https://uz.sputniknews.ru/20220119/mejdu-namanganom-i-ufoy-poyavyatsya-regulyarnye-aviareysy-22273645.html
Между Наманганом и Уфой появятся регулярные авиарейсы
Между Наманганом и Уфой появятся регулярные авиарейсы
Делегацию из Башкортостана во главе с министром промышленности, энергетики и инноваций республики Александром Шелдяевым принял хоким Наманганской области Шавкатжон Абдуразаков.
2022-01-19T14:57+0500
2022-01-19T14:57+0500
2022-01-19T16:12+0500
общество
авиасообщение
уфа
наманганская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/0a/21740820_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_ad386c59e679684781706a36b749c638.jpg
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Между Наманганом и Уфой откроются регулярные авиарейсы. Об этом стало известно в рамках визита делегации из Башкортостана во главе с министром промышленности, энергетики и инноваций республики Александром Шелдяевым в Наманганскую область. Их принял глава местной администрации Шавкатжон Абдуразаков. На встрече стороны также обсудили вопросы дальнейшего развития экономических, социальных и культурно-гуманитарных связей между двумя регионами, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на Департамент инвестиций и внешней торговли Наманганской области.Uzbekistan Airways увеличит количество рейсов в города России >>Во время мероприятия министр высоко оценил экономический потенциал Намангана, а также масштабы и качество проводимых работ. К тому же он отметил, что имеются все основания для практического сотрудничества с Наманганской областью.Кроме того, в рамках переговоров участники договорились о проведении совместных мероприятий: 61-го Международного фестиваля цветов в мае, двустороннего бизнес-форума и В2В-встречи предпринимателей, а также Уфимского фестиваля пчеловодства в сентябре. Читайте также:Самолет летел из Оша в Уфу, но неожиданно сел в Ташкенте: что произошло >>
уфа
наманганская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/0a/21740820_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_f0cb2d405257f6948c77b56408223479.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
авиасообщение, уфа, наманганская область
Между Наманганом и Уфой появятся регулярные авиарейсы
14:57 19.01.2022 (обновлено: 16:12 19.01.2022)
Об этом стало известно в рамках визита делегации из Башкортостана во главе с министром промышленности, энергетики и инноваций республики Александром Шелдяевым в Наманганскую область.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Между Наманганом и Уфой откроются регулярные авиарейсы. Об этом стало известно в рамках визита делегации из Башкортостана во главе с министром промышленности, энергетики и инноваций республики Александром Шелдяевым в Наманганскую область. Их принял глава местной администрации Шавкатжон Абдуразаков.
На встрече стороны также обсудили вопросы дальнейшего развития экономических, социальных и культурно-гуманитарных связей между двумя регионами, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
со ссылкой на Департамент инвестиций и внешней торговли Наманганской области.
Во время мероприятия министр высоко оценил экономический потенциал Намангана, а также масштабы и качество проводимых работ. К тому же он отметил, что имеются все основания для практического сотрудничества с Наманганской областью.
Кроме того, в рамках переговоров участники договорились о проведении совместных мероприятий: 61-го Международного фестиваля цветов в мае, двустороннего бизнес-форума и В2В-встречи предпринимателей, а также Уфимского фестиваля пчеловодства в сентябре.