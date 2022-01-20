https://uz.sputniknews.ru/20220120/rossiyskie-sber-i-strategy-partners--nachnut-sotrudnichat-s-uztekstilprom-22293783.html

Российские "Сбер" и Strategy Partners начнут сотрудничать с Узтекстильпром

Российские "Сбер" и Strategy Partners начнут сотрудничать с Узтекстильпром

Продвижение цифровых решений и финансовых инструментов в цепочки производств даст новый импульс экономическому сотрудничеству российских и узбекских компаний.

2022-01-20T12:26+0500

2022-01-20T12:26+0500

2022-01-20T12:42+0500

общество

сбербанк

узтекстильпром

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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. В Москве состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Сбербанком России, Ассоциацией текстильных предприятий Узбекистана и компанией Strategy Partners (Россия). Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе "Узтекстильпром".Основной целью документа стало развитие долгосрочных отношений и повышение конкурентоспособности текстильной отрасли России и Узбекистана.В мероприятии приняли участие заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, председатель Ассоциации текстильных предприятий Узбекистана "Узтекстильпром" Илхом Хайдаров и управляющий партнер Strategy Partners Валерия Плотникова, а также представители посольства Узбекистана в Москве.Узбекские и российские предприятия договорились о совместном производстве >>Стороны намерены определять механизмы финансирования, прорабатывать структуру инвестиционных проектов, взаимодействовать при создании совместных производств, схемах поставок сырья и готовой продукции. В рамках соглашения будут определены приоритетные направления сотрудничества, согласованы совместные инвестиционные проекты и сформированы другие возможные механизмы финансирования текстильной промышленности двух стран."Сегодняшнее соглашение – важный шаг в установлении долгосрочных партнерских отношений и развитии эффективного и взаимовыгодного сотрудничества России и Узбекистана. Мы рады возможности масштабировать успешно накопленный опыт по оказанию консультационной поддержки в повышении конкурентоспособности и развитии компаний и отраслей, разработке стратегий, развитии цифровой трансформации и реализации ESG — инициатив на предприятия текстильной промышленности обеих стран", - сказала управляющий партнер Strategy Partners Валерия Плотникова. ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов.Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.Текстильщиков из Узбекистана встретили на профессиональной экспозиции в Москве >>В 2020 году Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема "Сбер" — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса.Strategy Partners (АО СПГ) – один из ведущих российских стратегических консультантов, с 2010 года является дочерним обществом ПАО Сбербанк. Компания занимается разработкой бизнес-стратегий и внедрением операционных решений для среднего и крупного бизнеса, государственных институтов в России и странах СНГ. По итогам 2020 года Strategy Partners занимает 1 место в направлении "Стратегическое планирование и организационное развитие" по версии RAEX.Ассоциация "Узтекстильпром"– является ведущей организацией Узбекистана текстильной отрасли, объединяющая более двух тысяч предприятий отрасли.Текстильная промышленность Узбекистана стала драйвером национальной экономики Узбекистана с более чем 3 млрд экспортом. Отрасль занимает лидирующие позиции в привлечении прямых иностранных инвестиций ($3,2 млрд), создании рабочих мест (20 тысяч ежегодно), экспорте продукции, создании новых производств (за последние пять лет более 280 предприятий).Читайте также:На что пойдет узбекский хлопок: экспорт или переработка >>Узбекистан ожидает увеличение экспорта текстильной продукции до $142 млн >>

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сбербанк, узтекстильпром