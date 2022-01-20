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Мирзиёев раскритиковал состояние общественного транспорта в Ташкенте
Мирзиёев раскритиковал состояние общественного транспорта в Ташкенте
Власти уже озвучили новые меры. Подробнее о них читайте в материале.
2022-01-20T09:00+0500
2022-01-20T09:04+0500
общество
шавкат мирзиёев
общественный транспорт
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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев обсудил меры по развитию столичного общественного транспорта. За последние пять лет население столицы увеличилось на 300 тысяч человек, территория города заметно расширилась. Каждый день по Ташкенту передвинаются более миллиона человек.Однако система общественного транспорта не соответствует происходящим в столице изменениям, подчеркнул Мирзиёев. Срок службы 350 автобусов превысил 10 лет, не хватает еще 393 автобусов. Из-за пробок на улицах интервал движения транспорт увеличивается до 30 минут в часы пик.В результате показатели следующими: личным авто пользуются 79% горожан, а общественным транспортом — всего 21%. Как будут совершенствовать транспортную систему столицыВ этом году власти обновят 35% автобусного парка. Для этого будут закуплены 410 автобусов и электробусов, а количество транспорта большой вместимости увеличат вдвое. Мирзиёев также заявил, что необходимо создать станции зарядки с учетом роста количества электромобилей на дорогах столицы.Президент поручил Министерству транспорта и хокимияту Ташкента пересмотреть концепцию развития общественного транспорта столицы и изучить научный опыт развития мегаполисов России. Между тем российские специалисты помогают не только столице. Так, компания из России "SIMETRA" разработает мастер-план движения транспорта в Самарканде. Читайте также:Городской транспорт в Ташкенте станет "зеленым" &gt;&gt;В Ташкенте могут появиться 16 транспортно-пересадочных узлов &gt;&gt;
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шавкат мирзиёев, общественный транспорт

Мирзиёев раскритиковал состояние общественного транспорта в Ташкенте

09:00 20.01.2022 (обновлено: 09:04 20.01.2022)
© Pexels / Marcelo MoreiraАвтобус
Автобус - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.01.2022
© Pexels / Marcelo Moreira
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Как будут совершенствовать транспортную инфраструктуру Ташкента и при чем тут Россия, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев обсудил меры по развитию столичного общественного транспорта.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент обсудил вопросы развития общественного транспорта в Ташкенте
Президент обсудил вопросы развития общественного транспорта в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.01.2022
Президент обсудил вопросы развития общественного транспорта в Ташкенте
© Пресс-служба президента Узбекистана
За последние пять лет население столицы увеличилось на 300 тысяч человек, территория города заметно расширилась. Каждый день по Ташкенту передвинаются более миллиона человек.
Однако система общественного транспорта не соответствует происходящим в столице изменениям, подчеркнул Мирзиёев.
Срок службы 350 автобусов превысил 10 лет, не хватает еще 393 автобусов. Из-за пробок на улицах интервал движения транспорт увеличивается до 30 минут в часы пик.
В результате показатели следующими: личным авто пользуются 79% горожан, а общественным транспортом — всего 21%.

Как будут совершенствовать транспортную систему столицы

В этом году власти обновят 35% автобусного парка. Для этого будут закуплены 410 автобусов и электробусов, а количество транспорта большой вместимости увеличат вдвое.
Мирзиёев также заявил, что необходимо создать станции зарядки с учетом роста количества электромобилей на дорогах столицы.
Президент поручил Министерству транспорта и хокимияту Ташкента пересмотреть концепцию развития общественного транспорта столицы и изучить научный опыт развития мегаполисов России.
Между тем российские специалисты помогают не только столице. Так, компания из России "SIMETRA" разработает мастер-план движения транспорта в Самарканде.
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