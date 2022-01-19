https://uz.sputniknews.ru/20220119/kreschenskie-kupaniya-kazaxi-musulmane-okunulis-v-prorub--video-22267755.html

Крещенские купания: казахи-мусульмане окунулись в прорубь — видео

Крещенские купания: казахи-мусульмане окунулись в прорубь — видео

В настоящее время массовые купания во многих регионах Казахстана запрещены из-за вспышки коронавирусной инфекции

2022-01-19T11:54+0500

2022-01-19T11:54+0500

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в мире

казахстан

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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В Казахстане проходят Крещенские купания. В них поучаствовали не только православные, но и мусульмане, передает Telegram-канал Sputnik Казахстан. Несмотря на то, что казахи исповедуют ислам, некоторые из представителей этой нации окунулись в ледяную прорубь. Так, они решили проявить уважение к православным и поддержать их праздник.В настоящее время массовые купания во многих регионах страны запрещены из-за вспышки коронавирусной инфекции. Местные жители просто обливаются холодной водой. Однако строгие ограничения действуют не во всех регионах. В некоторых областях разрешают проводить Крещенские купания при соблюдении санитарных норм. Читайте также:Крещенские купания в России во время пандемии - как это было >>Как правильно погружаться в прорубь: советы спасателей >>

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