https://uz.sputniknews.ru/20220120/vzryvnoy-rost-v-uzbekistane-snova-maksimum-bolnyx-covid-za-sutki-22295870.html

Взрывной рост: в Узбекистане снова максимум больных COVID за сутки

Взрывной рост: в Узбекистане снова максимум больных COVID за сутки

Общее число заболевших в стране составило 209 578. Днем ранее опасный вирус в крови обнаружили у 1214 человек. За сутки показатель вырос на 93 и составил 1307.

2022-01-20T13:10+0500

2022-01-20T13:10+0500

2022-01-20T13:10+0500

общество

узбекистан

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. За прошедшие сутки в Узбекистане заболели коронавирусом еще 1307 человек и это снова максимальное количество новых пациентов с марта 2020-го. Взрывной рост в стране наблюдается уже вторую неделю подряд и третий день обновляется антирекорд. Тревожные цифры озвучили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.Общее число заболевших составило 209 578. Накануне вирус в крови обнаружили у 1214 человек. За сутки показатель вырос на 93.Сообщается, что в среду от коронавируса умерли четыре пациента, выписаны 734 человека, остаются на лечении 6803 пациента с диагнозом COVID-19. Общий фонд коек для таких больных в стране составляет 20 тысяч.В эти дни в профильных больницах наблюдается наплыв посетителей. Главврач "Зангиота-1" объяснил этот факт тем, что люди перестраховываются и обращаются к специализированные госпитали при появлении любых симптомов ОРВИ. Он призвал жителей не паниковать и без особой необходимости не посещать инфекционные лечебные учреждения, а обращаться за медицинской помощью в семейные поликлиники или в специальные COVID-поликлиники. Но главное — пройти вакцинацию.Прививочная кампания в Узбекистане началась в Узбекистане 1 апреля 2021 года. Жителей прививают узбекско-китайским препаратом ZF-UZ-VAC 2001, российским "Спутником V", шведско-британской AstraZeneca, американской Moderna, американо-немецким Pfizer/BioNTech, китайской CoronaVac.В республике прививают в том числе "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.Читайте также:Обнародован список специальных COVID-поликлиник в Ташкенте >>Инфографика: где бесплатно делают ПЦР-тест — список адресов >>

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