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https://uz.sputniknews.ru/20220119/mejdu-namanganom-i-ufoy-poyavyatsya-regulyarnye-aviareysy-22273645.html
Между Наманганом и Уфой появятся регулярные авиарейсы
Между Наманганом и Уфой появятся регулярные авиарейсы
Делегацию из Башкортостана во главе с министром промышленности, энергетики и инноваций республики Александром Шелдяевым принял хоким Наманганской области Шавкатжон Абдуразаков.
2022-01-19T14:57+0500
2022-01-19T16:12+0500
общество
авиасообщение
уфа
наманганская область
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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Между Наманганом и Уфой откроются регулярные авиарейсы. Об этом стало известно в рамках визита делегации из Башкортостана во главе с министром промышленности, энергетики и инноваций республики Александром Шелдяевым в Наманганскую область. Их принял глава местной администрации Шавкатжон Абдуразаков. На встрече стороны также обсудили вопросы дальнейшего развития экономических, социальных и культурно-гуманитарных связей между двумя регионами, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на Департамент инвестиций и внешней торговли Наманганской области.Uzbekistan Airways увеличит количество рейсов в города России &gt;&gt;Во время мероприятия министр высоко оценил экономический потенциал Намангана, а также масштабы и качество проводимых работ. К тому же он отметил, что имеются все основания для практического сотрудничества с Наманганской областью.Кроме того, в рамках переговоров участники договорились о проведении совместных мероприятий: 61-го Международного фестиваля цветов в мае, двустороннего бизнес-форума и В2В-встречи предпринимателей, а также Уфимского фестиваля пчеловодства в сентябре. Читайте также:Самолет летел из Оша в Уфу, но неожиданно сел в Ташкенте: что произошло &gt;&gt;
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наманганская область
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авиасообщение, уфа, наманганская область

Между Наманганом и Уфой появятся регулярные авиарейсы

14:57 19.01.2022 (обновлено: 16:12 19.01.2022)
© Unsplash / Samuel’s PhotosСамолет
Самолет - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.01.2022
© Unsplash / Samuel’s Photos
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Об этом стало известно в рамках визита делегации из Башкортостана во главе с министром промышленности, энергетики и инноваций республики Александром Шелдяевым в Наманганскую область.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Между Наманганом и Уфой откроются регулярные авиарейсы. Об этом стало известно в рамках визита делегации из Башкортостана во главе с министром промышленности, энергетики и инноваций республики Александром Шелдяевым в Наманганскую область. Их принял глава местной администрации Шавкатжон Абдуразаков.
© Департамент инвестиций и внешней торговли Наманганской областиДелегация Башкортостана в Наманганской области
Делегация Башкортостана в Наманганской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.01.2022
Делегация Башкортостана в Наманганской области
© Департамент инвестиций и внешней торговли Наманганской области
На встрече стороны также обсудили вопросы дальнейшего развития экономических, социальных и культурно-гуманитарных связей между двумя регионами, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на Департамент инвестиций и внешней торговли Наманганской области.
Uzbekistan Airways увеличит количество рейсов в города России >>
Во время мероприятия министр высоко оценил экономический потенциал Намангана, а также масштабы и качество проводимых работ. К тому же он отметил, что имеются все основания для практического сотрудничества с Наманганской областью.
Кроме того, в рамках переговоров участники договорились о проведении совместных мероприятий: 61-го Международного фестиваля цветов в мае, двустороннего бизнес-форума и В2В-встречи предпринимателей, а также Уфимского фестиваля пчеловодства в сентябре.
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