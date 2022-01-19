https://uz.sputniknews.ru/20220119/sud-vynes-novoe-reshenie-po-delu-yulduz-usmanovoy-i-pesni-xasta-bolma-22271475.html

Суд вынес новое решение по делу Юлдуз Усмановой и песни Xasta bo'lma

Суд вынес новое решение по делу Юлдуз Усмановой и песни Xasta bo'lma

Пошел ли суд навстречу Примадонне и как развивался скандал, читайте в материале.

2022-01-19T14:04+0500

2022-01-19T14:04+0500

2022-01-19T14:05+0500

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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Суд отклонил апелляцию народной артистки Узбекистана Юлдуз Усмановой по делу о нарушении авторских прав. Звезда должна будет выплатить поэту Юлчи Рузиеву 50 миллионов сумов — это компенсация за причиненный моральный вред, еще 500 БРВ (135 миллионов сумов) — возмещение ущерба.Напомним: скандал разразился из-за того, Усманова исполнила песню на стихотворение "Хаста бўлма" Юлчи Рузиева, написанное им еще в 2016 году. При этом артистка не выплатила гонорар автору.Мирзо-Улугбекский межрайонный суд обязал звезду выплатить 185 миллионов сумов за нарушение авторских прав. Однако Усманова подала апелляцию.Позднее песню Xasta bo'lma удалили со всех площадок.Композицию убрали из YouTube, социальных сетей и всех цифровых музыкальных платформ. Трек также перестали транслировать по телевидению и радио.Представители звезды объявили, что песня "Xasta bo'lma" совсем скоро зазвучит по-новому.За Усманову между тем заступились многие коллеги по шоу-бизнесу. В частности, свою поддержку выразила узбекская актриса Халима Ибрагимова.Читайте также:Халима Ибрагимова поддержала Юлдуз Усманову в скандале с авторскими правами — видео >>Юлдуз Усманова раскрыла, какой хит считает лучшим в своей карьере — видео >>

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