https://uz.sputniknews.ru/20220119/pereval-taxtakaracha-vremenno-zakryli-dlya-dvijeniya--foto-22264310.html
Перевал Тахтакарача временно закрыли для движения
Перевал Тахтакарача временно закрыли для движения
Одну из самых популярных дорог закрыли сегодня утром. Подробности — в материале.
2022-01-19T09:30+0500
2022-01-19T09:30+0500
2022-01-19T10:22+0500
общество
движение
трасса
перевал
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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Движение на автомобильной трассе М-39 через перевал Тахтакарача приостановлено из-за сильного снегопада.Сейчас сотрудники профильных ведомств ведут работы по очистке автомобильной трассы.По данным Узгидромета, 18-20 января на территорию республики придет похолодание из Ирана. Температура воздуха понизится до -8, в горных районах выпадет снег, местами сильный, ожидается туман.Перевал Тахтакарача находится на гребне западной части Зарафшанского хребта. Высота перевала — 1,675 тысячи метров над уровнем моря. Через него проходит дорога М-39 Алматы — Бишкек — Ташкент — Шахрисабз — Термез, соединяющая центральную часть Узбекистана с южными областями.Читайте также:Перевал Камчик замело снегом — видео >>Сотрудники МЧС оказывают помощь водителям на перевале Камчик — видео >>
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движение, трасса, перевал
Перевал Тахтакарача временно закрыли для движения
09:30 19.01.2022 (обновлено: 10:22 19.01.2022)
Сейчас сотрудники профильных ведомств ведут работы по очистке автомобильной трассы.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Движение на автомобильной трассе М-39 через перевал Тахтакарача приостановлено из-за сильного снегопада.
"В связи c обильным снегом и образованием льда на дороге 19 января с 07.15 движение автотранспортных средств на перевале Тахта-Карача на территории Самаркандской области временно приостановлено", — сообщили
в МЧС.
Сейчас сотрудники профильных ведомств ведут работы по очистке автомобильной трассы.
По данным Узгидромета, 18-20 января на территорию республики придет похолодание из Ирана. Температура воздуха понизится до -8, в горных районах выпадет снег, местами сильный, ожидается туман.
Перевал Тахтакарача находится на гребне западной части Зарафшанского хребта.
Высота перевала — 1,675 тысячи метров над уровнем моря. Через него проходит дорога М-39 Алматы — Бишкек — Ташкент — Шахрисабз — Термез, соединяющая центральную часть Узбекистана с южными областями.