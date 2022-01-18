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https://uz.sputniknews.ru/20220118/uzbekistan-airways-uvelichit-kolichestvo-reysov-v-goroda-rossii-22256040.html
Uzbekistan Airways увеличит количество рейсов в города России
Uzbekistan Airways увеличит количество рейсов в города России
Сколько стоят билеты и в какие дни будут летать самолеты, читайте в материале.
2022-01-18T15:15+0500
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общество
авиакомпания uzbekistan airways
рейс
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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways увеличивает количество прямых рейсов в города России.С 31 января Uzbekistan Airways также начинает выполнять прямые регулярные рейсы из Намангана в Москву, Пермь, Самару, Омск, Оренбург, Иркутск, Краснодар и Екатеринбург по принципу Full Economy (полный экономкласс). Ташкент стал одним из самых популярных новогодних направлений для россиян &gt;&gt;В конце 2021 года в Министерстве транспорта сообщили, что количество авиарейсов между Узбекистаном и Россией увеличилось до 22 в неделю.Помимо регулярных рейсов Uzbekistan Airways и российских авиакомпаний, между двумя странами также осуществляются чартерные рейсы.Читайте также:Фото: новый регулярный рейс открылся между Санкт-Петербургом и Наманганом &gt;&gt;Smartavia начала выполнять регулярные полеты из Москвы в Фергану — фото &gt;&gt;
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авиакомпания uzbekistan airways, рейс

Uzbekistan Airways увеличит количество рейсов в города России

15:15 18.01.2022 (обновлено: 15:27 18.01.2022)
© PixabayПассажиры в самолете, иллюстративное фото
Пассажиры в самолете, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.01.2022
© Pixabay
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Сколько стоят билеты и в какие дни будут летать самолеты, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways увеличивает количество прямых рейсов в города России.

"С 30 января в рамках проекта хаб "Восточный" Uzbekistan Airways Express начнет выполнять регулярные рейсы по направлению Наманган – Уфа – Наманган по воскресеньям", — сообщил авиаперевозчик.

С 31 января Uzbekistan Airways также начинает выполнять прямые регулярные рейсы из Намангана в Москву, Пермь, Самару, Омск, Оренбург, Иркутск, Краснодар и Екатеринбург по принципу Full Economy (полный экономкласс).
"После начала выполнения рейсов из Намангана Uzbekistan Airways приступит к увеличению количества рейсов из Ферганы", — добавили в авиакомпании.
Ташкент стал одним из самых популярных новогодних направлений для россиян >>
В конце 2021 года в Министерстве транспорта сообщили, что количество авиарейсов между Узбекистаном и Россией увеличилось до 22 в неделю.
Помимо регулярных рейсов Uzbekistan Airways и российских авиакомпаний, между двумя странами также осуществляются чартерные рейсы.
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