https://uz.sputniknews.ru/20220119/pereval-taxtakaracha-vremenno-zakryli-dlya-dvijeniya--foto-22264310.html

Перевал Тахтакарача временно закрыли для движения

Перевал Тахтакарача временно закрыли для движения

Одну из самых популярных дорог закрыли сегодня утром. Подробности — в материале.

2022-01-19T09:30+0500

2022-01-19T09:30+0500

2022-01-19T10:22+0500

общество

движение

трасса

перевал

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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Движение на автомобильной трассе М-39 через перевал Тахтакарача приостановлено из-за сильного снегопада.Сейчас сотрудники профильных ведомств ведут работы по очистке автомобильной трассы.По данным Узгидромета, 18-20 января на территорию республики придет похолодание из Ирана. Температура воздуха понизится до -8, в горных районах выпадет снег, местами сильный, ожидается туман.Перевал Тахтакарача находится на гребне западной части Зарафшанского хребта. Высота перевала — 1,675 тысячи метров над уровнем моря. Через него проходит дорога М-39 Алматы — Бишкек — Ташкент — Шахрисабз — Термез, соединяющая центральную часть Узбекистана с южными областями.Читайте также:Перевал Камчик замело снегом — видео >>Сотрудники МЧС оказывают помощь водителям на перевале Камчик — видео >>

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

движение, трасса, перевал