnik Казахстан. Несмотря на то, что казахи исповедуют ислам, некоторые из представителей этой нации окунулись в ледяную прорубь. Так, они решили проявить уважение к православным и поддержать их праздник.В настоящее время массовые купания во многих регионах страны запрещены из-за вспышки коронавирусной инфекции. Местные жители просто обливаются холодной водой. Однако строгие ограничения действуют не во всех регионах. В некоторых областях разрешают проводить Крещенские купания при соблюдении санитарных норм. Читайте также:Крещенские купания в России во время пандемии - как это было &gt;&gt;Как правильно погружаться в прорубь: советы спасателей &gt;&gt;
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/13/22267724_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_33731017e1652e266991c900ed305fa9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
казахстан

Крещенские купания: казахи-мусульмане окунулись в прорубь — видео

11:54 19.01.2022 (обновлено: 11:59 19.01.2022)
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКрещенские купания
Крещенские купания - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.01.2022
© Sputnik / Максим Богодвид
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
В настоящее время массовые купания во многих регионах Казахстана запрещены из-за вспышки коронавирусной инфекции. Местные жители просто обливаются холодной водой.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В Казахстане проходят Крещенские купания. В них поучаствовали не только православные, но и мусульмане, передает Telegram-канал Sputnik Казахстан.
Несмотря на то, что казахи исповедуют ислам, некоторые из представителей этой нации окунулись в ледяную прорубь. Так, они решили проявить уважение к православным и поддержать их праздник.
В настоящее время массовые купания во многих регионах страны запрещены из-за вспышки коронавирусной инфекции. Местные жители просто обливаются холодной водой.
Однако строгие ограничения действуют не во всех регионах. В некоторых областях разрешают проводить Крещенские купания при соблюдении санитарных норм.
Читайте также:
Крещенские купания в России во время пандемии - как это было >>
Как правильно погружаться в прорубь: советы спасателей >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:00Франция продала свободу слова олигархам
11:54Крещенские купания: казахи-мусульмане окунулись в прорубь — видео
11:43Запад — Украине: "Я тебя породил, я тебя и убью"
11:35Перевал снова открыт
11:16В Казахстане отменен режим ЧП: страна возвращается к нормальной жизни
11:06Видео: как ЕАЭС повысит продажи узбекских авто - мнение экономиста
11:00Снежная буря "накрыла" перевал Камчик — видео
10:35Почему контент телеканала Sevimli взяли под строгий контроль — видео
10:30Узбекистан и Таджикистан снимут совместный фильм об Алишере Навои
10:02Жители Тбилиси дарят зверям зоопарка чичилаки — фото
10:00В Узбекистане продолжается строительный бум
09:30Перевал Тахтакарача временно закрыли для движения
09:28В Ташкенте невакцинированных сотрудников отстранили от работы
08:59Задержаны 12 женщин по подозрению в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
08:50Белорусский посол госпитализирован в Москве
08:30Почему российские рейсы не смогли вылететь в аэропорт Ургенча
08:20Экс-сотрудник спецслужб рассказал, где "рванёт" после Донбасса — видео
07:30Ученые смогли измерить удовлетворенность жизнью
07:00Чем кофе полезен для мужчин и женщин
ВчераВосточный гороскоп для Козы (Овцы) – 2022: самый подробный прогноз