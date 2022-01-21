https://uz.sputniknews.ru/20220121/chego-dostig-natsionalnyy-olimpiyskiy-komitet-za-30-let-itogi-22323587.html

Чего достиг Национальный олимпийский комитет за 30 лет: итоги

Чего достиг Национальный олимпийский комитет за 30 лет: итоги

Каких результатов добились спортсмены Узбекистана за 30 лет деятельности Национального олимпийского комитета — читайте в материале.

2022-01-21T18:44+0500

2022-01-21T18:44+0500

2022-01-21T18:44+0500

спорт

национальный олимпийский комитет узбекистана

итоги

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ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Национальный олимпийский комитет (НОК) Узбекистана подвел итоги 30-летней деятельности. За это время спортсмены республики участвовали в соревнованиях семи зимних и семи летних Олимпиад и завоевали 13 золотых, 7 серебряных и 21 бронзовую награду. Об этом говорится на сайте НОК.Интересный факт: в рамках юбилейного мероприятия участники поздравили с днем рождения первого узбекского спортсмена, установившего мировой рекорд по тяжелой атлетике, Эркина Каримова. Его исполнилось 80 лет. НОК и Федерация тяжелой атлетики Узбекистана поздравили его с юбилеем и вручили памятные подарки.На зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Пекине (Китай) 4 февраля Узбекистан представит горнолыжник Комилжон Тухтаев. В эти дни он тренируется в Италии, а уже 2 февраля вылетит в Пекин на главные игры четырехлетия. Он выступит в двух дисциплинах – спецслаломе и гигантском слаломе.В эксклюзивном интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан спортсмен признался, что шансов на победу мало. Но он приложит все усилия, чтобы выступить достойно. Потому что соревноваться с топовыми спортсменами из стран-лидеров по зимним видам спорта – задача сложная.Нужно отметить, что в Европе Тухтаев тренируется уже четвертый месяц.Читайте также:Узбекский горнолыжник показал, как готовится к Олимпиаде — видео >>Глава НОК раскритиковал подготовку пловцов в Узбекистане >>

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национальный олимпийский комитет узбекистана, итоги