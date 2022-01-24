https://uz.sputniknews.ru/20220124/gazprombank-poluchil-akkreditatsiyu-v-uzbekistane-22353329.html
Газпромбанк получил аккредитацию в Узбекистане
Газпромбанк получил аккредитацию в Узбекистане
В задачи представительства банка войдет содействие развитию международного бизнеса в республике, а также поддержание инициатив и проектов, реализуемых в стране.
2022-01-24T17:24+0500
2022-01-24T17:24+0500
2022-01-24T17:24+0500
экономика
узбекистан
газпромбанк
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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Центральный банк Узбекистана аккредитовал представительство российского АО "Газпромбанк" и разрешил ему деятельность на территории республики. Об этом говорится в Telegram-канале регулятора.Основной целью представительства российского финансового учреждения станет установление, поддержание и развития связей с государственными органами, финансово-кредитными организациями, образовательными и хозяйствующими субъектами Узбекистана. АО будет также содействовать развитию международного бизнеса банка в республике, а также поддерживать инициативы и проекты, реализуемые финучреждением в стране.В конце прошлого года АО "Газпромбанк" заявлял о намерении внедрить систему банковской поддержки контрактов с АО "Узбекнефтегаз". Стороны будут регулярно обмениваться необходимой информацией.Финансовая структура имеет солидный опыт совместных с Узбекистаном проектов. К примеру, проект по производству синтетического жидкого топлива на основе очищенного метана в Шуртанском газохимическом комплексе будет реализован при поддержке кредитных средств "Газпромбанка" в объеме 120 млн долларов.Кроме того, российский банк выступал консультантом по выбору финансовой модели проекта, принимал участие в переговорах с банками Китая и Кореи и заключении кредитных договоров.Читайте также:Российский "Сибур" заинтересовался проектами Узбекистана в нефтехимии >>Российские "Сбер" и Strategy Partners начнут сотрудничать с Узтекстильпром >>
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узбекистан, газпромбанк
Газпромбанк получил аккредитацию в Узбекистане
В задачи представительства банка войдет содействие развитию международного бизнеса в республике, а также поддержание инициатив и проектов, реализуемых в стране.
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik.
Центральный банк Узбекистана аккредитовал представительство российского АО "Газпромбанк" и разрешил ему деятельность на территории республики. Об этом говорится в Telegram-канале
регулятора.
Основной целью представительства российского финансового учреждения станет установление, поддержание и развития связей с государственными органами, финансово-кредитными организациями, образовательными и хозяйствующими субъектами Узбекистана. АО будет также содействовать развитию международного бизнеса банка в республике, а также поддерживать инициативы и проекты, реализуемые финучреждением в стране.
В конце прошлого года АО "Газпромбанк" заявлял
о намерении внедрить систему банковской поддержки контрактов с АО "Узбекнефтегаз". Стороны будут регулярно обмениваться необходимой информацией.
Финансовая структура имеет солидный опыт совместных с Узбекистаном проектов. К примеру, проект по производству синтетического жидкого топлива на основе очищенного метана в Шуртанском газохимическом комплексе будет реализован при поддержке кредитных средств "Газпромбанка" в объеме 120 млн долларов.
Кроме того, российский банк выступал консультантом по выбору финансовой модели проекта, принимал участие в переговорах с банками Китая и Кореи и заключении кредитных договоров.
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