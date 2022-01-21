https://uz.sputniknews.ru/20220121/zakroyut-li-detskie-sady-na-karantin---otvet-ministerstva--22311128.html

Какие ограничения введут в детских садах — ответ министерства

Какие ограничения введут в детских садах — ответ министерства

Группы, в которых у кого-то из детей появятся симптомы COVID-19, будут временно помещены на карантин.

2022-01-21T11:53+0500

2022-01-21T11:53+0500

2022-01-21T11:55+0500

общество

детский сад

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ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. В министерстве дошкольного образования опровергли слухи, распространившиеся в сети, о закрытии детских садов. Дошкольным учреждениям разрешат принимать детей, только при условии соблюдения карантинных ограничений: дополнительные санитарно-эпидемиологические меры и отказ от проведения массовых мероприятий.Родителям и другим посторонним лицам теперь нельзя будет заходить даже на территорию детского сада. Вход возможен только в случае осрой необходимости и при обязательном наличии ПЦР-теста.Группы, в которых у кого-то из детей появятся симптомы COVID-19, будут временно помещены на карантин по заключению Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.Ранее сообщалось, что вузы, лицеи и колледжи Узбекистана с 24 января переводятся на дистанционную форму обучения на месяц из-за распространения нового штамма коронавирусной инфекции.Читайте также:Будет ли в Узбекистане введен жесткий карантин — Минздрав >>Инфографика: где лечат COVID-19 в Ташкенте — адреса поликлиник >>

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детский сад