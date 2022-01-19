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Перевал снова открыт
Перевал снова открыт
Дорогу на перевале Тахтакорача очистили от гололеда.
2022-01-19T11:35+0500
2022-01-19T11:35+0500
общество
гололед
движение
перевал
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ТАШКЕНТ, 19 янв – Sputnik. Перевал Тахтакорача вновь открыт для движения автомобильного транспорта, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что движение на автомобильной трассе М-39 через перевал временно приостановлено из-за сильного снегопада и гололедицы.По данным Узгидромета, 18-20 января на территорию республики придет похолодание из Ирана. Температура воздуха понизится до -8, в горных районах выпадет снег, местами сильный, ожидается туман.Перевал Тахтакорача находится на гребне западной части Зарафшанского хребта.Высота перевала — 1,675 тысячи метров над уровнем моря. Через него проходит дорога М-39 Алматы — Бишкек — Ташкент — Шахрисабз — Термез, соединяющая центральную часть Узбекистана с южными областями.Читайте также:
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гололед, движение, перевал

Перевал снова открыт

11:35 19.01.2022
© totenherzПеревал "Тахтакорача"
Перевал Тахтакорача - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.01.2022
© totenherz
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Дорогу на перевале Тахтакорача очистили от гололеда.
ТАШКЕНТ, 19 янв – Sputnik. Перевал Тахтакорача вновь открыт для движения автомобильного транспорта, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что движение на автомобильной трассе М-39 через перевал временно приостановлено из-за сильного снегопада и гололедицы.
"Министерство по чрезвычайным ситуациям в сотрудничестве с профильными службами провели работы по посыпке дороги песчано-соляной смесью и очистке ее от снега. В результате проведенных мероприятий сегодня, 19 января, в 09:00 был вновь открыт для движения автомобилей перевал Тахтакорача", - говорится в сообщении МЧС.
По данным Узгидромета, 18-20 января на территорию республики придет похолодание из Ирана. Температура воздуха понизится до -8, в горных районах выпадет снег, местами сильный, ожидается туман.
Перевал Тахтакорача находится на гребне западной части Зарафшанского хребта.
Высота перевала — 1,675 тысячи метров над уровнем моря. Через него проходит дорога М-39 Алматы — Бишкек — Ташкент — Шахрисабз — Термез, соединяющая центральную часть Узбекистана с южными областями.
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