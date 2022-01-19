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Узбекистан и Таджикистан снимут совместный фильм об Алишере Навои
Узбекистан и Таджикистан снимут совместный фильм об Алишере Навои
Эта картина станет первым совместным кинопроектом Узбекистана и Таджикистана за последние 30 лет.
2022-01-19T10:30+0500
2022-01-19T11:30+0500
культура
узбекистан
таджикистан
фильм
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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Кинематографисты Узбекистана и Таджикистана снимут совместный фильм о средневековых поэтах-классиках.Лента будет посвящена жизни и дружбе персидского автора Абдуррахмана Джами и узбекского мыслителя Алишера Навои. Съемки пройдут на реальных локациях, где прошла юность двух знаменитых поэтов.Пока публике частично представили сценарий, конкретные даты выхода фильма не называются, пишет Sputnik Таджикистан. Эту идею ранее одобрили глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече в Душанбе.Лидеры стран поддержали предложение о создании совместного художественного фильма о дружбе великих предков Навои и Джами.Эта картина станет первым совместным кинопроектом за последние 30 лет.Читайте также:Как Алишер Навои сближает народы? Ученые раскрыли секрет великого поэта &gt;&gt;Об узбекских героях Великой Отечественной войны снимут два фильма &gt;&gt;
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узбекистан, таджикистан, фильм

Узбекистан и Таджикистан снимут совместный фильм об Алишере Навои

10:30 19.01.2022 (обновлено: 11:30 19.01.2022)
© SputnikОбъектив, иллюстративное фото
Объектив, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.01.2022
© Sputnik
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Эта картина станет первым общим кинопроектом за последние 30 лет.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Кинематографисты Узбекистана и Таджикистана снимут совместный фильм о средневековых поэтах-классиках.
Лента будет посвящена жизни и дружбе персидского автора Абдуррахмана Джами и узбекского мыслителя Алишера Навои.
Съемки пройдут на реальных локациях, где прошла юность двух знаменитых поэтов.
Пока публике частично представили сценарий, конкретные даты выхода фильма не называются, пишет Sputnik Таджикистан.
Кинематографисты надеются, что новый фильм поможет не только узнать о жизни и творчестве великих классиков литературы, но и повысит интерес туристов к древним городам региона.
Эту идею ранее одобрили глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече в Душанбе.
Лидеры стран поддержали предложение о создании совместного художественного фильма о дружбе великих предков Навои и Джами.
Эта картина станет первым совместным кинопроектом за последние 30 лет.
Читайте также:
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