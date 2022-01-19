https://uz.sputniknews.ru/20220119/sud-vynes-novoe-reshenie-po-delu-yulduz-usmanovoy-i-pesni-xasta-bolma-22271475.html
Суд вынес новое решение по делу Юлдуз Усмановой и песни Xasta bo'lma
Суд вынес новое решение по делу Юлдуз Усмановой и песни Xasta bo'lma
Пошел ли суд навстречу Примадонне и как развивался скандал, читайте в материале.
2022-01-19T14:04+0500
2022-01-19T14:04+0500
2022-01-19T14:05+0500
это интересно
песня
юлдуз усманова
суд
звезда
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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Суд отклонил апелляцию народной артистки Узбекистана Юлдуз Усмановой по делу о нарушении авторских прав. Звезда должна будет выплатить поэту Юлчи Рузиеву 50 миллионов сумов — это компенсация за причиненный моральный вред, еще 500 БРВ (135 миллионов сумов) — возмещение ущерба.Напомним: скандал разразился из-за того, Усманова исполнила песню на стихотворение "Хаста бўлма" Юлчи Рузиева, написанное им еще в 2016 году. При этом артистка не выплатила гонорар автору.Мирзо-Улугбекский межрайонный суд обязал звезду выплатить 185 миллионов сумов за нарушение авторских прав. Однако Усманова подала апелляцию.Позднее песню Xasta bo'lma удалили со всех площадок.Композицию убрали из YouTube, социальных сетей и всех цифровых музыкальных платформ. Трек также перестали транслировать по телевидению и радио.Представители звезды объявили, что песня "Xasta bo'lma" совсем скоро зазвучит по-новому.За Усманову между тем заступились многие коллеги по шоу-бизнесу. В частности, свою поддержку выразила узбекская актриса Халима Ибрагимова.Читайте также:Халима Ибрагимова поддержала Юлдуз Усманову в скандале с авторскими правами — видео >>Юлдуз Усманова раскрыла, какой хит считает лучшим в своей карьере — видео >>
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песня, юлдуз усманова, суд, звезда
Суд вынес новое решение по делу Юлдуз Усмановой и песни Xasta bo'lma
14:04 19.01.2022 (обновлено: 14:05 19.01.2022)
Пошел ли суд навстречу звезде и как развивался скандал, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Суд отклонил апелляцию народной артистки Узбекистана Юлдуз Усмановой по делу о нарушении авторских прав.
Звезда должна будет выплатить поэту Юлчи Рузиеву 50 миллионов сумов — это компенсация за причиненный моральный вред, еще 500 БРВ (135 миллионов сумов) — возмещение ущерба.
Напомним: скандал разразился из-за того, Усманова исполнила песню на стихотворение "Хаста бўлма" Юлчи Рузиева, написанное им еще в 2016 году. При этом артистка не выплатила гонорар автору.
Тогда поэт подал на Усманову в суд, и 29 октября 2021-го состоялись открытые слушания по делу.
Мирзо-Улугбекский межрайонный суд обязал звезду выплатить 185 миллионов сумов за нарушение авторских прав. Однако Усманова подала апелляцию.
Позднее песню Xasta bo'lma удалили
со всех площадок.
Композицию убрали из YouTube, социальных сетей и всех цифровых музыкальных платформ. Трек также перестали транслировать по телевидению и радио.
Представители звезды объявили, что песня "Xasta bo'lma" совсем скоро зазвучит по-новому.
За Усманову между тем заступились многие коллеги по шоу-бизнесу. В частности, свою поддержку выразила узбекская актриса Халима Ибрагимова.