https://uz.sputniknews.ru/20220118/uzbekistan-airways-uvelichit-kolichestvo-reysov-v-goroda-rossii-22256040.html

Uzbekistan Airways увеличит количество рейсов в города России

Uzbekistan Airways увеличит количество рейсов в города России

Сколько стоят билеты и в какие дни будут летать самолеты, читайте в материале.

2022-01-18T15:15+0500

2022-01-18T15:15+0500

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общество

авиакомпания uzbekistan airways

рейс

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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways увеличивает количество прямых рейсов в города России.С 31 января Uzbekistan Airways также начинает выполнять прямые регулярные рейсы из Намангана в Москву, Пермь, Самару, Омск, Оренбург, Иркутск, Краснодар и Екатеринбург по принципу Full Economy (полный экономкласс). Ташкент стал одним из самых популярных новогодних направлений для россиян >>В конце 2021 года в Министерстве транспорта сообщили, что количество авиарейсов между Узбекистаном и Россией увеличилось до 22 в неделю.Помимо регулярных рейсов Uzbekistan Airways и российских авиакомпаний, между двумя странами также осуществляются чартерные рейсы.Читайте также:Фото: новый регулярный рейс открылся между Санкт-Петербургом и Наманганом >>Smartavia начала выполнять регулярные полеты из Москвы в Фергану — фото >>

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авиакомпания uzbekistan airways, рейс