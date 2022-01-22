https://uz.sputniknews.ru/20220122/uzbekistan-uvelichit-proizvodstvo-lekarstv-v-tri-raza--kogda-eto-proizoydet-22327354.html

Узбекистан увеличит производство лекарств в три раза — когда это произойдет

Узбекистан увеличит производство лекарств в три раза — когда это произойдет

С 1 апреля 2022 года государственная регистрация новой фармацевтической продукции осуществляется на неограниченный срок.

2022-01-22T12:17+0500

2022-01-22T12:17+0500

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экономика

фармацевтика

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ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. До 2026 года Узбекистан улучшит обеспечение населения качественной и безопасной фармацевтической продукцией. В три раза будет увеличен объем производства, а внутренний рынок наполнится фармтоварами собственного производства. Ускорить развитие отрасли в ближайшие четыре года поручил Шавкат Мирзиёев, подписав соответствующий указ.Утверждены прогнозные параметры и Адресная программа инвестиционных проектов, реализуемых в регионах.Вводится гарантированная закупкаС 1 апреля 2022 года внедряется механизм гарантированной закупки фармацевтической продукции, подлежащей локализации. Средства для этого выделит бюджет, договор будет заключен на три года.Претендовать на получение гарантий могут производители лекарств и изделий медицинского назначения и медицинской техники, ранее не производимых на территории республики.С 1 апреля 2022 года государственная регистрация новой фармацевтической продукции осуществляется на неограниченный срок.Упрощается работа фармпредприятийС 1 июля 2022 года отменяется порядок обязательной сертификации следующих товаров, произведенных в Узбекистане:Отменяется запрет на сбор донорской крови и производство на ее основе фармацевтической продукции в частном порядке. Кроме того, больше не будет ограничений на проведение клинических испытаний лекарственных средств на здоровых волонтерах и на производство лекарственных средств, имеющих одинаковый состав, но выпускающихся под разными торговыми наименованиями.С 1 апреля 2022 года новые производства и организации торговли в фармотрасли будут создаваться в соответствии с требованиями "Надлежащей производственной практики" (GMP), "Надлежащей дистрибьютерской практики" (GDP) и "Надлежащей аптечной практики" (GPP).Льготы и субсидииС 1 февраля 2022 года покрываются 75% расходов отечественных организаций-производителей по проведению регистрации фармацевтической продукции в зарубежных государствах.До 2025 года от таможенных пошлин освободят технологическое и лабораторное оборудование, комплектующие и запасные части к ним, которые не производятся в Узбекистане. В соответствующий перечень, утвержденный Кабмином, входят также "чистые комнаты", сэндвич-панели и вентиляционные системы для фармацевтических производственных помещений.Читайте также: В столице построят масштабный фармкластер Tashkent Pharma Park >>"Бойсун-фарм" присоединят к свободной экономической зоне "Термез" >>

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