https://uz.sputniknews.ru/20220119/pereval-snova-otkryt-22267181.html

Перевал снова открыт

Перевал снова открыт

Дорогу на перевале Тахтакорача очистили от гололеда.

2022-01-19T11:35+0500

2022-01-19T11:35+0500

2022-01-19T11:35+0500

общество

гололед

движение

перевал

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ТАШКЕНТ, 19 янв – Sputnik. Перевал Тахтакорача вновь открыт для движения автомобильного транспорта, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что движение на автомобильной трассе М-39 через перевал временно приостановлено из-за сильного снегопада и гололедицы.По данным Узгидромета, 18-20 января на территорию республики придет похолодание из Ирана. Температура воздуха понизится до -8, в горных районах выпадет снег, местами сильный, ожидается туман.Перевал Тахтакорача находится на гребне западной части Зарафшанского хребта.Высота перевала — 1,675 тысячи метров над уровнем моря. Через него проходит дорога М-39 Алматы — Бишкек — Ташкент — Шахрисабз — Термез, соединяющая центральную часть Узбекистана с южными областями.Читайте также:

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гололед, движение, перевал