https://uz.sputniknews.ru/20220118/uzbekistan-airways-uvelichit-kolichestvo-reysov-v-goroda-rossii-22256040.html
Uzbekistan Airways увеличит количество рейсов в города России
Uzbekistan Airways увеличит количество рейсов в города России
Сколько стоят билеты и в какие дни будут летать самолеты, читайте в материале.
2022-01-18T15:15+0500
2022-01-18T15:15+0500
2022-01-18T15:27+0500
общество
авиакомпания uzbekistan airways
рейс
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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways увеличивает количество прямых рейсов в города России.С 31 января Uzbekistan Airways также начинает выполнять прямые регулярные рейсы из Намангана в Москву, Пермь, Самару, Омск, Оренбург, Иркутск, Краснодар и Екатеринбург по принципу Full Economy (полный экономкласс). Ташкент стал одним из самых популярных новогодних направлений для россиян >>В конце 2021 года в Министерстве транспорта сообщили, что количество авиарейсов между Узбекистаном и Россией увеличилось до 22 в неделю.Помимо регулярных рейсов Uzbekistan Airways и российских авиакомпаний, между двумя странами также осуществляются чартерные рейсы.Читайте также:Фото: новый регулярный рейс открылся между Санкт-Петербургом и Наманганом >>Smartavia начала выполнять регулярные полеты из Москвы в Фергану — фото >>
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авиакомпания uzbekistan airways, рейс
Uzbekistan Airways увеличит количество рейсов в города России
15:15 18.01.2022 (обновлено: 15:27 18.01.2022)
Сколько стоят билеты и в какие дни будут летать самолеты, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways увеличивает количество прямых рейсов в города России.
"С 30 января в рамках проекта хаб "Восточный" Uzbekistan Airways Express начнет выполнять регулярные рейсы по направлению Наманган – Уфа – Наманган по воскресеньям", — сообщил авиаперевозчик.
С 31 января Uzbekistan Airways также начинает выполнять прямые регулярные рейсы из Намангана в Москву, Пермь, Самару, Омск, Оренбург, Иркутск, Краснодар и Екатеринбург по принципу Full Economy (полный экономкласс).
"После начала выполнения рейсов из Намангана Uzbekistan Airways приступит к увеличению количества рейсов из Ферганы", — добавили в авиакомпании.
В конце 2021 года в Министерстве транспорта сообщили
, что количество авиарейсов между Узбекистаном и Россией увеличилось до 22 в неделю.
Помимо регулярных рейсов Uzbekistan Airways и российских авиакомпаний, между двумя странами также осуществляются чартерные рейсы.