https://uz.sputniknews.ru/20220124/uzbeksko-rossiyskoe-sp-uvelichit-moschnost-podzemnogo-xranilischa-gaza-22355430.html

Узбекско-российское СП увеличит мощность подземного хранилища газа

Узбекско-российское СП увеличит мощность подземного хранилища газа

Специалисты уже пробурили три оценочные скважины для построения 3D-модели и переоценки остаточных запасов газа на месторождении.

2022-01-24T19:10+0500

2022-01-24T19:10+0500

2022-01-24T19:10+0500

экономика

месторождение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/1c/15691019_0:134:1281:854_1920x0_80_0_0_b5232db3bbf85de8520eb39b4123f586.jpg

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Узбекско-российское совместное предприятие ООО Gazli Gas Storage в этом году приступит к реализации проекта по реконструкции самого крупного в Узбекистане подземного хранилища газа (ПХГ) "Газли". Его мощность будет увеличена до 10 миллиардов кубометров, сообщили в пресс-службе АО "Узтрансгаз".Планируется активизировать проект доразведки и доразработки газонефтеносных пластов, увеличив, таким образом мощность Газлинского подземного хранилища газа до 10 миллиардов кубометров.Специалисты предприятия уже пробурили три оценочные скважины для построения 3D-модели и переоценки остаточных запасов газа на месторождении. Чтобы расширить сооружение будет пробурено 23 скважины. Это позволит увеличить объем газа, извлекаемого из месторождения и перекачиваемого в газохранилище.В октябре 2018 года российское АО "Форус" и ООО "Нефтегазинвест" (входит в состав АО "Узбекнефтегаз"), создали СП Gazli Gas Storage по подготовке проекта реконструкции и эксплуатации ПХГ "Газли" в Бухарской области. Концепция проекта увеличения объемов хранения газа на ПХГ с 3 до 10 миллиардов кубометров предусматривает доразведку месторождения (первый этап) и доразработку месторождения и расширение ПХГ (второй этап). Стоимость проекта оценивается в 850 миллионов долларов.В мае прошлого года в АО "Узтрансгаз" заявляли, что к 2023 году реконструируют и капитально отремонтируют магистральный газопровод (МГП) протяженностью 189 км. Специалисты уже приступили к реконструкции второй нитки МГП "Бухара-Урал" диаметром 1020 мм на участке 472-528 км — 56 км газопровода.Читайте также:Власти Узбекистана запустят четвертую нитку газопровода "Газли-Каган" >>АО "Узбекнефтегаз" использует 3D-технологии для открытия газовых месторождений >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

месторождение