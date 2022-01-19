https://uz.sputniknews.ru/20220119/mejdu-namanganom-i-ufoy-poyavyatsya-regulyarnye-aviareysy-22273645.html

Между Наманганом и Уфой появятся регулярные авиарейсы

Между Наманганом и Уфой появятся регулярные авиарейсы

Делегацию из Башкортостана во главе с министром промышленности, энергетики и инноваций республики Александром Шелдяевым принял хоким Наманганской области Шавкатжон Абдуразаков.

2022-01-19T14:57+0500

2022-01-19T14:57+0500

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общество

авиасообщение

уфа

наманганская область

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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Между Наманганом и Уфой откроются регулярные авиарейсы. Об этом стало известно в рамках визита делегации из Башкортостана во главе с министром промышленности, энергетики и инноваций республики Александром Шелдяевым в Наманганскую область. Их принял глава местной администрации Шавкатжон Абдуразаков. На встрече стороны также обсудили вопросы дальнейшего развития экономических, социальных и культурно-гуманитарных связей между двумя регионами, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на Департамент инвестиций и внешней торговли Наманганской области.Uzbekistan Airways увеличит количество рейсов в города России >>Во время мероприятия министр высоко оценил экономический потенциал Намангана, а также масштабы и качество проводимых работ. К тому же он отметил, что имеются все основания для практического сотрудничества с Наманганской областью.Кроме того, в рамках переговоров участники договорились о проведении совместных мероприятий: 61-го Международного фестиваля цветов в мае, двустороннего бизнес-форума и В2В-встречи предпринимателей, а также Уфимского фестиваля пчеловодства в сентябре. Читайте также:Самолет летел из Оша в Уфу, но неожиданно сел в Ташкенте: что произошло >>

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