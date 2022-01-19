Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220119/pereval-taxtakaracha-vremenno-zakryli-dlya-dvijeniya--foto-22264310.html
Перевал Тахтакарача временно закрыли для движения
Перевал Тахтакарача временно закрыли для движения
Одну из самых популярных дорог закрыли сегодня утром. Подробности — в материале.
2022-01-19T09:30+0500
2022-01-19T10:22+0500
общество
движение
трасса
перевал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/0e/21778141_0:218:2865:1829_1920x0_80_0_0_6965fdb668de6d40a4f648fe8686659e.jpg
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Движение на автомобильной трассе М-39 через перевал Тахтакарача приостановлено из-за сильного снегопада.Сейчас сотрудники профильных ведомств ведут работы по очистке автомобильной трассы.По данным Узгидромета, 18-20 января на территорию республики придет похолодание из Ирана. Температура воздуха понизится до -8, в горных районах выпадет снег, местами сильный, ожидается туман.Перевал Тахтакарача находится на гребне западной части Зарафшанского хребта. Высота перевала — 1,675 тысячи метров над уровнем моря. Через него проходит дорога М-39 Алматы — Бишкек — Ташкент — Шахрисабз — Термез, соединяющая центральную часть Узбекистана с южными областями.Читайте также:Перевал Камчик замело снегом — видео &gt;&gt;Сотрудники МЧС оказывают помощь водителям на перевале Камчик — видео &gt;&gt;
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/0e/21778141_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_742b6c3c01f0b0467bdd6ae634eb8eab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
движение, трасса, перевал

Перевал Тахтакарача временно закрыли для движения

09:30 19.01.2022 (обновлено: 10:22 19.01.2022)
© UnsplashОпушка, иллюстративное фото
Опушка, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.01.2022
© Unsplash
Подписаться на
Сейчас сотрудники профильных ведомств ведут работы по очистке автомобильной трассы.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Движение на автомобильной трассе М-39 через перевал Тахтакарача приостановлено из-за сильного снегопада.
"В связи c обильным снегом и образованием льда на дороге 19 января с 07.15 движение автотранспортных средств на перевале Тахта-Карача на территории Самаркандской области временно приостановлено", — сообщили в МЧС.
Сейчас сотрудники профильных ведомств ведут работы по очистке автомобильной трассы.
По данным Узгидромета, 18-20 января на территорию республики придет похолодание из Ирана. Температура воздуха понизится до -8, в горных районах выпадет снег, местами сильный, ожидается туман.
Перевал Тахтакарача находится на гребне западной части Зарафшанского хребта.
Высота перевала — 1,675 тысячи метров над уровнем моря. Через него проходит дорога М-39 Алматы — Бишкек — Ташкент — Шахрисабз — Термез, соединяющая центральную часть Узбекистана с южными областями.
Читайте также:
Перевал Камчик замело снегом — видео >>
Сотрудники МЧС оказывают помощь водителям на перевале Камчик — видео >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:43Запад — Украине: "Я тебя породил, я тебя и убью"
11:35Перевал снова открыт
11:16В Казахстане отменен режим ЧП: страна возвращается к нормальной жизни
11:06Видео: как ЕАЭС повысит продажи узбекских авто - мнение экономиста
11:00Снежная буря "накрыла" перевал Камчик — видео
10:35Почему контент телеканала Sevimli взяли под строгий контроль — видео
10:30Узбекистан и Таджикистан снимут совместный фильм об Алишере Навои
10:02Жители Тбилиси дарят зверям зоопарка чичилаки — фото
10:00В Узбекистане продолжается строительный бум
09:30Перевал Тахтакарача временно закрыли для движения
09:28В Ташкенте невакцинированных сотрудников отстранили от работы
08:59Задержаны 12 женщин по подозрению в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
08:50Белорусский посол госпитализирован в Москве
08:30Почему российские рейсы не смогли вылететь в аэропорт Ургенча
08:20Экс-сотрудник спецслужб рассказал, где "рванёт" после Донбасса — видео
07:30Ученые смогли измерить удовлетворенность жизнью
07:00Чем кофе полезен для мужчин и женщин
ВчераВосточный гороскоп для Козы (Овцы) – 2022: самый подробный прогноз
ВчераВолчья Луна: как выглядит самое необычное полнолуние года - фото
ВчераЧем россиян восхищает Ташкент – видео