Узбекистан обогнал США и Китай по рейтингу свободы торговли

За год страна поднялась с 163-го на 63-е место в мировом экономическом рейтинге

2022-01-19T13:48+0500

2022-01-19T13:48+0500

2022-01-19T14:00+0500

ТАШКЕНТ, 19 янв – Sputnik. Узбекистан занял первое место среди стран Центральной Азии в рейтинге по контрольному показателю "свобода торговли", сообщает пресс-служба Агентства стратегического развития.В рейтинге Индекс экономической свободы, публикуемом исследовательским центром "The Heritage Foundation" совместно с изданием Wall Street Journal, за год республика улучшила показатели на 20,2 балла, набрав 75,6 балла. Это позволило Узбекистану подняться с 163 на 67 место в рейтинге."Правильная торговая политика Узбекистана, реформы в сфере оптимизации тарифных и нетарифных барьеров (снижение тарифных ставок, упрощение таможенных и регуляторных ограничений) по предварительным результатам, позволили улучшить позиции по контрольному показателю "Свобода торговли" на 20,2 балла. И это в условиях продолжающейся пандемии", - говорится в сообщении агентства.Таким образом, республика обогнала такие страны как США, Япония, Китай и стал абсолютным лидером среди стран Центральной Азии.Индекс экономической свободы (Index of Economic Freedom) ежегодно публикуется исследовательским центром "Фонд наследия" (The Heritage Foundation) совместно с деловым изданием The Wall Street Journal.Между тем, одним из основных экономических партнеров Узбекистана остается Россия. По итогам 2020 года торговый оборот Узбекистана и России составил $5,641 млрд. Объем экспорта из республики в Российскую Федерацию снизился в 1,7 раза, до $1,47 млрд, импорт увеличился на 0,8%, до $4,171 млрд.Ранее стало известно, что российские и узбекские власти намерены нарастить товарооборот между странами до 10 млрд. Стороны подготовили программу сотрудничества на ближайшие четыре года. Они договорились усилить взаимодействие в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, топливно-энергетической сфере, в области образования и науки, миграции и других сферах. Читайте также: Экономики двух стран "обрушатся" в 2022-м. Узбекистан в списке?

