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Узбекско-российское СП увеличит мощность подземного хранилища газа
Узбекско-российское СП увеличит мощность подземного хранилища газа
Специалисты уже пробурили три оценочные скважины для построения 3D-модели и переоценки остаточных запасов газа на месторождении.
2022-01-24T19:10+0500
2022-01-24T19:10+0500
экономика
месторождение
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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Узбекско-российское совместное предприятие ООО Gazli Gas Storage в этом году приступит к реализации проекта по реконструкции самого крупного в Узбекистане подземного хранилища газа (ПХГ) "Газли". Его мощность будет увеличена до 10 миллиардов кубометров, сообщили в пресс-службе АО "Узтрансгаз".Планируется активизировать проект доразведки и доразработки газонефтеносных пластов, увеличив, таким образом мощность Газлинского подземного хранилища газа до 10 миллиардов кубометров.Специалисты предприятия уже пробурили три оценочные скважины для построения 3D-модели и переоценки остаточных запасов газа на месторождении. Чтобы расширить сооружение будет пробурено 23 скважины. Это позволит увеличить объем газа, извлекаемого из месторождения и перекачиваемого в газохранилище.В октябре 2018 года российское АО "Форус" и ООО "Нефтегазинвест" (входит в состав АО "Узбекнефтегаз"), создали СП Gazli Gas Storage по подготовке проекта реконструкции и эксплуатации ПХГ "Газли" в Бухарской области. Концепция проекта увеличения объемов хранения газа на ПХГ с 3 до 10 миллиардов кубометров предусматривает доразведку месторождения (первый этап) и доразработку месторождения и расширение ПХГ (второй этап). Стоимость проекта оценивается в 850 миллионов долларов.В мае прошлого года в АО "Узтрансгаз" заявляли, что к 2023 году реконструируют и капитально отремонтируют магистральный газопровод (МГП) протяженностью 189 км. Специалисты уже приступили к реконструкции второй нитки МГП "Бухара-Урал" диаметром 1020 мм на участке 472-528 км — 56 км газопровода.Читайте также:Власти Узбекистана запустят четвертую нитку газопровода "Газли-Каган" &gt;&gt;АО "Узбекнефтегаз" использует 3D-технологии для открытия газовых месторождений &gt;&gt;
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месторождение

Узбекско-российское СП увеличит мощность подземного хранилища газа

19:10 24.01.2022
© Пресс-служба "Узбекнефтегаза"В Газли открылся газоперерабатывающий завод
В Газли открылся газоперерабатывающий завод - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.01.2022
© Пресс-служба "Узбекнефтегаза"
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Специалисты уже пробурили три оценочные скважины для построения 3D-модели и переоценки остаточных запасов газа на месторождении.
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Узбекско-российское совместное предприятие ООО Gazli Gas Storage в этом году приступит к реализации проекта по реконструкции самого крупного в Узбекистане подземного хранилища газа (ПХГ) "Газли". Его мощность будет увеличена до 10 миллиардов кубометров, сообщили в пресс-службе АО "Узтрансгаз".
Планируется активизировать проект доразведки и доразработки газонефтеносных пластов, увеличив, таким образом мощность Газлинского подземного хранилища газа до 10 миллиардов кубометров.
Специалисты предприятия уже пробурили три оценочные скважины для построения 3D-модели и переоценки остаточных запасов газа на месторождении. Чтобы расширить сооружение будет пробурено 23 скважины. Это позволит увеличить объем газа, извлекаемого из месторождения и перекачиваемого в газохранилище.
В октябре 2018 года российское АО "Форус" и ООО "Нефтегазинвест" (входит в состав АО "Узбекнефтегаз"), создали СП Gazli Gas Storage по подготовке проекта реконструкции и эксплуатации ПХГ "Газли" в Бухарской области.
Концепция проекта увеличения объемов хранения газа на ПХГ с 3 до 10 миллиардов кубометров предусматривает доразведку месторождения (первый этап) и доразработку месторождения и расширение ПХГ (второй этап). Стоимость проекта оценивается в 850 миллионов долларов.
Газовое месторождение "Газли"

Это одно из самых крупных месторождений в Бухаро-Хивинском регионе, эксплуатируется с 1961 года.

Первоначальные запасы газа — около 500 миллиардов кубометров.

В настоящее время газовые запасы месторождения истощены. От месторождения построены магистральные газопроводы "Бухара-Урал" и "Средняя Азия — Центр", по которым могут осуществляться поставки газа из Узбекистана на Урал и в Европейскую часть России.

В мае прошлого года в АО "Узтрансгаз" заявляли, что к 2023 году реконструируют и капитально отремонтируют магистральный газопровод (МГП) протяженностью 189 км. Специалисты уже приступили к реконструкции второй нитки МГП "Бухара-Урал" диаметром 1020 мм на участке 472-528 км — 56 км газопровода.

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